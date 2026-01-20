Det handlar inte om dålig smak. Inte ens om god. Donald Trumps stil med förkärlek för guld, kolonner och överdimensionerade rum är ett medvetet språk för makt, identitet och provokation. När självförtroendet är huvudmaterialet blir inredningen politik.
Guld, kolonner och väldigt mycket självförtroende – så funkar Trumps stil
Mest läst i kategorin
Ska man berätta om gammal otrohet i en ny relation
Frågan gammal otrohet dyker upp oftare än man tror, hos terapeuter, i forskningen och runt middagsbord där vinet hunnit ett glas för långt. En människa har varit otrogen för länge sedan. Äktenskapet tog slut. Skammen finns kvar. Nu finns en ny relation. Hur mycket av det gamla livet måste egentligen redovisas. Det är inte lögnen …
Sex faktorer som avgör om du faktiskt utvecklas på gymmet
Det är inte vikterna på gymmet som är problemet. Det är huvudet. På gym runt om i landet finns samma fenomen: människor med god fysik, gott om tid och ibland även personlig tränare – som ändå står still. De lyfter. De svettas. Men de utvecklas inte. Enligt forskningen beror det sällan på kroppen. Det beror …
Kreativitet utan ångest – vad vi kan lära oss av Bhutan, Thailand och Nordkorea
I väst har kreativitet blivit ett prestationskrav, ofta med ångest som bieffekt. I Bhutan ses den som ett sätt att förstå sig själv. I Thailand väntar man lugnt på idén. I Nordkorea, märkligt nog, påminns man om hur lika vi människor är bakom systemen. När Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling intervjuar Fredrik Härén, aktuell med …
Viggos dagbok: flyg, fiktion och Farsta
Viggos dagbok vecka 3 rör sig mellan radhus i söderort, äggkaka i Malmö, SAS-ledning över polcirkeln och litterära grubblerier om vad som egentligen får sägas i en bok. Det handlar om arbete, resor, relationer – och den eviga kampen mellan disciplin och lust. Det här är en personlig dagbok och åsikterna som framkommer är skribentens …
Analog lyx är den nya statussymbolen
Mobilförbud. Mörklagda rum. Tystnad. Åtta timmar med en roman som vägrar vara snäll. Analog lyx. Det låter som ett straff i skolans källare anno 1958, men är i dag snarare ett exklusivt erbjudande. Detta har blivit den nya statussymbolen för en generation med trasig koncentration. I New York Magazine beskrivs hur universitetsstudenter frivilligt låser in …
Stil som strategi
Donald Trump har alltid förstått något som många politiker missar: estetik är inte yta, det är budskap. Hans rum ska inte vara bekväma. De ska vara övertygande. Stora. Blanka. Omöjliga att ignorera. Guld är inte där för att vara vackert utan för att signalera evighet, status och framgång, skriver Per Strömberg i SvD.
Det är samma logik som i hans fastigheter, kasinon och hotell. Allt är lite för mycket. Lite för stort. Och exakt därför fungerar det. Trumps stil vill inte bli älskad. Den vill bli sedd, enligt Politico.
Senaste nytt
Sändningsrättigheter styr sportvärlden
I dagens moderna era så har sport och sändningsrättigheter blivit ett hett omdebatterat ämne. Intresset för sport växer, summorna stiger och rättigheterna har kommit att bli en av de primära drivkrafterna bakom industrin. Men vad menas egentligen med sändningsrättigheter? Att inneha rättigheter är vad som ger mediebolag rätt och möjligheten att sända matcher och event …
Följ med Perfect Weekends redaktör till Köpenhamn bortom turistfällorna
Nu kan du som läser Dagens PS Perfect Weekend följa med vår redaktör Viggo Cavling på en specialgjord weekendresa till Kødbyen och Vesterbro – roliga kvarter fyllda av design, vin, bad och danskt lugn. Pris från 4 495 kronor per person, inklusive flyg, hotell, cykel och resegaranti via Rolf Flyg & Buss. Viggos weekendresa till Köpenhamn är skapad …
Så investerar du enkelt i private equity
Private equity har historiskt setts som något enbart för stora institutionella investerare. Genom Carnegie Listed Private Equity öppnas dörren även för privata sparare att ta del av denna typ av investeringar. Fondförvaltaren Emanuel Furubo berättar om fonden, som sedan start har haft en genomsnittlig avkastning på 13 procent per år, och vad du bör tänka …
Därför påverkar inomhusluften både kostnader och konkurrenskraft
I en tid av stigande energipriser, ökade hållbarhetskrav och hårdare konkurrens tvingas företag och fastighetsägare se över varje del av sin kostnadsstruktur. Fokus ligger ofta på elavtal, räntor och effektivisering av lokaler men en avgörande faktor hamnar ofta i skymundan: ventilationen. I Stockholm, där en stor del av näringslivet är koncentrerat till kontor, handelslokaler och …
Historiskt tredje kvartal för det noterade guldbolaget: Akobo Minerals tar klivet in i lönsamhet
Akobo Minerals, Norges enda noterade guldbolag, har nått ett avgörande steg i bolagets utveckling. Under det tredje kvartalet levererade bolaget för första gången positivt EBITDA, efter 15 års arbete med att bygga vad som nu är den första nya guldgruvan i Etiopien sedan 1993. Arbetet med gruvan har bedrivits i ett område som länge betraktats …
Mer hotell än hem
Trumps interiörer påminner mindre om privata bostäder och mer om lyxhotell. Stora lobbyer. Symmetri. Balsalar. Rum som är byggda för entréer snarare än vardag. Det är ingen slump. Hotellestetik handlar om iscensättning. Om känslan av att något viktigt händer, även om det bara är en sen incheckning.
När denna logik flyttas in i politiken blir resultatet ett maktens scenrum. Vita huset slutar vara ett arbetsredskap och börjar fungera som kuliss. Politik som upplevelse.
Läs även: Ultralyx i världens mest mytiska land
Vita huset som showroom
Under den andra mandatperioden har detta blivit tydligare i den officiella kommunkiatonen från Vita huset. Guldornament i Ovala rummet. Tätare väggar. Mer dekoration. Och den stora markeringen: beslutet att bygga en monumental balsal. Ett projekt som presenterades när rivningen redan var gjord. Först handling, sedan förklaring.
Detta bryter med en lång amerikansk tradition av att undvika officiell stil. Här finns ingen rädsla för att staten ska tycka något estetiskt. Tvärtom. Smaken är norm. Modernism och expertstyre avfärdas som kallt, elitistiskt och misstänkt.
Läs även: Scandic dominerar konferens-Sverige trots svagt NPS
Provokation med flit
En viktig poäng är att Trumps stil är designad för att irritera. Reaktionen är en del av verket. När arkitekter, kulturdebattörer och storstadsliberaler himlar med ögonen har strategin fungerat. Smaken är ett sätt att dra en tydlig linje mellan vi och dom.
Det är därför överdådet inte tonas ner när kritiken kommer. Det skruvas upp. Mer guld. Större kolonner. Ännu tydligare markeringar. Trump backar sällan estetiskt. Han dubblar.
Läs även: Därför är Willo Perron årets designer
Historia som dekor
Kolonner, bågar och klassiska detaljer används flitigt, men utan större respekt för historisk precision. Det är igenkänning som räknas, inte korrekthet. Resultatet liknar temaparksarkitektur: fragment av historia sammansatta till en känslomässigt laddad helhet.
Detta är inte nostalgi. Det är emotionell effektivitet. Arkitekturen pekar inte framåt och knappt bakåt. Den pekar uppåt. Mot större, högre och blankare.
Självförtroende som material
I grunden är Trumps stil ett uttryck för samma sak som hans retorik. Absolut säkerhet. Ingen ironi. Ingen distans. När andra ledare försöker signalera eftertänksamhet signalerar Trump övertygelse. När andra kompromissar väljer han volym.
Man kan avsky det. Man kan skratta åt det. Men man bör inte missa poängen. Guld, kolonner och balsalar är inte dekoration. Det är makt formgiven i material.
Läs även: Viggos dagbok: flyg, fiktion och Farsta
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan det tidiga 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan det tidiga 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
Sverige är ett kombiland, vi ser till att det förblir så. Vinterfolk kör Volkswagen ID.7 Tourer, elkombin för Sverige – med fyrhjulsdrift.Se erbjudandet här!
Senaste nytt
Vattenkonkurs – dessa storstäder drabbas
Världen har nu drabbats av vattenkonkurs. Vattnet har blivit en akut bristvara och det finns några storstäder som snart inte längre har resursen. Att det råder vattenbrist på många håll i världen är ingen nyhet. Vattenkonkurs är här Nu har dock en ny benämning – vattenkonkurs – kommit upp till ytan. Det innebär att vi …
Trump ska ta över världen – börsen rasar
Donald Trump har siktet inställt på att ta över världen, och då är det bara USA:s intressen som spelar någon roll. Presidenten kör sitt eget race – och börsen rasar som följd. Donald Trump är på väg mot World Economic Forum i Davos, och han har med sig sitt största följetåg någonsin. USA tänker säga …
Netflix gör tittaren delaktig – ny funktion rullas ut
En gammal tv-idé gör oväntad comeback i ny kostym. Nu testar en av världens största streamingtjänster något som kan ändra hur vi tittar. Netflix lanserar en live-röstningsfunktion som ska fungera direkt i samband med livesända program. Funktionen gör det möjligt för abonnenter att delta i beslut genom att rösta medan sändningen pågår, istället för att …
Guld, kolonner och väldigt mycket självförtroende – så funkar Trumps stil
Det handlar inte om dålig smak. Inte ens om god. Donald Trumps stil med förkärlek för guld, kolonner och överdimensionerade rum är ett medvetet språk för makt, identitet och provokation. När självförtroendet är huvudmaterialet blir inredningen politik. Stil som strategi Donald Trump har alltid förstått något som många politiker missar: estetik är inte yta, det …
Nu vill Wall Street komma åt din pension
Wall Street letar ständigt efter nya marknader att växa på. Nu är siktet inställt på vanliga människors pension. Private credit är lån som ges direkt via fonder i stället för banker. Denna form av utlåning har vuxit explosionsartat i USA och utgör nu en central del av kapitalmarknaden. Nya investeringar – private credit I USA …