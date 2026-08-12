Rhen torkar ut – Tysklands industri pressas till bristningsgränsen

Det är inte bara kemiindustrin som har problem – Reuters och Financial Times har i flera artiklar beskrivit problemen för bland annat byggbranschen, jordbruket och den tunga industri.

Den långvariga torkan har pressat vattennivåerna till rekordlåga nivåer. Rhen är en av Europas viktigaste transportleder för bland annat kemikalier, bränslen, mineraler, spannmål och industrivaror. När fartygen inte längre kan lastas normalt ökar trycket på lastbilar och järnväg.

Men kapaciteten på vägarna räcker inte till.

”Kan inte förhindras”

Exempelvis har ståltillverkaren Salzgitter tvingats transportera kol med tåg från Rotterdam till sin verksamhet vid HKM.

”Den nuvarande situationen visar att vi måste ägna större uppmärksamhet åt vattenvägarna som en del av vår kritiska transportinfrastruktur”, säger Tim-Oliver Mueller vid den tyska byggindustrins branschorganisation.d

”Låga vattennivåer kan inte förhindras”, säger han.

Vissa byggmaterial går inte enkelt att flytta till väg eller järnväg på grund av kapacitetsbrist och de stora volymerna. En enda pråm kan kräva upp till 150 lastbilar för att ersättas, enligt Mueller.

”Kommersiell sjöfart kommer inte längre att kunna transportera varor i regionen vid så låga vattennivåer. Detsamma gäller för dagsturer och kryssningsfartyg. I princip är Rhen då inte längre farbar längs hela sin längd och därmed delad i två delar”, säger Jens Schwanen, ordförande för Förbundet för tysk inlandssjöfart (BDB) till Reuters.