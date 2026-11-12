Spanien – hundratals flyg inställda när bostadskrisen utlöser storstrejk

Ambassaden varnar

Sveriges ambassad i Madrid gick tidigare ut med en varning till resenärer, och man bör vara ute i god tid när man reser till Spanien eller tar sig runt i landet.

”Resenärer bör räkna med förseningar, inställda avgångar och begränsad service.”

Det var Spaniens första generalstrejk på 14 år, och den kommer samtidigt som landets ekonomi växer.

Går bra för ekonomin i Spanien

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Sedan 2022 har den spanska ekonomin vuxit mer än dubbelt så snabbt som EU-genomsnittet, enligt tyska Handelsblatt.

Det innebär inte att spanjorerna får det bättre, utan de är i stället missnöjda med en rad saker i samhället – där det alltså framför allt handlar om bostadskrisen och de höga boendekostnaderna.

Tvingas bo kvar hemma

Många unga spanjorer bor numera kvar hemma hos föräldrarna mycket längre än tidigare, och genomsnittsåldern för att flytta hemifrån har stigit till 30 år, enligt Eurostat.

De har helt enkelt inte råd med kostnader som mat och hyra på egen hand, där den genomsnittliga månadshyran ligger på motsvarande runt 13 000 kronor, vilket är nästan samma summa som en ung spanjor tjänar i månaden i genomsnitt.

Det finns alltså inga pengar kvar att leva på, och många unga har därför fått nog och vill ta del av det ekonomiska uppsving som Spanien som land har genomgått de senaste åren.

Ett exempel är Haris Javaid Sharif, 24, som bor i Barcelona.

Haris arbetar som dataanalytiker och tjänar omkring 19 000 kronor efter skatt i månaden. Han bor tillsammans med sina föräldrar och två syskon i en lägenhet på endast 44 kvadratmeter.

”Jag bor fortfarande hos mina föräldrar eftersom bostäder är så dyra”, säger han till Al Jazeera.

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Inte råd med bostäder

Runt 44 procent av spanjorerna mellan 26 och 34 år bodde fortfarande hos sina föräldrar 2025, enligt Spaniens statistikmyndighet INE. Nästan hälften uppgav att de inte hade råd att köpa eller hyra en egen bostad.

Ett annat exempel är Iratxe González, 27, som bor i Madrid.

Hon arbetar som socialarbetare och delar en lägenhet på 45 kvadratmeter med tre andra personer. Hennes hyra är omkring 4 000 kronor i månaden och kontraktet gäller bara ett år.

”Hyresvärden kan höja hyran eller helt enkelt kasta ut oss”, säger hon.

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