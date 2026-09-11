Ukrainska piloter ”tvingas ta nya risker” när bristen på luftförsvar och missiler slår mot Ukraina och förmågan att bekämpa ryska drönare.
Brist på missiler tvingar piloter riskera livet
Ukrainska piloter ”tvingas ta risker och använda flygplanens automatkanoner” för att skjuta ner ryska jetdrivna drönare. Orsaken är bristen på missiler till landets luftförsvar.
Det säger Jurij Ihnat, chef för ukrainska flygvapnets kommunikationsavdelning.
Ryssland har de senaste veckorna kraftigt ökat antalet attacker med jetdrivna drönare.
Dagens PS har berättat hur ryssarna åttadubblat attackerna sedan juni. Inte minst har huvudstaden Kyiv utsatts för intensiva och närmast konstanta anfall.
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”Anfall dygnet runt”
”Intensiva luftstrider pågår just nu, då fienden genomför dygnet-runt-anfall med missiler och drönare, vilket leder till en ökad förbrukning av vårt luftförsvar”, säger Ihnat hos Kyiv Independent.
”Enbart i juli skickade Ryssland ut cirka 1 500 jetdrivna drönare, i augusti 2 800”, tillägger han.
Även om Ukraina har blivit skickligt på att använda egna drönare för att skjuta ner äldre, kolvmotordrivna varianter av de ryska attackdrönarna, utgör de nyare jetdrivna versionerna, som flyger i ungefär dubbla hastigheten, en helt ny utmaning.
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”Piloter tvingas ta risker”
Ihnat uppger att Ukraina sätter in sin jaktplansflotta för att bekämpa dessa drönare, däribland egna MiG-29-plan från sovjettiden samt amerikanska F-16 och franska Mirage 2000.
”På grund av brist på missiler tvingas ukrainska piloter ta risker och använda flygplanens automatkanoner. Det kräver precision i manövreringen. De måste hitta rätt skottläge när målet rör sig i hastigheter över 400 kilometer i timmen”, säger Ihnat.
Rysslands attacker mot Kiev återupptogs nästan omedelbart efter ett kort uppehåll i samband med att de amerikanska sändebuden Steve Witkoff och Jared Kushner besökte huvudstaden.
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Attackerar bostäder och mackar
Vid den senaste attacken den 10 september skadades fyra personer och en bensinstation i Kievs stadsdel Holosijivskyj av en jetdriven drönare.
Dagen innan träffade ryska jetdrivna drönare bostadshus och andra platser runt om i Kiev. En person dödades och minst 17 andra, däribland två barn, skadades.
8 september dödades fem personer och 35 skadades i en omfattande rysk attack med missiler och drönare mot huvudstaden, samtidigt som stora bränder utbröt på flera håll i staden.
Ryssland har tidigare använt drönarattacker mot bensinstationer för att störa bränsleförsörjningen och vägtransporterna, särskilt i regionerna Charkiv, Sumy och Zaporizjzja.
I augusti hade taktiken spridit sig till de centrala delarna av landet, och ett stort antal bensinstationer har träffats under sommaren.