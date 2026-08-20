Franska försvarsministeriet publicerade i augusti en sammanfattning av fyra månaders tjänstgöring i Natos luftövervakning över Baltikum. En av bilderna visar ett franskt Rafale-plan sida vid sida med ett ryskt plan över Östersjön.
Östersjön: Ryskt spionplan med Putins laserskydd fotograferat
Planet är en TU-214PU med registreringen RA-64534, ett ombyggd passagerarjet som opereras av specialflygdivisionen Rossija Det är samma enhet som flyger Rysslands högsta ledning, enligt Militarnyi.
Detaljen som avslöjas på skrovet
Flygexperten Piotr Butowski pekade ut ett system märkt LSZ-100, ett laserbaserat egenskydd mot värmesökande robotar av den typ som en enskild person kan avfyra från marken, enligt Militarnyi.
Samma system finns på de Il-96-300 som Rysslands president Vladimir Putin reser med. Butowski uppger att detta exemplar enligt hans egna anteckningar används av FSB:s ledning, enligt United24 Media.
Det franska försvarsministeriet har inte uppgett var eller när avvisningen skedde.
Så ofta sker avvisningar av ryska plan
De franska planen gjorde 39 skarpa avvisningar och 69 övningsuppdrag mellan 1 april och 31 juli från basen Šiauliai i Litauen, enligt Defence blog.
Antalet skarpa starter längs Natos östflank ökade med mer än 250 procent i juli 2026 jämfört med juli 2025, uppger Natos kommando i Brunssum enligt Kyiv Independent. Sverige ingår i samma luftrum.
Den 13 juni i år mötte svensk incidentberedskap ryska SU-24 och SU-34 i södra och norra Östersjön, enligt Försvarsmakten.
Falska videoklipp sprids på X
Det är inte bara i luftrummet som överträdelser sker. Under tisdagskvällen publicerades sju falska videoklipp på X inom loppet av en timme. Klippen är gjorda för att se ut som nyhetsinslag från etablerade mediehus, och två av dem bär SVT:s respektive Dagens Nyheters logotyper.
Innehållet är påståenden om valfusk i Sverige och falska anklagelser mot statsminister Ulf Kristersson, enligt SVT.
Den ryska oppositionella analysgruppen Antibot4navalny har kopplat inläggen till påverkanskampanjen Matrjosjka, även kallad Operation Overload, som gruppen avslöjade 2024. Kampanjen använder falska konton för att publicera fabricerat material och sprida det vidare.
Det går att tolka som att Ryssland på flera sätt försöker splittra väst och närma sig det samtidigt.
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