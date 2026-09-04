Efterfrågan på datorkapacitet har fått flera stora molnbolag att dra in mycket pengar. Men bakom intäkterna döljer sig ännu större lån.
Neocloud-jättarna är tungt belånade – risker pekas ut i den heta branschen
Bolag som CoreWeave går under beteckningen neocloud och har blivit en allt viktigare del av AI-industrin.
Men den snabba expansionen innebär också växande finansiella risker.
Bolagen bygger ut datacenter i hög takt för att möta efterfrågan på AI-kapacitet, samtidigt som expansionen i stor utsträckning finansieras med lån, skriver The Economist.
Har gynnats av Nvidias explosion
Neocloud-bolagen köper in avancerade AI-chip och hyr ut datorkapacitet till kunder. Många började som kryptominerare och har senare ställt om sina datacenter för AI.
Deras kunder är bland annat AI-bolag som utvecklar modeller samt de stora molnplattformarna, som hyr extra kapacitet när den egna infrastrukturen inte räcker till.
Utvecklingen har gynnats av den kraftigt ökade efterfrågan på AI och av Nvidias vilja att bredda kundbasen bortom de största molnbolagen.
Chipjätten har på olika sätt bidragit till att neocloud-bolagen kunnat köpa in den hårdvara som krävs för expansionen.
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Tungt belånade just nu
De fem största börsnoterade neocloud-bolagen – CoreWeave, Nebius, IREN, Applied Digital och Core Scientific – hade tillsammans intäkter på omkring 18 miljarder dollar under de senaste tolv månaderna.
Det är en kraftig ökning från cirka tre miljarder dollar 2024.
Bolagen är fortfarande betydligt mindre än jättar som Microsoft, Amazon, Alphabet och Meta, men deras datacenterkapacitet växer betydligt snabbare.
Neocloud-bolagen har tillsammans omkring 1,5–2,5 gigawatt kapacitet, jämfört med 20–24 gigawatt för de fyra stora molnbolagen. Samtidigt fördubblar neocloud-bolagen ungefär sin kapacitet varje år.
Expansionen har dock ett högt pris. De fem bolagen har nu omkring 61 miljarder dollar i lån på balansräkningarna, fyra gånger mer än för ett år sedan.
Därutöver har de omkring 18 miljarder dollar i operationella leasingåtaganden.
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Måste betala dyrt i ränta
Inget av de fem bolagen genererar ett positivt rörelseresultat och räntekostnaderna pressar ekonomin ytterligare.
För Nebius motsvarade räntebetalningarna omkring en femtedel av intäkterna under det senaste kvartalet. För CoreWeave var andelen omkring en fjärdedel.
Risken ökar dessutom när konkurrensen hårdnar. Omkring 200 neocloud-bolag slåss globalt om kontrakt, samtidigt som traditionella molnjättar och nya konkurrenter bygger ut sin kapacitet.
Två hot sticker ut. Ett kraftigt kreditmarknadsskifte kan göra finansieringen dyrare, medan en inbromsning i AI-efterfrågan kan skapa ett överutbud av datacenter.
Om AI-investeringarna bromsar kan kunderna snabbt minska behovet av extern kapacitet. De neocloud-bolag som endast erbjuder datorkraft riskerar då att få svårt att betala sina skulder.
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