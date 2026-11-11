Prinsessan Dianas hämndklänning, som hon bar samma dag som Charles erkände otrohet i tv 1994, auktioneras ut hos Sotheby’s i New York den 9 december. Den kan i bästa fall säljas för mer än dubbelt så mycket som den gjorde år 1997.
Prinsessan Dianas "hämndklänning" kan säljas för 2,9 miljoner
Sotheby’s värderar klänningen till mellan 150 000 och 300 000 dollar, uppger Keystone-SDA. I svenska kronor blir det någonstans mellan 1,5 och 2,9 miljoner. Värderingen inkluderar inte köparens avgift till auktionshuset, enligt Sotheby’s guide för köpare.
Hängde i garderoben i nästan tre år
Diana köpte klänningen i Christina Stambolians butik i London redan år 1991, skriver Gulf News. Hon var först osäker på köpet eftersom den var mer vågad än något hon haft på sig tidigare, enligt grekiska Protothema.
Stambolian sa i en intervju med Marie Claire Grekland:
Jag hade ingen aning om att den skulle bli så berömd.
Diana bar den på Serpentine Gallerys gala i London den 29 juni 1994, enligt AP. Dagen efter skrev The Sun ”Revenge is chic” i en rubrik, och sedan dess har klänningen kallats hämndklänningen, enligt Gulf News.
Morgane Halimi, som leder Sotheby’s globala avdelning för väskor och mode, säger enligt AP.
Jag tror personligen att den här klänningen är det starkaste föremålet med koppling till Diana.
Familjen säljer efter 29 år
På Dianas välgörenhetsauktion hos Christie’s i New York den 25 juni 1997 gick klänningen för 39 098 pund till ett par som sedan lät den dra in pengar till goda ändamål i Skottland. Nu säljer mannens änka klänningen, uppger Gulf News. I ett uttalande säger änkan:
Nu när han är borta är det kapitlet avslutat.
En del av intäkterna i december går till Royal Edinburgh Hospital via NHS Lothian Charity.
Knappt 3 procent om året efter inflation
GP räknar om priset från 1997 till omkring 1,3 miljoner kronor i dagens penningvärde. Faller klubban vid den övre värderingen har värdet vuxit knappt 2,3 gånger, en real ökning på nära 3 procent om året, enligt Dagens PS beräkning. Vid den lägre blir ökningen omkring 13 procent totalt.
Rekordet för en av Dianas klänningar är 1 148 080 dollar, strax över 11 miljoner kronor. Det var för en aftonklänning av Jacques Azagury som Julien’s Auctions sålde i december 2023, skriver Marie Claire. Den toppar också InStyles lista från oktober, där en magentafärgad klänning av Victor Edelstein kommer tvåa med 910 000 dollar från 2024.
Inför Sotheby’s auktion 2023 skrev Dagens PS om en lila sammetsklänning av samma designer. Den gick för 604 800 dollar, enligt Marie Claire.
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