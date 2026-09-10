Trumps gåva till folket sågas – ”känd lögnare”

Villkoret är valvinst för Trumps republikaner i mellanårsvalet i november och fortsatt kontroll av kongressen. Då ska alla vuxna amerikaner få 5 000 dollar, motsvarande cirka 48 000 kronor, lovade Trump i ett tal på Republikanernas konvent i Dallas.

Den affärsorienterade Trump liknade det vid lönsamma företags aktieutdelning till ägarna.

Utspelet sker med knappt två månader kvar till valet och med motvind i opinionen för Republikanerna – och presidenten själv. Det är också ett potentiellt högt spel i en tid med ihållande inflation, stigande räntekostnader och skenande bränslepriser.

”Blir aldrig av”

Trump har samtidigt en historia av liknande löften. I fjol utlovades både 2 000 och 5 000 dollar i utbetalningar, bekostat av intäkter från tullar och statliga nedskärningar. Men löftena infriades aldrig.

Donald Trump är en känd lögnare. Han är den största lögnaren som någonsin suttit vid makten. Punkt, säger kongressledamoten och demokraten Robert Garcia enligt nyhetsbyrån AP.

Utdelningen blir aldrig av.

Den republikanske senatorn Bernie Moreno välkomnar i stället idén och vill utforma ett lagförslag för utbetalningarna. Andra politiker anklagar presidenten för att försöka köpa röster.

”Ärligt talat känner jag mig förolämpad av tanken på att min röst i november skulle kunna köpas”, skriver republikanen Thomas Massie, som ofta gjort sig ovän med Trump, i sociala medier.

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Demokraten Ted Lieu skojar att ”en utdelning på 10 000 dollar, en ponny och gratis glass resten av livet” väntar om Demokraterna tar makten.