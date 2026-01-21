Dagens PS
Trump avfärdade Grönland-attack – marknaden lugnad

trump
Donald Trump sa att USA inte kommer att ta Grönland med militär makt. (Foto: Gian Ehrenzeller /AP/TT).
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 21 jan. 2026Publicerad: 21 jan. 2026

Världens ögon var på Donald Trump när han talade i Davos idag. Där sa han att han inte kommer ta Grönland med våld, men kritiserade ändå Danmark hårt.

USA:s president Donald Trump försökte både dämpa och upprätthålla pressen i Grönlandsfrågan när han talade vid World Economic Forum i Davos.

Det mest betydelsefulla beskedet var att USA inte kommer att använda militärt våld för att ta kontroll över Grönland.

Det lugnade tillfälligt marknaderna efter flera dagar av oro kring presidentens tidigare utspel, skriver Realtid med hänvisning till CNBC.

Nya tullhot

Samtidigt upprepade Trump kravet på omedelbara förhandlingar med Danmark om territoriets framtid och betonade Grönlands strategiska betydelse för amerikansk säkerhet.

Han gjorde klart att USA har betydande maktmedel till sitt förfogande och signalerade att europeiska länder riskerar konsekvenser om de motsätter sig amerikanska ambitioner.

Uttalandena följer på hot om nya tullar mot flera Natoländer, däribland Sverige, och har bidragit till ökade spänningar inom alliansen.

Spela klippet
Talade om flera frågor

Trump riktade även skarp kritik mot Danmark och ifrågasatte tidigare amerikanska beslut efter andra världskriget, vilket ytterligare förvärrade tonläget.

Det fanns också var budskapet motsägelsefullt: presidenten uttryckte stöd för internationellt samarbete och publiken i Davos, trots att han kritiserade både Europa och Schweiz som värdland.

Talets bredd väckte också uppmärksamhet. Trump tog upp amerikanska inrikesfrågor, bland annat en bedrägerihärva i Minnesota, och kopplade den till invandringspolitiken.

Hörbara reaktioner

Uttalandena möttes av hörbara reaktioner i salen och riskerade att skymma fokus från säkerhets- och handelsfrågorna.

Parallellt pågår intensiva europeiska samtal om hur USA:s linje ska hanteras. Danmark har tydligt markerat att landets hållning i Grönlandsfrågan inte kommer att förändras.

Trump väntas nu fortsätta diskussionerna i flera bilaterala möten under forumet, där Grönland, handel och säkerhet står i centrum.

Johannes Stenlund
Johannes Stenlund

Johannes Stenlund är en journalist som bevakar ekonomi, näringsliv och politik för Dagens PS. Särskilt intresserad av internationell handel, råvaror, utvecklingsfrågor och politisk ekonomi. Har tidigare skrivit om utrikespolitik och ekonomi för flera svenska tidningar. Trivs både med att förklara det stora sammanhanget och att bevaka den lilla händelsen på plats. Kontakta Johannes Stenlund här.

