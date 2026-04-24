Slut på selfies med tigrar – nu förbjuds mobilen på safari

När djuren blir rekvisita

Problemet är inte tekniken i sig. Problemet är vad vi gör med den.

En viral video från Ranthambore visar en tiger instängd mellan jeepar. Turister ropar, fotograferar och försöker få “den perfekta bilden”. Tigern gör det enda rimliga: försöker fly.

Det här fenomenet har fått ett eget namn: “safari jams”. Trafikstockningar i vildmarken. Skillnaden mot Essingeleden är att här är det djuren som står still och människorna som tränger sig fram.

När varje observation delas i realtid via WhatsApp eller sociala medier blir nästa steg självklart: alla åker dit. Direkt. Resultatet är en flock turister runt ett ensamt djur.

ANNONS

Ett möte på djurets villkor – eller på Instagram. Foto: Anupam Nath/TT

Ekosystemet tappar mot algoritmen

Indien har ungefär 75 procent av världens vilda bengaliska tigrar. Det är en framgångssaga inom naturvård. Samtidigt har antalet besökare ökat i samma takt.

Det skapar en märklig paradox: ju bättre det går för djuren, desto sämre blir upplevelsen för dem.

Geotaggade bilder pekar ut exakta platser. Vattenhål blir turistattraktioner. Ungar blir innehåll. Naturen reduceras till en scen där allt handlar om att få bevis på att man var där.

Och det är där det brister.

Från upplevelse till prestation

Det verkliga skiftet handlar inte om mobiler. Det handlar om förväntningar.

ANNONS

Safarin har gått från att vara en stillsam naturupplevelse till en prestationssport. Du ska inte bara se en tiger. Du ska dokumentera det. Helst med dig själv i bild. Gärna bättre än dina vänner.

Det sätter press på guider. På arrangörer. Och till slut på djuren.

I Kenya har myndigheterna redan infört hårdare regler efter liknande problem under gnuvandringen. På Svalbard måste turister hålla flera hundra meters avstånd till isbjörnar. Sri Lanka brottas med överturism i sina parker.

Det här är ingen indisk specialitet. Det är ett globalt beteende.

Färre bilder, mer respekt – en ny riktning för safariturismen.

Den nya lyxen: att inte störa

Branschen börjar vakna. Fler aktörer pratar om “slow safari”. Mindre fokus på att bocka av arter, mer på att förstå helheten: landskapet, fågellivet, rytmen.

Det låter som en PR-strategi. Men det är också en överlevnadsstrategi.

För om djuren försvinner, försvinner affären.

ANNONS

Den kanske mest radikala tanken är också den enklaste: att själva poängen med en safari inte är bilden, utan närvaron. Att stå där i tystnad och se något som inte bryr sig det minsta om dig.

Det är betydligt svårare att posta. Och betydligt svårare att konkurrera med.

Men det är också det som gör det värt resan.