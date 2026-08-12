Pressad Putin ber Indien om hjälp med bensin

Enligt Bloomberg, som rapporterar om saken, mottog Ryssland den första leveransen bensin från Indien förra veckan.

Så når bensinen Ryssland

Källa till bränslet uppges vara bearbetningsföretaget Nayara Energy med stöd från den ryska oljebjässen Rosneft och bensinen transporteras enligt uppgift till Ryssland genom en kedja av fartyg kopplade till det sanktionerade landet via överöringar utanför Egypten.

Med importen av indisk bensin kompletteras drivmedelsimporten till Ryssland från grannen Vitryssland och andra angränsande marknader, enligt Bloomberg som skriver att det ”belyser allvaret i Rysslands inhemska bensinobalans och i vilken utsträckning lägre raffinaderidrifter omformar dess traditionella produkthandelsflöden”.

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Locket på i Kreml och Indien

Bensin-importen från Ryssland sticker emellertid ut då det aldrig hänt tidigare att Moskva har importerat motorbränsle från den sydasiatiska nationen, enligt Kpler-data.

Transportvägen från Indien till Ryssland är dessutom lång.

Vare sig Rysslands energiministerium eller Indien dito har kommenterat uppgifterna, vilket Nayaras kommunikationsteam heller inte gjort.

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Nayara Energy är sanktionerat från EU sedan drygt ett år tillbaka och företaget sägs förlita sig på så kallade dark-fleet-tankfartyg och omlastningsverksamhet för att ta emot sin råolja och exportbränsle.

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