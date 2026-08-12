Det är Storbritannien som enligt en analys har förlorat mer än motsvarande 56 miljarder kronor bara i år i produktion på grund av extremvärmen.
Värmeböljor utlöser produktionsras på 56 miljarder
Till år 2030 riskerar kostnaden i produktionsbortfall i Storbritannien öka till över 238 miljarder kronor, enligt den sammanställning som den gröna tankesmedjan Verdant gjort och som sträcker sig till slutet av juli.
Det här rapporterar The Guardian, som citerar en kommentar från Verdants chef James Meadway om den alarmerande utvecklingen.
Varnar för värre scenarier framöver
”De ekonomiska kostnaderna för klimatförändringarna är redan med oss och kommer att förvärras under de kommande åren. Åtgärder från regeringen för att skydda arbetare och företag från de allvarliga effekterna av extrem värme är väl på tiden.”
Produktionen påverkas, visar analysen, genom att chockvärmen gör många arbetare mindre produktiva.
Enligt uppskattningar från försäkringsbolaget Allianz, som Verdant hänvisar till, minskar arbetsproduktionen i Europa med 3 procent för varje grad som överstiger 30 grader, vilket även stämmer överens med andra uppskattningar.
Därtill överhettas infrastruktur och utrustning och måste stängas av.
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Så kan värmechocken dämpas i städer
Den brittiska regeringen uppmanas nu att dels införa en maxtemperatur för när arbete inte längre får utföras, dels att kompensera arbetstagare som tvingas dra ner på sin arbetstid på grund av värmeböljor.
I rapporten höjs även krav på investeringar på fler svalare grönområden i städer.
Den aktuella undersökningen har inte tagit med vad det kostar att bekämpa skogsbränder och vad det kostar i elförbrukning när fläktar och luftkonditionering går på högvarv.
Vidare bedömer tankesmedjan att London och sydöstra England varit mest utsatt i sommar med de högsta temperaturerna.
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