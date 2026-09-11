Halva leveranstiden från Kina – så mycket kan priset ändras

Den 9 september låg det vid kaj i Teesport, rapporterar Reuters. Via Suez tar resan omkring 40 dagar, runt Godahoppsudden 50.

Resan är den första av åtta i den veckolinje som lanserades i augusti. Sea Legend kör sju isförstärkta fartyg i rotationen med sista avgången från Kina den 3 oktober, och hemresan går via Suez. Rederiets operativa chef Li Xiaobin kallar rutten ett stabilare alternativ så länge Röda havet är stört, rapporterar Global Times.

På fredagskvällen får britterna nästa arktiska last. PanStar Acro, det sydkoreanska fartyg som lämnade Busan den 22 augusti, väntas till Felixstowe klockan 20.30 svensk tid, enligt VesselFinder. Enligt analysfirman Alphaliner har det 737 lastade containrar ombord, mot målet 1 200.

En färjenatt från svensk kust

Ingen av rutterna anlöper Sverige. Göteborg och Stockholm har inte tagit emot något fartyg via Nordostpassagen, Umeå enstaka, skriver Realtid.

Men Gdynia ligger en färjenatt från Karlskrona, och från Rotterdam tar matarfartyget ett par dygn till Göteborg.

Räknat från Ningbo betyder det gods i svenskt lager efter ungefär fyra veckor, mot sex till sju via Suez.