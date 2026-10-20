Folksams expert varnar om pensionen: ”Samma förlorare"

”Det är oroväckande och besvärligt. Pensionsraset fortsätter, och vi har sett samma förlorare i många år”, säger han till News55.

Enligt Svärdman har arbetets betydelse för den allmänna pensionen urholkats. Han pekar bland annat på att den som börjar arbeta tidigt och fortsätter till 64 års ålder kan få lägre pension än den som börjar senare men arbetar till 67.

Pensionen halkar efter lönen

En central del av kritiken gäller kompensationsgraden, det vill säga hur stor pensionen blir i förhållande till lönen före pensioneringen.

När lönerna ökar snabbare än pensionerna riskerar pensionen att motsvara en allt mindre andel av den tidigare inkomsten. Enligt Svärdman skulle pensionerna behöva höjas med omkring 3 till 4 procent om året under några år för att stärka kompensationsgraden.

Pensionsmyndighetens besked för 2027 visar att inkomstpensionen väntas öka med 2,2 procent. Som jämförelse har löneökningarna enligt det så kallade märket legat på 3 procent under 2026, uppger News55. De slutliga pensionsnivåerna fastställs först i januari 2027.

Pensionsmyndighetens analyser ger dock delvis en annan bild av utvecklingen. I en rapport från mars 2026 konstaterar myndigheten att den tidigare nedåtgående trenden för kompensationsgraden har vänt. Höjda åldersgränser i pensionssystemet är en av förklaringarna.