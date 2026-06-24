Tio år efter Brexit är England fortfarande fyra gånger viktigare än Frankrike och London det ”överlägset ledande” finansnavet i Europa.
Tio år efter Brexit: "London Europas viktigaste stad"
Tiotusentals jobb och tillgångar värda biljoner även i euro, har överförts från London till EU efter Brexit för tio år sedan.
Men London har visat sin anpassningsförmåga. Finansnavet har stärkt sin ställning inom teknologi och fintech och ohotat behållit sin status som ledande finanscentrum i Europa och nummer två i världen efter New York.
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Stor omvälvning
Det var, med vilket mått som helst, en omvälvning när Storbritannien lämnade EU. För att kunna fortsätta betjäna kunder i de 27 länder som var kvar i EU, överförda brittiska företag cirka 40 000 jobb till kontinenten.
Mer än 1,5 biljoner euro gick samma väg, men förutom en sekvens 2022 när Paris ytterst kortvarigt överträffade London i börsvärde, har London inte bara behållit utan även stärkt sin ställning, konstaterar BFM Business.
London är utan konkurrens den ledande europeiska börsen och global tvåa, som världens näst största finanscentrum.
Den brittiska huvudstaden har dessutom hittat nya tillväxtområden, framför allt inom teknik och nya finansiella tjänster.
”Största innovationsnavet”
”I dag är King’s Cross-området det största innovationsnavet i Europa. Det är hemvist för de europeiska huvudkontoren för Google Deepmind, Meta, Anthropic och Open AI”, summerar Laura Citron, vd för London & Partners, den myndighet som ansvarar för den brittiska huvudstadens ekonomiska attraktionskraft.
”Detta är något nytt för de senaste tio åren. Och sedan Brexit har Fintech blivit allt viktigare. Så att ha ett stort teknikcenter mitt i finansdistriktet har varit en riktig tillgång för oss.”
Kombinationen traditionell finans och teknisk innovation är ett av Londons främsta marknadsföringsargument i dag.
Den brittiska huvudstaden fortsätter locka internationella investerare, talanger och startups som söker en global marknad.
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50 procent större än Paris-börsen
Londonbörsens totala börsvärde närmar sig nu 4,7 biljoner dollar, medan Paris ligger på cirka 3 biljoner dollar.
Som en symbol för denna motståndskraft bröt FTSE 100 igenom den historiska 10 000-poängsgränsen i början av 2026, drivet av bank-, gruv- och industriaktier.
En annan illustration till utvecklingen är uppkomsten av Canary Wharf, ofta kallat Londons ”andra stad”.
Detta affärsdistrikt i östra delen av huvudstaden har nu över 120 000 jobb, främst inom investment banking och finansiella tjänster. Jättar som Barclays, Citi och JP Morgan har satsat stort här.
Tio år efter den politiska chocken av Brexit har staden säkerligen förlorat en del av sitt europeiska inflytande, summerar BFM Business, men konstaterar att den även visat en anmärkningsvärd anpassningsförmåga.
Det gör att London behåller ett betydande försprång gentemot sina europeiska rivaler, avslutar BFM.