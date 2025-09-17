Dagens PS
Danska vapen ska kunna nå Ryssland

Danmark ska skaffa långdistansvapen
Statsminister Mette Frederiksen med sina försvars- och utrikesministrar när Danmark i dag avslöjade planerna på långdistansvapen. (Foto: Emil Nicolai Helms/TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 17 sep. 2025Publicerad: 17 sep. 2025

”Paradigmskifte”, sade statsministern. ”Vapen som aldrig ska användas”, sade utrikesministern. Nu skaffar Danmark långdistansvapen.

Danmark måste ha ett försvar i form av missiler eller drönare som kan stå emot långdistanshot.

Det slog Danmarks statsminister Mette Frederiksen fast vid en presskonferens onsdag.
”Danmark måste för första gången bygga upp en militär kapacitet i form av långdistansvapen, precisionsvapen”, förklarade hon och kallade beslutet ”ett paradigmskifte”.

Tillsammans med utrikesminister Lars Løkke Rasmussen och försvarsminister Troels Lund Poulsen höll hon presskonferensen om det nya beslutet, där även Danmark alltså anslöt sig till tesen att ju fler länder som har möjlighet att döda allt fler på så många sätt som möjligt, desto tryggare blir vi.

”Träffa mål på stora avstånd”

Det räcker inte med ett starkt luftförsvar, enligt Frederiksen men nu får Danmark vad som krävs.

”Vi kommer att kunna träffa mål på stora avstånd och bekämpa fiendens missilhot.”

Beslutet kommer, sade statsministern refererad av Berlingske, som en följd av kriget i Ukraina och Rysslands hybridkrig.

Danmarks uppdaterade hotbild från i vintras, talar också om att Ryssland inom några år kommer att ha kapacitet för ett regionalt krig i området kring Östersjön.

Statsminister Mette Frederiksen ger grönt ljus till nya stora försvarssatsningar, där danska precisionsvapen ska ha räckvidd att nå Ryssland. (Foto: Emil Nicolai Helms/TT)
”Investering i avskräckning”

“Det här är en investering i avskräckning”, sade försvarsminister Troels Lund Poulsen om det kommande köpet av precisionsvapen med lång räckvidd.

Vad exakt som kommer att köpas är ännu inte känt, sade han. Det kan till exempel vara missiler eller drönare.

Lars Løkke Rasmussen kunde dock slå fast något mer överraskande.

”Det handlar om att köpa vapen som aldrig kommer att användas”, förklarade utrikesministern.

Kostnaden? Inga besked

Vad den nya satsningen kommer att kosta kunde ingen svara på vid presskonferensen.

“Baserat på försvarschefens militära expertrekommendation har regeringen fattat ett principbeslut om att Danmark ska ha precisionsvapen med längre räckvidd”, var den korta och koncisa beskrivningen i försvarsdepartementets beslutsmeddelande.

Inget är heller bestämt om var vapnen ska köpas, vilket innebär att det är upplagt för en ny stor diskussion om Danmark ska vända sig till USA eller handla från något europeiskt Nato-land.

I fredags tillkännagavs att Danmark gjort sitt största vapenköp någonsin, med köp bland annat av europeiska luftförsvarssystemet SAMP/T.

I måndags blev det även officiellt att landet ska köpa övervakningsflygplan för Grönland från Boeing för ett tvåsiffrigt antal miljarder.

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

