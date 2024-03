Därför kan Ryssland vara nära systemkollaps

Företag

Så lurar reklam kvinnor

Klädföretag använder sig allt oftare av det som kallas ideologisk marknadsföring. Den riktar sig framförallt mot kvinnor. Så här lyckas man. ”Fashioning the Ecological Crisis: Sustainability and Feminism in Fashion Advertising and Communication in Contemporary Sweden”. Det är titeln på en ny avhandling från Lunds universitet. Den handlar om marknadsföring. Ideologisk marknadsföring. En form som …