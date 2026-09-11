USA:s president Donald Trump ångrar inte att han startade kriget mot Iran. Tvärt om skulle han göra om det, deklarerar han.
Trump: Då skulle Iran attackera oss med kärnvapen
Trump säger att han skulle göra om samma sak igen om han fick chansen, ”om jag fick göra det igen skulle jag göra exakt vad jag gjorde”.
Den amerikanska presidenten gjorde uttalandet för Fox News programledare Laura Ingraham och förklarade att han skulle attackerat Iran igen, trots effekterna på mellanårsvalet i USA, uppger CNBC.
Trump: Iran skulle gå till attack med kärnvapen
Han tillade att Iran plötsligt kan ha ett kärnvapen och att Iran ”skulle använda det” för att ”utplåna” Israel och Mellanöstern, samt attackera amerikanska städer.
Trumps kommenterar kommer samtidigt som marknaden tar höjd för ett utdraget krig. Vita husets högsta rådgivare har enligt en rapport från Wall Street Journal sagt att Irankriget kan dra över tiden på Trumps mandatperiod.
Trump har å sin sida sagt att kriget tar slut direkt efter mellanårsvalet, vilket leder till prisfall på olje- och gasmarknaden.
Presidenten har upprepat sitt mantra i månader
Nu har presidenten som bekant upprepade gånger hävdat att kriget snart är över, men som alla vet pågår konflikten i allra högsta grad med allt vad det innebär för världsekonomin.
Trump förnekar i kommentarer till News Nation att amerikanska tillgångar skadats. Iran hävdar att flera amerikanska stridsflygplan skadats vid en bas i Jordanien.
”Ingen skada. Inget alls”, replikerar Trump.
Finansminister Scott Bessent: Håll utkik på måndag
Vid sidan om detta fortsätter USA att anstränga sig för att isolera Iran ekonomiskt. Den amerikanska finansministern Scott Bessent har enligt CNBC utlyst sanktioner mot ”en stor bank” nästa vecka.
”Vi kommer att göra det på måndag eftersom vi vill hedra minnet av våra fallna medborgare från 9/11. Men håll utkik på måndag”, heter det.
Trump fick frågan om Iran kommer att hålla ut i takt med den ökade ekonomiska pressen.
”Jag vet inte” blev svaret.
Läs också: USA-Iran: Största attackerna mot fartyg sedan kriget bröt ut DagensPS
Läs också: Nu tror marknaden på räntehöjning i USA – och det kan komma fler Realtid