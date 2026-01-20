Dagensps.se
Guld, kolonner och väldigt mycket självförtroende – så funkar Trumps stil

Kung Charles och president Trump i en vagn där minimalism aldrig fick en chans. (Foto: AP).
Viggo Cavling
Viggo Cavling
Uppdaterad: 21 jan. 2026Publicerad: 21 jan. 2026

Det handlar inte om dålig smak. Inte ens om god. Donald Trumps stil med förkärlek för guld, kolonner och överdimensionerade rum är ett medvetet språk för makt, identitet och provokation. När självförtroendet är huvudmaterialet blir inredningen politik.

Stil som strategi

Donald Trump har alltid förstått något som många politiker missar: estetik är inte yta, det är budskap. Hans rum ska inte vara bekväma. De ska vara övertygande. Stora. Blanka. Omöjliga att ignorera. Guld är inte där för att vara vackert utan för att signalera evighet, status och framgång, skriver Per Strömberg i SvD.

Det är samma logik som i hans fastigheter, kasinon och hotell. Allt är lite för mycket. Lite för stort. Och exakt därför fungerar det. Trumps stil vill inte bli älskad. Den vill bli sedd, enligt Politico.

Läs även: De hemliga reglerna på Lundsberg avslöjade

Trump framför sitt gamla kasino back in the days. Han har hållit fast i sin stil (Foto: AP).
Mer hotell än hem

Trumps interiörer påminner mindre om privata bostäder och mer om lyxhotell. Stora lobbyer. Symmetri. Balsalar. Rum som är byggda för entréer snarare än vardag. Det är ingen slump. Hotellestetik handlar om iscensättning. Om känslan av att något viktigt händer, även om det bara är en sen incheckning.

När denna logik flyttas in i politiken blir resultatet ett maktens scenrum. Vita huset slutar vara ett arbetsredskap och börjar fungera som kuliss. Politik som upplevelse.

Läs även: Ultralyx i världens mest mytiska land

Den nya balsalen när den blir klar.

Vita huset som showroom

Under den andra mandatperioden har detta blivit tydligare i den officiella kommunkiatonen från Vita huset. Guldornament i Ovala rummet. Tätare väggar. Mer dekoration. Och den stora markeringen: beslutet att bygga en monumental balsal. Ett projekt som presenterades när rivningen redan var gjord. Först handling, sedan förklaring.

Detta bryter med en lång amerikansk tradition av att undvika officiell stil. Här finns ingen rädsla för att staten ska tycka något estetiskt. Tvärtom. Smaken är norm. Modernism och expertstyre avfärdas som kallt, elitistiskt och misstänkt.

Läs även: Scandic dominerar konferens-Sverige trots svagt NPS

Ett rum i Vita huset med extra mycket guld inrett för makt, inte för mys. (Foto: AP).

Provokation med flit

En viktig poäng är att Trumps stil är designad för att irritera. Reaktionen är en del av verket. När arkitekter, kulturdebattörer och storstadsliberaler himlar med ögonen har strategin fungerat. Smaken är ett sätt att dra en tydlig linje mellan vi och dom.

Det är därför överdådet inte tonas ner när kritiken kommer. Det skruvas upp. Mer guld. Större kolonner. Ännu tydligare markeringar. Trump backar sällan estetiskt. Han dubblar.

Läs även: Därför är Willo Perron årets designer

Trump utanför sitt älskade Mar-a-Lago. Byggnaden är en historisk fastighet och privat klubb i Palm Beach, Florida, USA.
Egendomen är känd som en av de största fastigheterna i delstaten. (Foto: AP)

Historia som dekor

Kolonner, bågar och klassiska detaljer används flitigt, men utan större respekt för historisk precision. Det är igenkänning som räknas, inte korrekthet. Resultatet liknar temaparksarkitektur: fragment av historia sammansatta till en känslomässigt laddad helhet.

Detta är inte nostalgi. Det är emotionell effektivitet. Arkitekturen pekar inte framåt och knappt bakåt. Den pekar uppåt. Mot större, högre och blankare.

Trumps smak för det storslagna och absurda satte sig på 80-talet i New York. (Foto: AP)

Självförtroende som material

I grunden är Trumps stil ett uttryck för samma sak som hans retorik. Absolut säkerhet. Ingen ironi. Ingen distans. När andra ledare försöker signalera eftertänksamhet signalerar Trump övertygelse. När andra kompromissar väljer han volym.

Man kan avsky det. Man kan skratta åt det. Men man bör inte missa poängen. Guld, kolonner och balsalar är inte dekoration. Det är makt formgiven i material.

Läs även: Viggos dagbok: flyg, fiktion och Farsta

ArkitekturDesignDonald TrumpUSA
Viggo Cavling
Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan det tidiga 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

