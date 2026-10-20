Väljarna ratar i hög grad den sittande presidenten Donald Trump i en ny opinionsmätning. Vvore det val i dag skulle Demokraterna vinna, framgår det.
Historisk lågt väljarstöd för USA:s president Donald Trump
Opinionen har vänt kraftigt mot Vita huset och Donald Trump. Stödet för honom är nu på en rekordlåg nivå.
Det är analyseinstitutet Ipsos på uppdrag av den globala nyhetsbyrån Reuters som gjort mätningen. Den visar att stödet för Trump inte har varit så lågt som nu sedan han tillträdde som president i USA.
Demokraterna tar ledningen i slutspurten
Om det vore val i USA i dag skulle situationen se helt annorlunda ut. Den nya mätningen slår fast att en klar majoritet av de amerikanska väljarna skulle lägga sin röst på Demokraterna i stället för på den sittande presidentens parti.
Väljarstödet för Trump faller till svaga 31 procent när mellanårsvalet tycker allt närmare i USA, skriver Reuters.
Trump kan ställas inför riksrätt i USA
Mellanårsvalet till den amerikanska kongressen sker tisdagen den 3 november.
”Många amerikaner ser mellanårsvalet som en folkomröstning om president Donald Trump. Förlorar Republikanerna i kongressens båda kamrar är han bakbunden och kan inte driva igenom sina sista två år i Vita huset. Han riskerar dessutom att ställas inför riksrätt”, konstaterar Dagens Nyheter.