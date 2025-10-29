"Värstingdrönaren" från svenska techbolaget – ”efterfrågan är enorm"

Våren 2026 firar Bo Kaspers Orkester 35 år på scen med den storslagna jubileumsshowen Il magnifico på Göta Lejon. En föreställning som inte bara är en konsert – utan en musikalisk livsresa genom tre decennier av kärlek, sorg, nyfikenhet och svensk melankoli. Perfect Weekend kan nu exklusivt erbjuda ett komplett weekendpaket med biljett till föreställningen, …

“Värstingdrönaren” tåler det mesta

”CX10 är en värstingdrönare, vår mest kraftfulla och tåliga modell hittills”,

säger Airolits vd Claes Kjölhede.

Orderboken fylls på enligt vd:n, som dock inte kan ge några detaljer kring vilka länder utanför Sverige som har beställt drönaren, eller vilka volymer som gäller.

”Efterfrågan är enorm. Flera länder har redan lagt order och vi räknar med

hundratals beställningar det närmaste året.”

Det har tagit åtta år att ta sig hit, men nu börjar det alltså lossna för techbolaget i takt med att intresset för drönare växer sig allt starkare.

Utvecklar drönare på egen hand

Bolaget testar och utvecklar CX10 på egen hand, och ser till att de hundratals komponenter som behövs antingen tillverkas på egen hand eller köps in av underleverantörer.

Airolit står bakom designen av den nya superdrönaren som även är utrustad med Nvidias senaste AI-dator.

Många länder efterfrågar modellen CX10. (Foto: Airolit)

Vill dubbla omsättningen

Nu hoppas även företaget att den nya modellen ska se till att lyfta siffrorna från förlust till vinst genom att dubbla omsättningen.

”Med CX10 tar vi ett stort kliv framåt”, klargör Claes Kjölhede.

