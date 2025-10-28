Dagens PS
Dagensps.se
Börs & Finans
Makro

Så ska EU pressa fram pengar till Ukraina

EU vill pressa fram pengar till Ukraina
Nej-sägare i centrum. Vid förra veckans EU-toppmöte sade Belgiens premiärminister Bart De Wever nej till EU-planen för Ukraina. (Foto: Geert Vanden Wijngaert/AP-TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 28 okt. 2025Publicerad: 28 okt. 2025

Gå med på att använda de ryska tillgångarna eller betala själva. Nu ställer EU det tuffa kravet för att få fram kapital för Ukraina.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS

Klockan tickar och tickar allt snabbare när det gäller att få fram nytt ekonomiskt stöd till Ukraina.

Senast i mars 2026 behövs pengarna eftersom Ukraina får slut på pengar i slutet av den månaden, enligt Politico.

Besluten inom EU försvåras dessutom av att Ungern försöker skapa en Ukraina-negativ allians ihop med Tjeckien och Slovakien.

Belgien stoppar lån till Ukraina – rädda för Ryssland. Dagens PS

Tvåfrontskrig för EU

EU slåss då mot tiden på två fronter och därav kommer de nya tuffare uppmaningarna från EU-ledningen.

Om inte länderna går med på att använda det ryska kapital som beslagtagits, får de betala via en gemensam europeisk upplåning, något de flesta medlemsländer är negativa till.

EU:s plan om att finansiera ett så kallat reparationslån på 140 miljarder euro till Ukraina stötte på patrull förra veckan när Belgien, som i formell mening sitter på det mesta av de ryska tillgångarna, invände mot planen.

Belgiens nye premiärminister Bart De Wever vägrade acceptera planen.

ANNONS

Godkännandet fick skjutas upp eftersom planen kräver stöd från alla medlemsländer.

Domaren varnar: “Belgien är en knarkstat”. Dagens PS

Molnen hopar sig över Kiev. Ukraina pressas ekonomiskt och behöver nytt stöd från EU senast i mars 2026 för att överleva. (Foto: Natacha Pisarenko/AP-TT)
ANNONS

Senaste nytt

Therese Af Kleen, Almi
Spela klippet
PS Partner

Så kan rätt finansiering bli nyckeln till tillväxt

18 okt. 2025
Simon Peterson, Fondförvaltare, Carnegie Fonder
Spela klippet
PS Partner

D&G Aktiefond investerar långsiktigt i framtidens svenska kvalitetsbolag

15 okt. 2025

Belgien vill inte ta riskerna

Belgien hänvisade sitt nej till de rättsliga dominoeffekter det skulle kunna få för landet att ge de frysta tillgångarna till Ukraina.

Belgien har även ett bilateralt investeringsavtal med Ryssland, undertecknat 1989, att lägga i vågskålen.

”Kommissionen har haft intensiva utbyten med de belgiska myndigheterna i frågan och är redo att ge ytterligare förtydliganden och försäkringar vid behov”, säger en talesperson för kommissionen hos Politico.

”Varje förslag kommer att bygga på principen om kollektiv riskdelning.”

”Kommer att acceptera”

ANNONS

EU-ledningen tror ändå på att man ska nå enighet kring att använda de frysta ryska tillgångarna, av den enkla anledningen att alternativet, en gemensam upplåning i form av euroobligationer, är än mer impopulärt.

“Det här är diplomati”, säger en anonym diplomat hos Politico.

“Man erbjuder människor något de inte vill göra, så de accepterar det sämre alternativet.”

”Bristen på finanspolitisk disciplin i vissa EU-länder är så hög att jag inte tror att euroobligationer kommer att accepteras, särskilt inte av de sparsamma under de kommande 10 åren”, säger Karel Lannoo, vd för Centre for European Policy Studies.

”140 miljarder euro är massor av pengar och vi måste använda dem. Vi måste visa att vi inte är rädda.”

Nu ska EU komma ikapp USA och Kina – nytt reformpaket. Dagens PS

Krig på väg att privatiseras: “Omfamnar det”. Realtid

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
BelgienEUUkraina
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

ANNONS
Verisure hemlarm för bara 2990 kr

Här kan du beställa Verisure hemlarm för endast 2990 kr! (Värde: 6990 kr) Snabb hjälp vid inbrott, brand och nödsituationer. Gör larmtestet för att hitta rätt larm för dig.

Läs mer här
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS