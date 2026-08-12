Värmeböljor utlöser produktionsras på 56 miljarder

Det här rapporterar The Guardian, som citerar en kommentar från Verdants chef James Meadway om den alarmerande utvecklingen.

Varnar för värre scenarier framöver

”De ekonomiska kostnaderna för klimatförändringarna är redan med oss och kommer att förvärras under de kommande åren. Åtgärder från regeringen för att skydda arbetare och företag från de allvarliga effekterna av extrem värme är väl på tiden.”

Produktionen påverkas, visar analysen, genom att chockvärmen gör många arbetare mindre produktiva.

Enligt uppskattningar från försäkringsbolaget Allianz, som Verdant hänvisar till, minskar arbetsproduktionen i Europa med 3 procent för varje grad som överstiger 30 grader, vilket även stämmer överens med andra uppskattningar.

Därtill överhettas infrastruktur och utrustning och måste stängas av.

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