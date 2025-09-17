Danska vapen ska kunna nå Ryssland

Danmark måste ha ett försvar i form av missiler eller drönare som kan stå emot långdistanshot.

Det slog Danmarks statsminister Mette Frederiksen fast vid en presskonferens onsdag.

”Danmark måste för första gången bygga upp en militär kapacitet i form av långdistansvapen, precisionsvapen”, förklarade hon och kallade beslutet ”ett paradigmskifte”.

Tillsammans med utrikesminister Lars Løkke Rasmussen och försvarsminister Troels Lund Poulsen höll hon presskonferensen om det nya beslutet, där även Danmark alltså anslöt sig till tesen att ju fler länder som har möjlighet att döda allt fler på så många sätt som möjligt, desto tryggare blir vi.

”Träffa mål på stora avstånd”

Det räcker inte med ett starkt luftförsvar, enligt Frederiksen men nu får Danmark vad som krävs.

”Vi kommer att kunna träffa mål på stora avstånd och bekämpa fiendens missilhot.”

Beslutet kommer, sade statsministern refererad av Berlingske, som en följd av kriget i Ukraina och Rysslands hybridkrig.

Danmarks uppdaterade hotbild från i vintras, talar också om att Ryssland inom några år kommer att ha kapacitet för ett regionalt krig i området kring Östersjön.

