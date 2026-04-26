Ditt flyg går över talibanernas revir – de blir rika på kuppen

Mångmiljonregn över talibanerna i Kabul

Enligt uppgifter från flygspårningstjänster och internationella medier har antalet överflygningar i afghanskt luftrum mångdubblats under det senaste året till nästan 2 000 i veckan. Varje flygplan som passerar genom landets luftrum måste betala en avgift till regimen. För talibanerna innebär detta en strid ström av efterlängtad hårdvaluta i en ekonomi som annars är hårt ansatt av internationella sanktioner, uppger den schweiziska public service-kanalen Swissinfo.

Avgifterna för att använda luftrummet ligger på betydande belopp per flygning, och med hundratals plan per dygn rullar miljonerna i dollar in i talibanernas statskassa. Det är en paradoxal situation där global instabilitet och krig gynnar en hårdför och föraktad regim, känd för sitt förtryck inte minst mot kvinnor.

”Talibanerna tar ut en avgift på 700 dollar (548 CHF) per flygplan. Detta genererar intäkter på cirka 1,4 miljoner dollar per vecka, vilket sammanlagt blir drygt 70 miljoner dollar per år”, framgår det.

Kostaderna väger tyngre än säkerheten

Flygbolagen har i olika utsträckning börjat utnyttja de afghanska rutterna igen. Det är en balansgång mellan bränslekostnader och säkerhet. Att flyga runt Afghanistan kan lägga till timmar på en resa mellan Europa och Asien, vilket i förlängningen innebär enorma extrautgifter för flygbränsle och ökad klimatpåverkan.

Även om talibanerna saknar sofistikerat luftförsvar som kan utgöra ett hot mot flygplan på hög höjd finns det andra risker. Bristen på fungerande flygledning och möjligheten att kommunicera med marken i händelse av en nödsituation är faktorer som flygbolagens säkerhetschefer tvingas ta med i beräkningen. Men så länge de alternativa vägarna är stängda eller ännu farligare gynnar det talibanregimen.

