Trump avfärdade Grönland-attack – marknaden lugnad

USA:s president Donald Trump försökte både dämpa och upprätthålla pressen i Grönlandsfrågan när han talade vid World Economic Forum i Davos.

Det mest betydelsefulla beskedet var att USA inte kommer att använda militärt våld för att ta kontroll över Grönland.

Det lugnade tillfälligt marknaderna efter flera dagar av oro kring presidentens tidigare utspel, skriver Realtid med hänvisning till CNBC.

Nya tullhot

Samtidigt upprepade Trump kravet på omedelbara förhandlingar med Danmark om territoriets framtid och betonade Grönlands strategiska betydelse för amerikansk säkerhet.

Han gjorde klart att USA har betydande maktmedel till sitt förfogande och signalerade att europeiska länder riskerar konsekvenser om de motsätter sig amerikanska ambitioner.

Uttalandena följer på hot om nya tullar mot flera Natoländer, däribland Sverige, och har bidragit till ökade spänningar inom alliansen.