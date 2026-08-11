Sveriges 128 miljarder hjälper inte Ukraina mot Nordkoreas robotar

Sex personer dödades och 19 skadades i staden, skrev regionchefen Ivan Fedorov på Telegram. Ytterligare tre dödades i Dnipropetrovsk, enligt regionchefen Oleksandr Ganzha. Totalt är minst tio döda i landet, enligt The Washington Post.

Zelenskyj skrev på X:

Varje steg Ryssland tar: ökad produktion av ballistiska robotar, införsel av nordkoreansk materiel, förberedelser för mobilisering, visar att Moskva inte förbereder sig för fred utan för eskalering. Och världen måste agera nu, inte vänta.

I helgen sa han att 30 000 till 50 000 nordkoreanska soldater ska grupperas på ryskt territorium. Dagens PS skrev om vapenleveranserna och om trupptransporterna för två veckor sedan. Dessa trappas nu upp.

Sverige har gett 128 miljarder till försvaret

Sverige har lämnat militärt stöd på cirka 128 miljarder kronor, inom en ram på 40 miljarder om året för 2026 och 2027.

Paket 21 i februari låg på närmare 12,9 miljarder och bestod till stor del av nytillverkad luftförsvarsmateriel. I maj meddelades att Ukraina avser köpa 20 Gripen E/F, varefter Sverige skänker upp till 16 JAS 39 C/D med IRIS-T, AMRAAM och Meteor.

PS analys: Ballistiska robotar köps i dollar

Bara vissa luftvärnssystem, främst amerikanska Patriot, klarar att bekämpa ballistiska robotar. Bristen på PAC-3 har dock förvärrats sedan kriget mot Iran inleddes i februari, enligt AFP.

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Vi har tidigare rapporterat om hur USA:s Patriot-lager krympt med 65 procent. Trump tvekar dessutom på att låta Ukraina tillverka Patriot på hemmaplan och i Europa, enligt CNBC. Därför går svenska pengar i växande grad via PURL, det amerikanska initiativ Nato administrerar, där Sveriges bidrag efter fjärde omgången i juni uppgick till 543 miljoner dollar.

Realtid har beskrivit hur Ryssland rustar för nästa krig. För Sverige betyder det att den mest efterfrågade delen av stödet varken kan byggas eller beslutas om i Stockholm.

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