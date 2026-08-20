Från Irankriget till valdagen: Därför blir bensinen dyrare i höst

De senaste 24 timmarna

Donald Trump varslade i natt om vad han kallar en ekonomisk D-dag mot Iran, riktad mot banker och bulvanbolag som underlättar iransk handel, enligt DN. Brent låg kring 91 dollar, alltså under vårens toppar men klart över årsskiftet.

Trump skrev följande på Truth Social under natten till den 20 augusti 2026

Detta kommer att bli ekonomisk krigföring och isolering i en skala vi aldrig

tidigare sett.

Riksbanken lämnade samtidigt styrräntan oförändrad på 1,75 procent och skrev att den uppmätta inflationen är låg till stor del på grund av de tillfälliga finanspolitiska åtgärderna.

Exklusive energi och dessa åtgärder ligger den underliggande inflationen nära 2 procent. KPIF var 0,7 procent i juli, enligt SCB. Dagens PS har följt oljepriset sedan det nådde krigsnivå i april.

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Detta händer efter valet den 13 september

Väljarna går till urnorna med rabatten fortfarande på plats. Den 30 september återställs energiskatten och den 30 november även koldioxidskatten. Det gör bensinen betydligt dyrare.

Beroende på vilket parti som vinner, och vilken regering som bildas, kan bensinen dock bli mer eller mindre dyr.

PS analys

Rabatten infördes på grund av kriget, kriget pågår fortfarande, men rabatten upphör ändå. När skatterna återställs stiger KPIF mekaniskt, oavsett oljepriset. Om Trumps upptrappning också påverkar priset kommer båda effekterna slå samtidigt mot svenskarnas plånböcker i form av höjt bensinpris så nära som 17 dagar efter valdagen.

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