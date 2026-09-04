Neocloud-jättarna är tungt belånade – risker pekas ut i den heta branschen

Tungt belånade just nu

De fem största börsnoterade neocloud-bolagen – CoreWeave, Nebius, IREN, Applied Digital och Core Scientific – hade tillsammans intäkter på omkring 18 miljarder dollar under de senaste tolv månaderna.

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Det är en kraftig ökning från cirka tre miljarder dollar 2024.

Bolagen är fortfarande betydligt mindre än jättar som Microsoft, Amazon, Alphabet och Meta, men deras datacenterkapacitet växer betydligt snabbare.

Neocloud-bolagen har tillsammans omkring 1,5–2,5 gigawatt kapacitet, jämfört med 20–24 gigawatt för de fyra stora molnbolagen. Samtidigt fördubblar neocloud-bolagen ungefär sin kapacitet varje år.

Expansionen har dock ett högt pris. De fem bolagen har nu omkring 61 miljarder dollar i lån på balansräkningarna, fyra gånger mer än för ett år sedan.

Därutöver har de omkring 18 miljarder dollar i operationella leasingåtaganden.

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Måste betala dyrt i ränta

Inget av de fem bolagen genererar ett positivt rörelseresultat och räntekostnaderna pressar ekonomin ytterligare.

För Nebius motsvarade räntebetalningarna omkring en femtedel av intäkterna under det senaste kvartalet. För CoreWeave var andelen omkring en fjärdedel.

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Risken ökar dessutom när konkurrensen hårdnar. Omkring 200 neocloud-bolag slåss globalt om kontrakt, samtidigt som traditionella molnjättar och nya konkurrenter bygger ut sin kapacitet.

Två hot sticker ut. Ett kraftigt kreditmarknadsskifte kan göra finansieringen dyrare, medan en inbromsning i AI-efterfrågan kan skapa ett överutbud av datacenter.

Om AI-investeringarna bromsar kan kunderna snabbt minska behovet av extern kapacitet. De neocloud-bolag som endast erbjuder datorkraft riskerar då att få svårt att betala sina skulder.

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