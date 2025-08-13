Dagens PS
Aktien rasar – trots att CoreWeave slår intäktsrekord

CoreWeave-aktien föll tio procent i efterhandeln efter en större förlust än väntat – trots att intäkterna slog prognoserna. Svenska medgrundaren Peter Salanki är en av grundarna bakom bolaget som nu rider på AI-boomens enorma efterfrågan på datorkraft.
Margaretha Levander
Uppdaterad: 13 aug. 2025Publicerad: 13 aug. 2025

Knappt ett halvår efter börsnoteringen kämpar svenske Peter Salanki och de andra medgrundarna med att få kontroll över de skenande kostnaderna. På tisdagen redovisade CoreWeave högre intäkter än väntat – men aktien föll ändå kraftigt.

CoreWeave släppte sin rapport för andra kvartalet efter amerikanska börsens stängning på tisdagen. Bolaget redovisar intäkter på 1,21 miljarder dollar, vilket var klart över analytikernas prognos. Trots det föll aktien med omkring 10 procent i efterhandeln till följd av en större än väntad förlust.

”Efterfrågan är stark, men det är kostnaden för tillväxt som fick aktien att sjunka i efterhandeln,” säger Michael Ashley Schulman vid Running Point Capital Advisors till Reuters.

Rörelsekostnaderna steg kraftigt till 1,19 miljarder dollar under kvartalet, att jämföra med 317,7 miljoner samma period i fjol. Det gjorde att nettoförlusten trots ökade intäkter landade på 290,5 miljoner dollar – betydligt högre än snittprognosen på 190,6 miljoner.

CoreWeave gick från krypto till molntjänster - med Nvidia som investerare och leverantör. Svensken Peter Salanki är en av grundarna.
Skalar för att möta AI-efterfrågan

”Vi skalar snabbt för att möta den enastående efterfrågan på AI,” säger CoreWeaves CEO och medgrundare Michael Intrator till Reuters. ”Det finns många olika delar som är begränsade, men den största utmaningen just nu är att få tillgång till kraftskalor som kan leverera den infrastruktur som våra kunder kräver.”

Besvikelsen över att förlusten var större än väntat för det AI-hypade bolaget gjorde dock att aktien handlades ned med över 10 procent i efterhandeln.

Från krypto till AI-moln

CoreWeave driver 33 AI-datacenter i USA och Europa och erbjuder tillgång till Nvidias eftertraktade chip för träning och drift av stora AI-modeller.

Bolaget CoreWeave grundades 2017, med den svenske CTO:n Peter Salanki som medgrundare. Ursprungligen gick bolaget under namnet Atlantic Cryptom, och var då ett kryptovalutabolag som utvann ethereum med hjälp av grafikkort (GPU:er). Efter kryptokraschen 2018 bytte bolaget namn till CoreWeave och började i stället utnyttja sina GPU:er för att erbjuda molnbaserad datorkraft till företag.

Nvidia investerade, som är en stor leverantör av GPU:er till deras datacenter, investerade 2023 runt 100 miljoner dollar i bolaget.

Kursraket de senaste halvåret

I mars 2025 noterade CoreWeave på Nasdaq. Aktien har sedan dess varit en riktig kursraket med en uppgång på nästan 300 procent.

