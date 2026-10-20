Pensionerna höjs 2027, men Folksams pensionsexpert Håkan Svärdman varnar för att systemet fortsätter att missgynna dem med lägst inkomster.
Folksams expert varnar om pensionen: ”Samma förlorare"
Inkomstpensionen väntas öka med 2,2 procent nästa år, medan garantipensionen bara höjs med 0,7 procent. Beskedet får Håkan Svärdman, pensionsexpert på Folksam, att återigen kritisera hur det svenska pensionssystemet är konstruerat.
”Det är oroväckande och besvärligt. Pensionsraset fortsätter, och vi har sett samma förlorare i många år”, säger han till News55.
Enligt Svärdman har arbetets betydelse för den allmänna pensionen urholkats. Han pekar bland annat på att den som börjar arbeta tidigt och fortsätter till 64 års ålder kan få lägre pension än den som börjar senare men arbetar till 67.
Pensionen halkar efter lönen
En central del av kritiken gäller kompensationsgraden, det vill säga hur stor pensionen blir i förhållande till lönen före pensioneringen.
När lönerna ökar snabbare än pensionerna riskerar pensionen att motsvara en allt mindre andel av den tidigare inkomsten. Enligt Svärdman skulle pensionerna behöva höjas med omkring 3 till 4 procent om året under några år för att stärka kompensationsgraden.
Pensionsmyndighetens besked för 2027 visar att inkomstpensionen väntas öka med 2,2 procent. Som jämförelse har löneökningarna enligt det så kallade märket legat på 3 procent under 2026, uppger News55. De slutliga pensionsnivåerna fastställs först i januari 2027.
Pensionsmyndighetens analyser ger dock delvis en annan bild av utvecklingen. I en rapport från mars 2026 konstaterar myndigheten att den tidigare nedåtgående trenden för kompensationsgraden har vänt. Höjda åldersgränser i pensionssystemet är en av förklaringarna.
Risk för svagare ekonomi
Särskilt utsatta är enligt Svärdman pensionärer som är beroende av garantipension och saknar en betydande tjänstepension.
För den gruppen kan en mindre höjning av den allmänna pensionen få begränsad effekt på den totala ekonomin. Även förändringar i bostadstillägget kan påverka hur mycket som faktiskt blir kvar i plånboken.
”Det blir ett nollsummespel för dem”, säger Svärdman till News55.
Han menar att utvecklingen förstärker skillnaderna mellan pensionärer som har tjänstepension och de som i huvudsak är hänvisade till den allmänna pensionen.
Tjänstepensionen har enligt Svärdman utvecklats betydligt starkare över tid än den allmänna pensionen. Det gör att skillnaderna mellan pensionärer kan bli stora även när de får del av samma generella pensionssystem.
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