Bilisternas glada dagar är räknade. Det statliga stödet som sänk priset på bensin löper ut i höst och tas bort stegvis. Då återgår priserna till de normala, eller ännu högre, efter Trumps utspel inatt om en ekonomisk domedag.
Från Irankriget till valdagen: Därför blir bensinen dyrare i höst
Kriget i Mellanöstern inleddes den 28 februari 2026. Brentoljan steg från omkring 60 dollar vid årsskiftet till nära 115 dollar i april. Bensinpriset gick från cirka 15,30 kronor litern i januari till runt 20 kronor i slutet av april, och diesel från 16 till 25 kronor, enligt Vi Bilägare.
Staten sänkte skatten i våras
Riksdagen sänkte energiskatten på bensin och diesel till EU:s miniminivå från den 1 maj. Den 1 juli sänktes dessutom koldioxidskatten med 2 kronor och 40 öre per liter.
Regeringens uttalade motiv var kriget i Iran. Tillsammans drog åtgärderna ned pumppriset med omkring fyra kronor per liter för bensin, enligt Circle K.
De senaste 24 timmarna
Donald Trump varslade i natt om vad han kallar en ekonomisk D-dag mot Iran, riktad mot banker och bulvanbolag som underlättar iransk handel, enligt DN. Brent låg kring 91 dollar, alltså under vårens toppar men klart över årsskiftet.
Trump skrev följande på Truth Social under natten till den 20 augusti 2026
Detta kommer att bli ekonomisk krigföring och isolering i en skala vi aldrig
tidigare sett.
Riksbanken lämnade samtidigt styrräntan oförändrad på 1,75 procent och skrev att den uppmätta inflationen är låg till stor del på grund av de tillfälliga finanspolitiska åtgärderna.
Exklusive energi och dessa åtgärder ligger den underliggande inflationen nära 2 procent. KPIF var 0,7 procent i juli, enligt SCB. Dagens PS har följt oljepriset sedan det nådde krigsnivå i april.
Detta händer efter valet den 13 september
Väljarna går till urnorna med rabatten fortfarande på plats. Den 30 september återställs energiskatten och den 30 november även koldioxidskatten. Det gör bensinen betydligt dyrare.
Beroende på vilket parti som vinner, och vilken regering som bildas, kan bensinen dock bli mer eller mindre dyr.
PS analys
Rabatten infördes på grund av kriget, kriget pågår fortfarande, men rabatten upphör ändå. När skatterna återställs stiger KPIF mekaniskt, oavsett oljepriset. Om Trumps upptrappning också påverkar priset kommer båda effekterna slå samtidigt mot svenskarnas plånböcker i form av höjt bensinpris så nära som 17 dagar efter valdagen.
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