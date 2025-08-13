Aktien rasar – trots att CoreWeave slår intäktsrekord

CoreWeave släppte sin rapport för andra kvartalet efter amerikanska börsens stängning på tisdagen. Bolaget redovisar intäkter på 1,21 miljarder dollar, vilket var klart över analytikernas prognos. Trots det föll aktien med omkring 10 procent i efterhandeln till följd av en större än väntad förlust.

”Efterfrågan är stark, men det är kostnaden för tillväxt som fick aktien att sjunka i efterhandeln,” säger Michael Ashley Schulman vid Running Point Capital Advisors till Reuters.

Rörelsekostnaderna steg kraftigt till 1,19 miljarder dollar under kvartalet, att jämföra med 317,7 miljoner samma period i fjol. Det gjorde att nettoförlusten trots ökade intäkter landade på 290,5 miljoner dollar – betydligt högre än snittprognosen på 190,6 miljoner.

CoreWeave gick från krypto till molntjänster – med Nvidia som investerare och leverantör.

Skalar för att möta AI-efterfrågan

”Vi skalar snabbt för att möta den enastående efterfrågan på AI,” säger CoreWeaves CEO och medgrundare Michael Intrator till Reuters. ”Det finns många olika delar som är begränsade, men den största utmaningen just nu är att få tillgång till kraftskalor som kan leverera den infrastruktur som våra kunder kräver.”

Besvikelsen över att förlusten var större än väntat för det AI-hypade bolaget gjorde dock att aktien handlades ned med över 10 procent i efterhandeln.