Historisk lågt väljarstöd för USA:s president Donald Trump

Demokraterna tar ledningen i slutspurten

Om det vore val i USA i dag skulle situationen se helt annorlunda ut. Den nya mätningen slår fast att en klar majoritet av de amerikanska väljarna skulle lägga sin röst på Demokraterna i stället för på den sittande presidentens parti.

Väljarstödet för Trump faller till svaga 31 procent när mellanårsvalet tycker allt närmare i USA, skriver Reuters.

Trump kan ställas inför riksrätt i USA

Mellanårsvalet till den amerikanska kongressen sker tisdagen den 3 november.

”Många amerikaner ser mellanårsvalet som en folkomröstning om president Donald Trump. Förlorar Republikanerna i kongressens båda kamrar är han bakbunden och kan inte driva igenom sina sista två år i Vita huset. Han riskerar dessutom att ställas inför riksrätt”, konstaterar Dagens Nyheter.