Danmark rustar på Grönland – men mot vem?

I tre sekler har Danmark varit kolonialmakt över Grönlands i dag 57 000 invånare, likväl som dess stora arealer av tuff men resursrik terräng.

I dag står Danmark inför sin största utmaning när det gäller Grönland. Officiellt upprepar danska tjänstepersoner den långvariga oron över hur Ryssland stärker sin offensiv i Arktis men hoten från USA har seglat upp jämsides.

I ett större perspektiv utgör Grönland, Island och Storbritannien en avgörande axeln, det så kallade GIUK-gapet, som kontrollerar sjöfartens tillträde till Nordatlanten.

Danska tjänstepersoner säger till CNN att när kriget i Ukraina är över, kommer Ryssland att omdirigera resurser och använda sina färska krigserfarenheter till att bli ett mycket större hot i Arktis.

Både Kina och Ryssland

Man pekar även på att Kina intensifierat sina arktiska anspråk, deltagit i övningar och patrullering tillsammans med ryska fartyg och även finansierat arktiska infrastrukturprojekt.

Kina har dessutom utvecklat och lanserat en ”polar-sidenvägsplan” för den arktiska sjöfarten och till och med förklarat sig vara en ”när-arktisk stat”.

I CNN:s möten med danska militärbefälhavare säger de ändå att varken Ryssland eller Kina ”för närvarande” utgör något betydande militärt hot mot Grönland.

“Jag tror inte att vi har ett hot mot Grönland just nu”, säger generalmajor Søren Andersen, chef för Danmarks gemensamma arktiska kommando, till CNN.

“Vi ser att Ryssland är aktivt i Norra ishavet, i Beringssundet mellan Alaska och Ryssland, men inte här”, tillägger han.

