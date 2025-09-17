Danmark stärker sitt försvar på Grönland. Men är det Ryssland, Kina eller USA man gör sig beredd att försvara sig mot?
Danmark rustar på Grönland – men mot vem?
Mest läst i kategorin
Nu är 50-miljardersprojektet i gång
Ett historiskt tillfälle. Första spadtaget tas till SSAB:s nya stålverk i Luleå. För 50 miljarder ska det nya svenska stålet bli till. Det är många stora ord när nu marken är förberedd och schaktningsarbetena ska starta för SSAB:s (börskurs SSAB) nya stålverk i Luleå. 2029 ska det stå klart och då vara ett av världens …
Högre vilja hos invandrare att försvara Sverige
Vi har inte krigat som nation på 200 år. Ändå är svenskars försvarsvilja högre än den är i många andra länder. Nu vet forskarna varför. Fältkriget mot Norge 1814, några veckor långt och med den svensk-norska unionen som resultat, är den senaste gången Sverige deltagit i ett krig som aktiv krigförande nation. Men trots att …
Minst 16 500 dog i Europa i sommarens värmeslag
Chockvärmen som uppges vara orsakad av klimatförändringar skördade minst 16 500 liv i Europa under sommaren. Detta visar en studie där effekterna av de extrema temperaturerna i hundratals europeiska städer undersökts, berättar Bloomberg. Dödsfallen i somras i Europa kopplade till värmen var tre gånger högre än vad som annars skulle ha inträffat. Fjärde varmaste sommaren …
Trump projicerades på bilder med Epstein
USA:s president Donald Trumps besök på Windsor Castle blev inte riktigt som han tänkt då en grupp aktivister projicerade bilder med honom tillsammans med sexförbrytaren Jeffrey Epstein. Det hela genomfördes i samband med Trumps statsbesök i Storbritannien och fyra personer har gripits efter kuppen, uppger bland andra CNBC. Windsor Castle är en kunglig residens för …
Svag dollar – Smällar mot Ryssland – Resursbrist i Europa
Tisdagen präglades av nyheter om en försvagad dollar, misslyckade tullförhandlingar med Europa och smällar i Rysslands största oljeraffinaderi. Även råvarubrister stod i fokus. Den amerikanska dollarn fortsätter att tappa mark vidare och närmar sig de lägsta nivåerna mot svenska kronan sedan 2021. Marknaden förväntar sig nu att Federal Reserve kan sänka räntan. Detta dämpar dollarns …
I tre sekler har Danmark varit kolonialmakt över Grönlands i dag 57 000 invånare, likväl som dess stora arealer av tuff men resursrik terräng.
I dag står Danmark inför sin största utmaning när det gäller Grönland. Officiellt upprepar danska tjänstepersoner den långvariga oron över hur Ryssland stärker sin offensiv i Arktis men hoten från USA har seglat upp jämsides.
I ett större perspektiv utgör Grönland, Island och Storbritannien en avgörande axeln, det så kallade GIUK-gapet, som kontrollerar sjöfartens tillträde till Nordatlanten.
Danska tjänstepersoner säger till CNN att när kriget i Ukraina är över, kommer Ryssland att omdirigera resurser och använda sina färska krigserfarenheter till att bli ett mycket större hot i Arktis.
Därför styr sällsynta metaller Trumps nästa steg. Dagens PS
Både Kina och Ryssland
Man pekar även på att Kina intensifierat sina arktiska anspråk, deltagit i övningar och patrullering tillsammans med ryska fartyg och även finansierat arktiska infrastrukturprojekt.
Kina har dessutom utvecklat och lanserat en ”polar-sidenvägsplan” för den arktiska sjöfarten och till och med förklarat sig vara en ”när-arktisk stat”.
I CNN:s möten med danska militärbefälhavare säger de ändå att varken Ryssland eller Kina ”för närvarande” utgör något betydande militärt hot mot Grönland.
“Jag tror inte att vi har ett hot mot Grönland just nu”, säger generalmajor Søren Andersen, chef för Danmarks gemensamma arktiska kommando, till CNN.
“Vi ser att Ryssland är aktivt i Norra ishavet, i Beringssundet mellan Alaska och Ryssland, men inte här”, tillägger han.
Senaste nytt
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil
Att köpa en begagnad elbil är ett smart val – både för plånboken och miljön. Tekniken har mognat och utbudet har aldrig varit större. På Volvia ser man nu att många har frågor kring kvalitet och trygghet. – Elbilar har gått från nyhet till vardag. Tekniken är stabil och både verkstäder och förare har samlat …
This is the moment – Herman Lindqvist tar musikalen på allvar
När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Svenskarna slår amerikanerna – i skuldsättning
Svenska hushåll tillhör de mest skuldsatta i världen. Faktum är att vi lånar mer i förhållande till inkomsterna än hushållen i USA, ofta betraktat som kreditkortens förlovade land. Trots att genomsnittsamerikanen i absoluta tal har lite mer skuld per person, ligger Sverige i topp när man ser till skuldnivåer relativt både BNP och disponibel inkomst.? …
”Enkelt försvara Grönland”
Dessutom hävdar dansk militär att Grönland, världens största ö, är relativt enkel att försvara.
Hårt väder, bergig terräng och brist på infrastruktur gör hela territoriets östkust ”praktiskt taget ointagligt”, menar en dansk militär hos CNN.
Samtidigt visar Danmark i praktisk handling en annan attityd. Danskarna ökar de arktiska försvarsutgifterna med mer än 2 miljarder dollar, etablerar en arktisk specialstyrka och köper nu in nya marinfartyg och långdistansdrönare.
”Svaret finns mer sannolikt i Washington DC än i Moskva eller Peking”, konstaterar CNN.
Danmarks markanta upprustning kom strax efter att Donald Trump uttryckt förnyat intresse för att ta över Grönland.
Strax innan sin installation som president hade Trump dessutom sagt att ”USA anser att ägande och kontroll över Grönland är en absolut nödvändighet”.
Som president följde han sedan upp med än mer aggressiva uttalanden där han vägrade utesluta att ta Grönland med våld.
Handlar europeiskt i protest?
Trots att Trump, kännetecknad inte minst av oberäknelighet, sedan verkar ha glömt bort både hoten om Grönland och ambitionen att annektera Kanada och ta över Panamakanalen, vågar inte danskarna lita på att lugn råder.
Danmark gjorde en markering nyligen genom att, i sitt största vapenköp någonsin, välja att satsa drygt 9 miljarder dollar på luftförsvarssystem från europeiska tillverkare i stället för amerikanska Patriot.
På den danska fregatten i grönländska Nuukfjorden, rycker befälhavaren Søren Andersen på axlarna inför frågan om hur man ska tolka läget och tecknen.
”Budskapet till alla våra allierade är att vi skyddar kungariket Danmark”, säger generalmajor Andersen.
USA:s nya vapen mot Danmark. Dagens PS
Grönland pressar väst – flörtar med Kina. Realtid
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
Då kan din renovering bli en mardröm
Ett snabbt handslag, ett muntligt löfte – och bygget är igång. Men när problemen börjar hopa sig står många villaägare handfallna. Ett muntligt avtal räcker nämligen inte långt när tvisten med hantverkaren är ett faktum. I år kan dina renoveringar bli betydligt billigare.? Bland annat kan en renovering av badrummet bli drygt 19 000 kronor …
Tre stora anledningar att satsa på gas
Gas pekas ut som framtidens fossila bränsle när kol och olja tappar. Prognoser visar att efterfrågan ökar i världens största ekonomier. Naturgas ser ut att bli vinnaren bland de fossila bränslena under de kommande decennierna. En ny rapport från S&P Global Commodity Insights visar att gas kan öka sin betydelse i världens största energimarknader, samtidigt …
Analytikern ser potential i råvaruaktien: ”Köpläge trots motvinden”
En svensk råvaruaktie har pressats av valutaeffekter, tulloro och sänkta prognoser inför Q3. Ändå upprepar analytikern Mats Liss på Swedbank sin köprekommendation. ”Det finns fortfarande mycket att hämta – trots att vi sänker riktkursen” säger han och menar att expansionen i Asien och teknikskiftet inom fordonsindustrin kan göra aktien till en framtida vinnare. Läs även: …
Sveriges elbilsstöd uselt jämfört med Sydeuropa
Medan Italien i oktober inför en EU:s mest generösa elbilspremie med Polen och Grekland hack i häl får elbilsköpare i Sverige bara smulor i en jämförelse. Euronews berättar att Italien snart inför blockets i särklass högsta elbilspremie på 11 000 euro, och att Polen och Grekland nästan matchar detta med 9 000 euro i elbilspremie. …
Så lagrar du potatis som en riktig bonde
Potatis är svenskarnas mest trogna följeslagare vid matbordet. Från Janssons frestelse till fredagstacos – ja, du läste rätt – finns det alltid en plats för vår favorit. Ändå gör vi samma misstag år efter år: vi låter knölarna ligga i plastpåsen på köksbänken tills de ser ut som en science fiction-prototyp. Men det finns hopp. …