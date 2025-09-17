Dagens PS
Dagensps.se
Världen

Danmark rustar på Grönland – men mot vem?

Kraftig dansk upprustning på Grönland
Just nu pågår en stor militärövning med flera Nato-länder i Norra ishavet vid grönländska Nuuk. Samtidigt har Danmark rustat upp kraftigt här. (Foto: Ebrahim Noroozi/AP-TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 17 sep. 2025Publicerad: 17 sep. 2025

Danmark stärker sitt försvar på Grönland. Men är det Ryssland, Kina eller USA man gör sig beredd att försvara sig mot?

I tre sekler har Danmark varit kolonialmakt över Grönlands i dag 57 000 invånare, likväl som dess stora arealer av tuff men resursrik terräng.

I dag står Danmark inför sin största utmaning när det gäller Grönland. Officiellt upprepar danska tjänstepersoner den långvariga oron över hur Ryssland stärker sin offensiv i Arktis men hoten från USA har seglat upp jämsides.

I ett större perspektiv utgör Grönland, Island och Storbritannien en avgörande axeln, det så kallade GIUK-gapet, som kontrollerar sjöfartens tillträde till Nordatlanten.

Danska tjänstepersoner säger till CNN att när kriget i Ukraina är över, kommer Ryssland att omdirigera resurser och använda sina färska krigserfarenheter till att bli ett mycket större hot i Arktis.

Både Kina och Ryssland

Man pekar även på att Kina intensifierat sina arktiska anspråk, deltagit i övningar och patrullering tillsammans med ryska fartyg och även finansierat arktiska infrastrukturprojekt.

Kina har dessutom utvecklat och lanserat en ”polar-sidenvägsplan” för den arktiska sjöfarten och till och med förklarat sig vara en ”när-arktisk stat”.

I CNN:s möten med danska militärbefälhavare säger de ändå att varken Ryssland eller Kina ”för närvarande” utgör något betydande militärt hot mot Grönland.

“Jag tror inte att vi har ett hot mot Grönland just nu”, säger generalmajor Søren Andersen, chef för Danmarks gemensamma arktiska kommando, till CNN.

“Vi ser att Ryssland är aktivt i Norra ishavet, i Beringssundet mellan Alaska och Ryssland, men inte här”, tillägger han.

Danmarks Mette Frederiksen och Grönlands Jens-Frederik Nielsen signerar ett avtal om ökad grönländsk självförsörjning 16 september. (Foto: Mads Claus Rasmussen/AP-TT)
”Enkelt försvara Grönland”

Dessutom hävdar dansk militär att Grönland, världens största ö, är relativt enkel att försvara.

Hårt väder, bergig terräng och brist på infrastruktur gör hela territoriets östkust ”praktiskt taget ointagligt”, menar en dansk militär hos CNN.

Samtidigt visar Danmark i praktisk handling en annan attityd. Danskarna ökar de arktiska försvarsutgifterna med mer än 2 miljarder dollar, etablerar en arktisk specialstyrka och köper nu in nya marinfartyg och långdistansdrönare.

”Svaret finns mer sannolikt i Washington DC än i Moskva eller Peking”, konstaterar CNN.

Danmarks markanta upprustning kom strax efter att Donald Trump uttryckt förnyat intresse för att ta över Grönland.

Strax innan sin installation som president hade Trump dessutom sagt att ”USA anser att ägande och kontroll över Grönland är en absolut nödvändighet”.

Som president följde han sedan upp med än mer aggressiva uttalanden där han vägrade utesluta att ta Grönland med våld.

Handlar europeiskt i protest?

Trots att Trump, kännetecknad inte minst av oberäknelighet, sedan verkar ha glömt bort både hoten om Grönland och ambitionen att annektera Kanada och ta över Panamakanalen, vågar inte danskarna lita på att lugn råder.

Danmark gjorde en markering nyligen genom att, i sitt största vapenköp någonsin, välja att satsa drygt 9 miljarder dollar på luftförsvarssystem från europeiska tillverkare i stället för amerikanska Patriot.

På den danska fregatten i grönländska Nuukfjorden, rycker befälhavaren Søren Andersen på axlarna inför frågan om hur man ska tolka läget och tecknen.

”Budskapet till alla våra allierade är att vi skyddar kungariket Danmark”, säger generalmajor Andersen.

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
DanmarkGrönlandNatoUSA
