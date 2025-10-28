Gå med på att använda de ryska tillgångarna eller betala själva. Nu ställer EU det tuffa kravet för att få fram kapital för Ukraina.
Så ska EU pressa fram pengar till Ukraina
Klockan tickar och tickar allt snabbare när det gäller att få fram nytt ekonomiskt stöd till Ukraina.
Senast i mars 2026 behövs pengarna eftersom Ukraina får slut på pengar i slutet av den månaden, enligt Politico.
Besluten inom EU försvåras dessutom av att Ungern försöker skapa en Ukraina-negativ allians ihop med Tjeckien och Slovakien.
Belgien stoppar lån till Ukraina – rädda för Ryssland. Dagens PS
Tvåfrontskrig för EU
EU slåss då mot tiden på två fronter och därav kommer de nya tuffare uppmaningarna från EU-ledningen.
Om inte länderna går med på att använda det ryska kapital som beslagtagits, får de betala via en gemensam europeisk upplåning, något de flesta medlemsländer är negativa till.
EU:s plan om att finansiera ett så kallat reparationslån på 140 miljarder euro till Ukraina stötte på patrull förra veckan när Belgien, som i formell mening sitter på det mesta av de ryska tillgångarna, invände mot planen.
Belgiens nye premiärminister Bart De Wever vägrade acceptera planen.
Godkännandet fick skjutas upp eftersom planen kräver stöd från alla medlemsländer.
Belgien vill inte ta riskerna
Belgien hänvisade sitt nej till de rättsliga dominoeffekter det skulle kunna få för landet att ge de frysta tillgångarna till Ukraina.
Belgien har även ett bilateralt investeringsavtal med Ryssland, undertecknat 1989, att lägga i vågskålen.
”Kommissionen har haft intensiva utbyten med de belgiska myndigheterna i frågan och är redo att ge ytterligare förtydliganden och försäkringar vid behov”, säger en talesperson för kommissionen hos Politico.
”Varje förslag kommer att bygga på principen om kollektiv riskdelning.”
”Kommer att acceptera”
EU-ledningen tror ändå på att man ska nå enighet kring att använda de frysta ryska tillgångarna, av den enkla anledningen att alternativet, en gemensam upplåning i form av euroobligationer, är än mer impopulärt.
“Det här är diplomati”, säger en anonym diplomat hos Politico.
“Man erbjuder människor något de inte vill göra, så de accepterar det sämre alternativet.”
”Bristen på finanspolitisk disciplin i vissa EU-länder är så hög att jag inte tror att euroobligationer kommer att accepteras, särskilt inte av de sparsamma under de kommande 10 åren”, säger Karel Lannoo, vd för Centre for European Policy Studies.
”140 miljarder euro är massor av pengar och vi måste använda dem. Vi måste visa att vi inte är rädda.”
Nu ska EU komma ikapp USA och Kina – nytt reformpaket. Dagens PS
Krig på väg att privatiseras: “Omfamnar det”. Realtid
