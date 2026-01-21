Donald Trump har siktet inställt på att ta över världen, och då är det bara USA:s intressen som spelar någon roll. Presidenten kör sitt eget race – och börsen rasar som följd.
Trump ska ta över världen – börsen rasar
Donald Trump är på väg mot World Economic Forum i Davos, och han har med sig sitt största följetåg någonsin.
USA tänker säga sitt vid de ekonomiska stormötena, och ingen får stå i vägen för det.
Trump förbereder sig inför Davos
Trump har redan piskat upp stämningen ordentligt genom ett långt tal i Vita huset på tisdagen.
Förutom att deklarera att han har löst 8 krig gick presidenten hårt åt resten av världen – och ledarna som febrilt försöker förstå vad som håller på att ske.
Ska ta över världen
Panamakanalen ska tas över, och det ska även Grönland, det finns inga andra alternativ på bordet.
“Vi måste ha det”, är mantrat som kommer ut från Vita huset.
Trumps väljare stöder givetvis sin ledare sedan han trots allt står för sitt ord, något ganska ovanligt i politikerkretsar, genom att köra på i sitt “America First”-race.
Mest “transformativa” presidenten
Samtidigt beskrivs Trump som den mest “transformativa” president som någonsin har funnits i USA, där omvärlden inte riktigt vet hur de ska agera, berättar BBC.
”Det är ett skifte mot en värld utan regler, där internationell rätt trampas på fötterna, och där den enda lagen som verkar betyda något är den starkaste med imperialistiska ambitioner som återuppstår”, uppgav Frankrikes president Emmanuel Macron i Davos på tisdagen, utan att nämna Trump i sitt tal.
Förolämpningarna fortsätter
Trump å sin sida trampar gärna ledare på fötterna, där förolämpningarna fortsätter utan slut i sikte, enligt CNN.
När det gäller Macron uppgav Trump att “ingen vill ha honom eftersom han snart kommer vara utan jobb”, och det kommer efter att Macron avböjt att vara medlem i Board of Peace – en ny fredsplattform som Trump har skapat och som kan ses som ett alternativ till FN.
Wall Street rasar – röd dag
Trumps politik är dock inte populär bland investerare visar den senaste nedgången på Wall Street.
På tisdagen rasade samtliga tre stora index, skriver CNBC.
Vid stängning hade Dow Jones industriindex fallit 1,8 procent, det breda S&P 500-indexet med 2,1 procent och tekniktunga Nasdaq med hela 2,4 procent.
Det blev den rödaste dagen för indexen sedan oktober.
Ryter tillbaka
Europa är dock vidare trötta på förolämpningarna och tänker sätta hårt mot hårt, där hämndtullar kan stå på schemat.
Nu återstår att se hur investerarna kommer agera i en värld som blir allt mer upp-och-nervänd.
