”Paradigmskifte”, sade statsministern. ”Vapen som aldrig ska användas”, sade utrikesministern. Nu skaffar Danmark långdistansvapen.
Danska vapen ska kunna nå Ryssland
Mest läst i kategorin
Svensken mitt i USA:s vaccinkrig
Han vägrade vaccinera sig mot vaccin. Och han fick sparken från Harvard. Nu sitter svenske Martin Kulldorff i USA:s högsta vaccinråd. När Donald Trump ville ha bort Robert F Kennedy Jr, som kandiderade som oberoende till presidentposten i USA, löste han det genom att erbjuda Kennedy en hög post om Trump vann valet. Kennedy hoppade …
Ingen enighet inom EU om klimatmål
EU fixar inga nya klimatmål när Paris-avtalets mål spricker. Nu försöker Danmark hitta en kompromiss de 27 länderna kan enas om. Man kan tycka att planetens framtid är ett nog viktigt ämne för att få politiska ledare att komma fram till något, åtminstone. Men när värdsledare möts nästa vecka i ett klimattoppmöte blir EU:s besked …
4 miljoner från staten för varje varg
Sverige ska minska antalet vargar, i första hand från 355 till 270. För det ändamålet satsar regeringen 338 miljoner kronor. Enligt Naturvårdsverkets senaste redovisning finns det 355 eller möjligen 323 vargar i Sverige. Det handlar om resultat från inventeringsperioden 2024/2025 och enligt en beräkning med omräkningsfaktor som använts i 14 år är antalet 355, enligt …
Danmark rustar på Grönland – men mot vem?
Danmark stärker sitt försvar på Grönland. Men är det Ryssland, Kina eller USA man gör sig beredd att försvara sig mot? I tre sekler har Danmark varit kolonialmakt över Grönlands i dag 57 000 invånare, likväl som dess stora arealer av tuff men resursrik terräng. I dag står Danmark inför sin största utmaning när det gäller …
Nu är 50-miljardersprojektet i gång
Ett historiskt tillfälle. Första spadtaget tas till SSAB:s nya stålverk i Luleå. För 50 miljarder ska det nya svenska stålet bli till. Det är många stora ord när nu marken är förberedd och schaktningsarbetena ska starta för SSAB:s (börskurs SSAB) nya stålverk i Luleå. 2029 ska det stå klart och då vara ett av världens …
Danmark måste ha ett försvar i form av missiler eller drönare som kan stå emot långdistanshot.
Det slog Danmarks statsminister Mette Frederiksen fast vid en presskonferens onsdag.
”Danmark måste för första gången bygga upp en militär kapacitet i form av långdistansvapen, precisionsvapen”, förklarade hon och kallade beslutet ”ett paradigmskifte”.
Tillsammans med utrikesminister Lars Løkke Rasmussen och försvarsminister Troels Lund Poulsen höll hon presskonferensen om det nya beslutet, där även Danmark alltså anslöt sig till tesen att ju fler länder som har möjlighet att döda allt fler på så många sätt som möjligt, desto tryggare blir vi.
Danmark rustar på Grönland – men mot vem? Dagens PS
”Träffa mål på stora avstånd”
Det räcker inte med ett starkt luftförsvar, enligt Frederiksen men nu får Danmark vad som krävs.
”Vi kommer att kunna träffa mål på stora avstånd och bekämpa fiendens missilhot.”
Beslutet kommer, sade statsministern refererad av Berlingske, som en följd av kriget i Ukraina och Rysslands hybridkrig.
Danmarks uppdaterade hotbild från i vintras, talar också om att Ryssland inom några år kommer att ha kapacitet för ett regionalt krig i området kring Östersjön.
Senaste nytt
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil
Att köpa en begagnad elbil är ett smart val – både för plånboken och miljön. Tekniken har mognat och utbudet har aldrig varit större. På Volvia ser man nu att många har frågor kring kvalitet och trygghet. – Elbilar har gått från nyhet till vardag. Tekniken är stabil och både verkstäder och förare har samlat …
This is the moment – Herman Lindqvist tar musikalen på allvar
När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Svenskarna slår amerikanerna – i skuldsättning
Svenska hushåll tillhör de mest skuldsatta i världen. Faktum är att vi lånar mer i förhållande till inkomsterna än hushållen i USA, ofta betraktat som kreditkortens förlovade land. Trots att genomsnittsamerikanen i absoluta tal har lite mer skuld per person, ligger Sverige i topp när man ser till skuldnivåer relativt både BNP och disponibel inkomst.? …
”Investering i avskräckning”
“Det här är en investering i avskräckning”, sade försvarsminister Troels Lund Poulsen om det kommande köpet av precisionsvapen med lång räckvidd.
Vad exakt som kommer att köpas är ännu inte känt, sade han. Det kan till exempel vara missiler eller drönare.
Lars Løkke Rasmussen kunde dock slå fast något mer överraskande.
”Det handlar om att köpa vapen som aldrig kommer att användas”, förklarade utrikesministern.
Kostnaden? Inga besked
Vad den nya satsningen kommer att kosta kunde ingen svara på vid presskonferensen.
“Baserat på försvarschefens militära expertrekommendation har regeringen fattat ett principbeslut om att Danmark ska ha precisionsvapen med längre räckvidd”, var den korta och koncisa beskrivningen i försvarsdepartementets beslutsmeddelande.
Inget är heller bestämt om var vapnen ska köpas, vilket innebär att det är upplagt för en ny stor diskussion om Danmark ska vända sig till USA eller handla från något europeiskt Nato-land.
I fredags tillkännagavs att Danmark gjort sitt största vapenköp någonsin, med köp bland annat av europeiska luftförsvarssystemet SAMP/T.
I måndags blev det även officiellt att landet ska köpa övervakningsflygplan för Grönland från Boeing för ett tvåsiffrigt antal miljarder.
Här sätter Ukraina upp vapenfabriken i Nato för första gången. Dagens PS
Danmarks välstånd i fara när jättarna vacklar. Realtid
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
Därför rusar Embracer på börsen
Embracer har stigit rejält på börsen under tisdagen och onsdagen. En positivt rapport som fokuserar på bolagets förväntade avknoppning tros ligga bakom. Under tisdagen så var det Embracer som var den stora vinnaren på Stockholmsbörsen där den steg med hela 4,72 procent. Under onsdagen fortsatte uppgången och runt 15:30 hade aktien stigit med ytterligare 2,3 …
Danska vapen ska kunna nå Ryssland
”Paradigmskifte”, sade statsministern. ”Vapen som aldrig ska användas”, sade utrikesministern. Nu skaffar Danmark långdistansvapen. Danmark måste ha ett försvar i form av missiler eller drönare som kan stå emot långdistanshot. Det slog Danmarks statsminister Mette Frederiksen fast vid en presskonferens onsdag.”Danmark måste för första gången bygga upp en militär kapacitet i form av långdistansvapen, precisionsvapen”, …
Svensken mitt i USA:s vaccinkrig
Han vägrade vaccinera sig mot vaccin. Och han fick sparken från Harvard. Nu sitter svenske Martin Kulldorff i USA:s högsta vaccinråd. När Donald Trump ville ha bort Robert F Kennedy Jr, som kandiderade som oberoende till presidentposten i USA, löste han det genom att erbjuda Kennedy en hög post om Trump vann valet. Kennedy hoppade …
Miljonrullningen när Mello rullar ut
Det fanns en schlager som hette ”Ge mig fyra minuter och 20 ampère”. Här handlar det om tre minuter och 120 miljoner kronor. När Luleå stod värd för första deltävlingen i Melodifestivalen 2025, tyckte kommunen att det var värt att betala 2 miljoner kronor av skattepengar för evenemanget. ”Vi är superglada att den första deltävlingen …
Analys: Rika håller USA:s ekonomi under armarna
Om de mest välbeställda i USA drar åt svångremmen är risken överhängande att det utlöser en recession, enligt Moody´s chefsekonom Mark Zandi. Han har upprepade gånger varnat för ras i den amerikanska ekonomin och nu hävdar Moody´s chefsekonom att ekonomin i stort sett är bunden till landets höginkomsttagare medan 80 procent av dem med lägst …