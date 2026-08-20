Enorm avkastning: Vem vågar satsa på vågkraft?

Från lovande till bevisad

Det är just den typen av granskning som kan vara avgörande för en teknik som länge haft svårt att ta steget från lovande prototyper till stora kommersiella projekt.

”Det flyttar vågkraften från att vara en lovande teknik till att vara en bevisad”, säger Patrik Möller.

DNV har granskat CorPowers C4-boj under en process som pågått i sju år. Tekniken har testats genom hela utvecklingskedjan, från konstruktion och tillverkning till installation och drift i verklig havsmiljö.

ANNONS

Klarat stormvågor på 18,5 meter

Bojen har bland annat utsatts för stormvågor på upp till 18,5 meter.

”Certifikatet är resultatet av ett grundligt och givande samarbete med CorPower”, säger Claudio Bittencourt Ferreira, projektledare för förnybar energicertifiering på DNV.

För vågkraftsbranschen är det en viktig skillnad mellan att kunna visa att en prototyp fungerar och att kunna övertyga investerare, försäkringsbolag och energibolag om att tekniken håller.

CorPower arbetar nu vidare med större projekt i Portugal och Skottland.

Läs mer: Havsbaserade datacenter – ”inte längre science fiction”

Läs mer: Vågkraft på land – bolaget upp över 1 000 procent i år

Läs mer: Nu är solen vår viktigaste energikälla

ANNONS