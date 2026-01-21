Trump ska ta över världen – börsen rasar

Akobo Minerals, Norges enda noterade guldbolag, har nått ett avgörande steg i bolagets utveckling. Under det tredje kvartalet levererade bolaget för första gången positivt EBITDA, efter 15 års arbete med att bygga vad som nu är den första nya guldgruvan i Etiopien sedan 1993. Arbetet med gruvan har bedrivits i ett område som länge betraktats …

Ska ta över världen

Panamakanalen ska tas över, och det ska även Grönland, det finns inga andra alternativ på bordet.

“Vi måste ha det”, är mantrat som kommer ut från Vita huset.

Trumps väljare stöder givetvis sin ledare sedan han trots allt står för sitt ord, något ganska ovanligt i politikerkretsar, genom att köra på i sitt “America First”-race.

Mest “transformativa” presidenten

Samtidigt beskrivs Trump som den mest “transformativa” president som någonsin har funnits i USA, där omvärlden inte riktigt vet hur de ska agera, berättar BBC.

”Det är ett skifte mot en värld utan regler, där internationell rätt trampas på fötterna, och där den enda lagen som verkar betyda något är den starkaste med imperialistiska ambitioner som återuppstår”, uppgav Frankrikes president Emmanuel Macron i Davos på tisdagen, utan att nämna Trump i sitt tal.

Emmanuel Macron höll tal i Davos på tisdagen. (Foto: TT)

Förolämpningarna fortsätter

Trump å sin sida trampar gärna ledare på fötterna, där förolämpningarna fortsätter utan slut i sikte, enligt CNN.

När det gäller Macron uppgav Trump att “ingen vill ha honom eftersom han snart kommer vara utan jobb”, och det kommer efter att Macron avböjt att vara medlem i Board of Peace – en ny fredsplattform som Trump har skapat och som kan ses som ett alternativ till FN.

Wall Street rasar – röd dag

Trumps politik är dock inte populär bland investerare visar den senaste nedgången på Wall Street.

På tisdagen rasade samtliga tre stora index, skriver CNBC.

Vid stängning hade Dow Jones industriindex fallit 1,8 procent, det breda S&P 500-indexet med 2,1 procent och tekniktunga Nasdaq med hela 2,4 procent.

Det blev den rödaste dagen för indexen sedan oktober.

Ryter tillbaka

Europa är dock vidare trötta på förolämpningarna och tänker sätta hårt mot hårt, där hämndtullar kan stå på schemat.

Nu återstår att se hur investerarna kommer agera i en värld som blir allt mer upp-och-nervänd.

