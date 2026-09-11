Brist på missiler tvingar piloter riskera livet

”Piloter tvingas ta risker”

Ihnat uppger att Ukraina sätter in sin jaktplansflotta för att bekämpa dessa drönare, däribland egna MiG-29-plan från sovjettiden samt amerikanska F-16 och franska Mirage 2000.

”På grund av brist på missiler tvingas ukrainska piloter ta risker och använda flygplanens automatkanoner. Det kräver precision i manövreringen. De måste hitta rätt skottläge när målet rör sig i hastigheter över 400 kilometer i timmen”, säger Ihnat.

Rysslands attacker mot Kiev återupptogs nästan omedelbart efter ett kort uppehåll i samband med att de amerikanska sändebuden Steve Witkoff och Jared Kushner besökte huvudstaden.

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Kanada och Ukraina har skrivit nytt avtal om stöd. Brister i luftförsvaret gör att Ukraina har svårt att försvara sig mot upprepade attacker av ryska drönare. (Foto: Jeff McIntosh /AP-TT)

Attackerar bostäder och mackar

Vid den senaste attacken den 10 september skadades fyra personer och en bensinstation i Kievs stadsdel Holosijivskyj av en jetdriven drönare.

Dagen innan träffade ryska jetdrivna drönare bostadshus och andra platser runt om i Kiev. En person dödades och minst 17 andra, däribland två barn, skadades.

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8 september dödades fem personer och 35 skadades i en omfattande rysk attack med missiler och drönare mot huvudstaden, samtidigt som stora bränder utbröt på flera håll i staden.

Ryssland har tidigare använt drönarattacker mot bensinstationer för att störa bränsleförsörjningen och vägtransporterna, särskilt i regionerna Charkiv, Sumy och Zaporizjzja.

I augusti hade taktiken spridit sig till de centrala delarna av landet, och ett stort antal bensinstationer har träffats under sommaren.

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