Bekräftat – det finns ingen väg tillbaka

Mark Carney, Kanadas premiärminister, höll tal i Davos på onsdagen.
Mark Carney, Kanadas premiärminister, höll tal i Davos på onsdagen. (Foto: TT)
Johan Augustin
Johan Augustin
Uppdaterad: 21 jan. 2026Publicerad: 21 jan. 2026

Världen kommer inte gå tillbaka hur det var tidigare. Storspelare som USA ser geopolitiken som ett maktspel där länder med mindre makt måste anpassa sig för att klara sig framöver.

Det menar Kanadas premiärminister Mark Carney som befinner sig på WEF-mötet i Davos.

Finns ingen väg tillbaka

Det finns ingen väg tillbaka nu menar han, där den tidigare världsordningen håller på att spricka.

Mäktiga länder tävlar om makten, och vill rita om kartan, som Kina, Ryssland och USA, där mindre mäktiga länder som Kanada får försöka anpassa sig för att inte riskera att slås ut längs vägen.

”Kalla det för vad det är: ett system av intensifierad stormaktsrivalitet där de mäktigaste driver sina intressen med hjälp av ekonomisk integration som tvång”, uppgav Carney tidigare i veckan vid mötet, enligt The Guardian, utan att direkt nämna några storspelare som USA vid namn.

Rullat tillbaka hoten

Donald Trump har rullat tillbaka hoten om nya tullar mot 8 länder i Europa, inklusive Sverige, och uppgav även att han inte tänker ta Grönland med våld, när han anlände till Davos under onsdagen.

Det är dock fortsatt hårda ord som kommer från presidenten gentemot omvärlden som inte vill vara honom till lags, däribland Danmark.

Ny ton på världsscenen

En ny ton har satts, som är det nya normala, menar Carney.

Det gäller att höras och synas på världsscenen.

Nu måste “mellanmakter” som Kanada snabbt gå ihop med andra likasinnade länder, forma nya allianser, och inte vara så beroende av jättar som USA och Kina.

Mindre länder måste samarbeta

Stormakterna, menar Carney, har styrkan att stå på egna ben genom sina ekonomier och militärer men det har inte mindre länder.

”Mellanmakterna måste agera tillsammans, för om vi inte är med vid förhandlingsbordet är det vi som står på menyn.”

Börsen backar – volatilt framöver

Tonläget från Trump skruvades upp inför Davos där presidenten uppgav att han kan gå långt för att lägga beslag på Grönland.

Hans politik har även smittat av sig på börsen där Wall Street-indexen backade kraftigt innan presidenten ens hann landa i Davos.

Tisdagen blev den rödaste dagen för indexen sedan oktober.

Hur Wall Street och världens börser kommer reagera framöver på Trumps utfall återstår att se men experterna har varnat för att 2026 kan bli ett volatilt år på börsen.

trump
Donald Trump sa att USA inte kommer att ta Grönland med militär makt. (Foto: Gian Ehrenzeller /AP/TT).

Trump har även hävdat att Kanada bör vara USA:s 51:e delstat där länderna borde slås ihop, och hur mycket allvar det finns i det uttalandet är svårt att veta, som vanligt när det gäller Trump.

Vad som står klart är dock att världens länder snarast bör se sig om efter nya allianser.

Läs även:

Handelsbanken: Trump enda hotet mot svensk ekonomi. Dagens PS

Guld, kolonner och väldigt mycket självförtroende – så funkar Trumps stil. Dagens PS

Johan Augustin
Johan Augustin

Reporter på Dagens PS baserad i Sydney, Australien. Lång erfarenhet av resereportage.

