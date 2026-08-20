Vågorna rymmer enorma mängder energi. Ändå har vågkraft i årtionden haft svårt att locka de stora investeringarna.
Enorm avkastning: Vem vågar satsa på vågkraft?
Den potentiella avkastningen kring vågkraft är enorm.
”Det finns faktiskt så mycket energi att det förmodligen skulle kunna täcka alla våra behov om vi kunde utvinna energin”, säger Brian Vad Mathiesen, som forskar om energisystem vid Aalborgs universitet, till danska TvSyd.
”Historisk milstolpe”
Problemet är också enkelt formulerat: Vem vågar satsa miljardbelopp på en teknik som ska överleva några av världens mest extrema miljöer?
Det svenska bolaget CorPower Ocean att man har ett svar.
”Det här är en historisk milstolpe, både för CorPower Ocean och för hela sektorn”, säger bolagets medgrundare och vd Patrik Möller i ett pressmeddelande.
Bolaget fick i somras världens första DNV-certifikat för en vågkraftsomvandlare. Certifikatet innebär att den oberoende organisationen DNV har granskat CorPowers teknik utifrån bland annat hållfasthet, tillförlitlighet och säkerhet.
Från lovande till bevisad
Det är just den typen av granskning som kan vara avgörande för en teknik som länge haft svårt att ta steget från lovande prototyper till stora kommersiella projekt.
”Det flyttar vågkraften från att vara en lovande teknik till att vara en bevisad”, säger Patrik Möller.
DNV har granskat CorPowers C4-boj under en process som pågått i sju år. Tekniken har testats genom hela utvecklingskedjan, från konstruktion och tillverkning till installation och drift i verklig havsmiljö.
Klarat stormvågor på 18,5 meter
Bojen har bland annat utsatts för stormvågor på upp till 18,5 meter.
”Certifikatet är resultatet av ett grundligt och givande samarbete med CorPower”, säger Claudio Bittencourt Ferreira, projektledare för förnybar energicertifiering på DNV.
För vågkraftsbranschen är det en viktig skillnad mellan att kunna visa att en prototyp fungerar och att kunna övertyga investerare, försäkringsbolag och energibolag om att tekniken håller.
CorPower arbetar nu vidare med större projekt i Portugal och Skottland.
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