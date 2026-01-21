Akobo Minerals, Norges enda noterade guldbolag, har nått ett avgörande steg i bolagets utveckling. Under det tredje kvartalet levererade bolaget för första gången positivt EBITDA, efter 15 års arbete med att bygga vad som nu är den första nya guldgruvan i Etiopien sedan 1993. Arbetet med gruvan har bedrivits i ett område som länge betraktats …

Rullat tillbaka hoten

Donald Trump har rullat tillbaka hoten om nya tullar mot 8 länder i Europa, inklusive Sverige, och uppgav även att han inte tänker ta Grönland med våld, när han anlände till Davos under onsdagen.

Det är dock fortsatt hårda ord som kommer från presidenten gentemot omvärlden som inte vill vara honom till lags, däribland Danmark.

Ny ton på världsscenen

En ny ton har satts, som är det nya normala, menar Carney.

Det gäller att höras och synas på världsscenen.

Nu måste “mellanmakter” som Kanada snabbt gå ihop med andra likasinnade länder, forma nya allianser, och inte vara så beroende av jättar som USA och Kina.

Mindre länder måste samarbeta

Stormakterna, menar Carney, har styrkan att stå på egna ben genom sina ekonomier och militärer men det har inte mindre länder.

”Mellanmakterna måste agera tillsammans, för om vi inte är med vid förhandlingsbordet är det vi som står på menyn.”

Börsen backar – volatilt framöver

Tonläget från Trump skruvades upp inför Davos där presidenten uppgav att han kan gå långt för att lägga beslag på Grönland.

Hans politik har även smittat av sig på börsen där Wall Street-indexen backade kraftigt innan presidenten ens hann landa i Davos.

Tisdagen blev den rödaste dagen för indexen sedan oktober.

Hur Wall Street och världens börser kommer reagera framöver på Trumps utfall återstår att se men experterna har varnat för att 2026 kan bli ett volatilt år på börsen.

Donald Trump sa att USA inte kommer att ta Grönland med militär makt. (Foto: Gian Ehrenzeller /AP/TT).

Trump har även hävdat att Kanada bör vara USA:s 51:e delstat där länderna borde slås ihop, och hur mycket allvar det finns i det uttalandet är svårt att veta, som vanligt när det gäller Trump.

Vad som står klart är dock att världens länder snarast bör se sig om efter nya allianser.

