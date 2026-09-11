Trump: Då skulle Iran attackera oss med kärnvapen

Presidenten har upprepat sitt mantra i månader

Nu har presidenten som bekant upprepade gånger hävdat att kriget snart är över, men som alla vet pågår konflikten i allra högsta grad med allt vad det innebär för världsekonomin.

Trump förnekar i kommentarer till News Nation att amerikanska tillgångar skadats. Iran hävdar att flera amerikanska stridsflygplan skadats vid en bas i Jordanien.

”Ingen skada. Inget alls”, replikerar Trump.

Finansminister Scott Bessent: Håll utkik på måndag

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Vid sidan om detta fortsätter USA att anstränga sig för att isolera Iran ekonomiskt. Den amerikanska finansministern Scott Bessent har enligt CNBC utlyst sanktioner mot ”en stor bank” nästa vecka.

”Vi kommer att göra det på måndag eftersom vi vill hedra minnet av våra fallna medborgare från 9/11. Men håll utkik på måndag”, heter det.

Trump fick frågan om Iran kommer att hålla ut i takt med den ökade ekonomiska pressen.

”Jag vet inte” blev svaret.

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