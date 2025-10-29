Världen vill ha drönare och Sverige kan leverera dem. Svenska techbolaget Airolit lanserar sin nya modell CX10 – “värstingdrönaren” som många länder vill ha tillgång till.
"Värstingdrönaren" från svenska techbolaget – ”efterfrågan är enorm"
Startupen Airolit började utveckla svenska drönare och drönarsystem i Mölndal för åtta år sedan.
Mycket har hänt sedan dess, när världen numera blickar allt mer mot drönare.
Airolit släpper ny modell
För techbolaget Airolit innebär det att beställningarna rullar på, där startupen nu presenterar sin senaste modell CX10, berättar Di.
Den klarar de flesta väder, med vindar på upp till 20 meter per sekund, ösregn, snö och temperaturskillnader som sträcker sig mellan 50 plusgrader till 36 minusgrader.
“Värstingdrönaren” tåler det mesta
”CX10 är en värstingdrönare, vår mest kraftfulla och tåliga modell hittills”,
säger Airolits vd Claes Kjölhede.
Orderboken fylls på enligt vd:n, som dock inte kan ge några detaljer kring vilka länder utanför Sverige som har beställt drönaren, eller vilka volymer som gäller.
”Efterfrågan är enorm. Flera länder har redan lagt order och vi räknar med
hundratals beställningar det närmaste året.”
Det har tagit åtta år att ta sig hit, men nu börjar det alltså lossna för techbolaget i takt med att intresset för drönare växer sig allt starkare.
Utvecklar drönare på egen hand
Bolaget testar och utvecklar CX10 på egen hand, och ser till att de hundratals komponenter som behövs antingen tillverkas på egen hand eller köps in av underleverantörer.
Airolit står bakom designen av den nya superdrönaren som även är utrustad med Nvidias senaste AI-dator.
Vill dubbla omsättningen
Nu hoppas även företaget att den nya modellen ska se till att lyfta siffrorna från förlust till vinst genom att dubbla omsättningen.
”Med CX10 tar vi ett stort kliv framåt”, klargör Claes Kjölhede.
Läs även:
Ukrainska drönare stoppade ryskt flyg. Dagens PS
Dessa drönare formar kriget i Ukraina. Dagens PS
"Värstingdrönaren" från svenska techbolaget – ”efterfrågan är enorm"
