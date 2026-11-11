Prinsessan Dianas "hämndklänning" kan säljas för 2,9 miljoner

Hängde i garderoben i nästan tre år

Diana köpte klänningen i Christina Stambolians butik i London redan år 1991, skriver Gulf News. Hon var först osäker på köpet eftersom den var mer vågad än något hon haft på sig tidigare, enligt grekiska Protothema.

Stambolian sa i en intervju med Marie Claire Grekland:

Jag hade ingen aning om att den skulle bli så berömd.

Diana bar den på Serpentine Gallerys gala i London den 29 juni 1994, enligt AP. Dagen efter skrev The Sun ”Revenge is chic” i en rubrik, och sedan dess har klänningen kallats hämndklänningen, enligt Gulf News.

Morgane Halimi, som leder Sotheby’s globala avdelning för väskor och mode, säger enligt AP.