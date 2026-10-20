Hollywood gör techoligarkerna till skurkar – mitt under AI-boomen

Samma krets som Biden varnade för

ANNONS

Sharma förklarar fientligheten med att miljardärerna länge odlade bilden av sig själva som oberoende tänkare och liberala idealister, men i dag ses som opportunistiska monopolister i maskopi med makten i Washington.

Det är den oligarki som Joe Biden varnade för i sitt avskedstal. Som vi skrev i går var Biden för försiktig, eftersom han beskrev något som höll på att ta form, medan oligarkin i dag sitter vid Donald Trumps bord.

I oktober fick Musk USA:s nationella vetenskapsmedalj av Trump, och sedan juli har han skänkt mer än 276 miljoner dollar till grupper som stöder republikanerna i mellanårsvalet.

Inflytandet märktes också när filmerna skulle ut, eftersom techbolagen äger kanalerna där filmer distribueras och marknadsförs. Amazon skulle ge ut Artificial men drog sig ur i juni, några månader efter ett stort samarbetsavtal med OpenAI, och har enligt CNN inte svarat på om avtalet och beslutet hänger ihop.

Youtube, Tiktok och Meta vägrade att publicera annonser för Musk-filmen med hänvisning till politiskt innehåll, och Meta och Youtube ändrade sig efter ett dygn.

Goda och dåliga miljardärer

Närheten till makten är också det som utmärker de dåliga miljardärerna i den modell Sharma i många år har använt för att hitta länder där klyftorna kan leda till oroligheter.

Goda är de som tjänat sina pengar i innovativa branscher som teknik, dåliga de som blivit rika i branscher som fastigheter och gruvor, där företagen oftare har fått inflytande över de regler som ska styra dem. I dagens stämning blir det enligt honom ”allt svårare att hålla kvar techbaronerna på listan över de goda”.

Hans räkning gäller USA:s nästan 1 000 dollarmiljardärer, som tillsammans äger 8 400 miljarder dollar, vilket motsvarar 27 procent av USA:s BNP och omräknat till kronor 12,5 gånger Sveriges BNP.

ANNONS

Eftersom över 40 procent av den förmögenheten finns i goda branscher, nästan allt av det i tekniken, har miljardärerna enligt Sharma hittills kunnat behålla en positiv bild och slippa politiska angrepp.

Själv anser han att det är för tidigt att flytta techmiljardärerna till de dåliga, med tanke på vad AI kan göra för tillväxten. Men gör man det faller de goda miljardärernas andel av den samlade förmögenheten till 2 procent, och i Sharmas rangordning av rika länder efter andelen goda miljardärer halkar USA från fjärde till sextonde plats.

Landet framstår då enligt honom ”mindre som en förebild för välståndsskapande företagande och mer som ett samhälle som är sårbart för en motreaktion mot de ultrarika”.

Googlegrundarna har lyckats skapa en medial bild av sig själva trots att de lägger miljarder på att slippa betala skatt. Foto: TT

I Kalifornien, där Hollywood och flera av de största techbolagen har sitt säte, röstar väljarna den 3 november, samma dag som mellanårsvalet, om Proposition 40, en engångsskatt på 5 procent av förmögenheten hos dollarmiljardärer som var bosatta i delstaten den 1 januari i år.

Bernie Sanders har gjort omröstningen till en fråga om oligarkin. ”Är vi dömda att leva i ett oligarkiskt samhälle och tigga om smulor medan vårt ekonomiska och politiska liv styrs av en handfull av de rikaste människorna på jorden?” sa han på ett av ja-sidans möten enligt AP.

Googles medgrundare Sergey Brin, som tillsammans med Larry Page flyttade bolaget T-Rex från Kalifornien till Delaware veckan före brytdatumet, har enligt nyhetssajten Calmatters på egen hand lagt mer än 138 miljoner dollar på kampanjen mot skatten.

I en mätning som Citrin Center vid Berkeley och Politico publicerade i går svarade 46 procent av de sannolika väljarna ja och 43 procent nej.