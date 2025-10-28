Så ska EU pressa fram pengar till Ukraina

Klockan tickar och tickar allt snabbare när det gäller att få fram nytt ekonomiskt stöd till Ukraina.

Senast i mars 2026 behövs pengarna eftersom Ukraina får slut på pengar i slutet av den månaden, enligt Politico.

Besluten inom EU försvåras dessutom av att Ungern försöker skapa en Ukraina-negativ allians ihop med Tjeckien och Slovakien.

Tvåfrontskrig för EU

EU slåss då mot tiden på två fronter och därav kommer de nya tuffare uppmaningarna från EU-ledningen.

Om inte länderna går med på att använda det ryska kapital som beslagtagits, får de betala via en gemensam europeisk upplåning, något de flesta medlemsländer är negativa till.

EU:s plan om att finansiera ett så kallat reparationslån på 140 miljarder euro till Ukraina stötte på patrull förra veckan när Belgien, som i formell mening sitter på det mesta av de ryska tillgångarna, invände mot planen.

Belgiens nye premiärminister Bart De Wever vägrade acceptera planen.

Godkännandet fick skjutas upp eftersom planen kräver stöd från alla medlemsländer.

