Östersjön: Ryskt spionplan med Putins laserskydd fotograferat

Så ofta sker avvisningar av ryska plan

De franska planen gjorde 39 skarpa avvisningar och 69 övningsuppdrag mellan 1 april och 31 juli från basen Šiauliai i Litauen, enligt Defence blog.

Antalet skarpa starter längs Natos östflank ökade med mer än 250 procent i juli 2026 jämfört med juli 2025, uppger Natos kommando i Brunssum enligt Kyiv Independent. Sverige ingår i samma luftrum.

Den 13 juni i år mötte svensk incidentberedskap ryska SU-24 och SU-34 i södra och norra Östersjön, enligt Försvarsmakten.

Falska videoklipp sprids på X

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Det är inte bara i luftrummet som överträdelser sker. Under tisdagskvällen publicerades sju falska videoklipp på X inom loppet av en timme. Klippen är gjorda för att se ut som nyhetsinslag från etablerade mediehus, och två av dem bär SVT:s respektive Dagens Nyheters logotyper.

Innehållet är påståenden om valfusk i Sverige och falska anklagelser mot statsminister Ulf Kristersson, enligt SVT.

Den ryska oppositionella analysgruppen Antibot4navalny har kopplat inläggen till påverkanskampanjen Matrjosjka, även kallad Operation Overload, som gruppen avslöjade 2024. Kampanjen använder falska konton för att publicera fabricerat material och sprida det vidare.

Det går att tolka som att Ryssland på flera sätt försöker splittra väst och närma sig det samtidigt.

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