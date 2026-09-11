Containerfartyget Dubai Tower lade till i nordöstra England på onsdagen, 25 dagar efter avgången från Kina. Det är nästan halva tiden mot Suezrutten. Nu går det att räkna på vad genvägen gör med priset och leveranstiden på varorna i svenska butiker.
Halva leveranstiden från Kina – så mycket kan priset ändras
Fartyget lämnade Ningbo-Zhoushan den 15 augusti och kinesiskt vatten den 19 augusti med 1 370 containerenheter energilager, batterier och solcellsmoduler, enligt rederiet Sea Legend.
Den 9 september låg det vid kaj i Teesport, rapporterar Reuters. Via Suez tar resan omkring 40 dagar, runt Godahoppsudden 50.
Resan är den första av åtta i den veckolinje som lanserades i augusti. Sea Legend kör sju isförstärkta fartyg i rotationen med sista avgången från Kina den 3 oktober, och hemresan går via Suez. Rederiets operativa chef Li Xiaobin kallar rutten ett stabilare alternativ så länge Röda havet är stört, rapporterar Global Times.
På fredagskvällen får britterna nästa arktiska last. PanStar Acro, det sydkoreanska fartyg som lämnade Busan den 22 augusti, väntas till Felixstowe klockan 20.30 svensk tid, enligt VesselFinder. Enligt analysfirman Alphaliner har det 737 lastade containrar ombord, mot målet 1 200.
En färjenatt från svensk kust
Ingen av rutterna anlöper Sverige. Göteborg och Stockholm har inte tagit emot något fartyg via Nordostpassagen, Umeå enstaka, skriver Realtid.
Men Gdynia ligger en färjenatt från Karlskrona, och från Rotterdam tar matarfartyget ett par dygn till Göteborg.
Räknat från Ningbo betyder det gods i svenskt lager efter ungefär fyra veckor, mot sex till sju via Suez.
Så mycket ändras priset
En 40-fotscontainer från Shanghai till Rotterdam kostade 3 997 dollar den 10 september, enligt Drewrys World Container Index. Det motsvarar cirka 38 500 kronor.
Antag att containern innehåller varor för en miljon kronor. Frakten är då 3,9 procent av varuvärdet. Kommer varorna 15 dagar tidigare binder importören sitt kapital 15 dagar kortare. Med 4 procents ränta är det värt cirka 1 600 kronor per container, eller 0,16 procent av varuvärdet.
Det syns inte på prislappen. När fraktpriserna sköt i höjden under pandemin räknade FN-organet UNCTAD med att importpriserna skulle stiga 11 procent men konsumentpriserna bara 1,5 procent.
Det mesta talar dessutom för att Arktisfrakten blir dyrare per container, inte billigare. Dubai Tower lastar 1 740 containerenheter, de största fartygen på Suezrutten över 20 000.
Till det kommer ryska tillstånd, isbrytareskort och försäkringspremier som sätts utan historiska skadedata.
Genvägen gör varorna snabbare, inte billigare.
Leveranstiden är den verkliga vinsten
Batterier och solpaneler som lämnade Kina i mitten av augusti finns i europeiskt lager nu, i stället för i slutet av september. En importör som beställer i dag har varorna i Sverige i mitten av oktober i stället för vid månadsskiftet.
Rutten är också en försäkring mot störningar. Den passerar varken Bab el-Mandeb eller Suez, den passage som tvingat rederierna att lägga om två gånger på två år.
Men rederierna återvänder nu till Suez, vilket enligt Drewry pressar fraktpriserna nedåt och gör Arktispremien svårare att försvara.
Ryssland kontrollerar rutten
”Rutten är bara farbar under ett relativt smalt fönster mitt i sommaren på norra halvklotet”, säger Edward Rhys Jones, forskare vid universitetet i Oxford, till ABC.
”Även om Arktis värms upp tre till fyra gånger snabbare än det globala genomsnittet dröjer det decennier innan regionen är tillförlitligt isfri året runt.”
Under 2025 gjordes 103 transitresor på Nordostpassagen, enligt Nord University. Suezkanalen hade 12 758. Ryssland utfärdar tillstånden och äger världens enda kärnkraftsdrivna isbrytare, vilket gör genvägen till Putins trumfkort. CMA CGM, MSC och Hapag-Lloyd håller sig borta.
Nästa mätpunkt är Gdynia. När Dubai Tower lägger till där står den arktiska lasten en färjenatt från svensk kust.