"Barbarism" – Orbáns hårda ord om Sverige

Orbán fortsatte på X

Utöver talet publicerade Orbán även ett inlägg på X där han delade en film från sitt anförande, blandat med bilder på svensk polis och brottsplatser. I texten skrev han:

“Den svenska regeringen läxar upp oss om rättsstatsprincipen. Samtidigt, enligt en artikel i Die Welt, utnyttjar kriminella nätverk svenska barn som mördare, i vetskap om att systemet inte kommer att döma. Ett land som en gång var känt för ordning och säkerhet kollapsar nu: över 280 minderåriga flickor arresterade för mord, familjer lever i rädsla. Det är hjärtskärande. Det svenska folket förtjänar bättre!”.

Så började siffrorna spridas

Uppgifterna som Orbán hänvisar till kommer från den tyska tidningen Die Welt.

Den rapporterade att åtal för mord, vållande till annans död eller andra våldsbrott inleddes mot omkring 280 flickor mellan 15 och 17 år i Sverige under 2024.

Tidningen beskriver hur kriminella gäng rekryterar unga flickor för brutala uppdrag. Enligt åklagare Ida Arnell pressas de att gå längre än pojkar.

”Hon valde huvudet”, säger Arnell om en 15-årig flicka som fick välja mellan att skjuta mot en dörr eller ett offers huvud.

Kristersson:”Upprörande lögner”

“Det här är upprörande lögner”, säger Statsminister Ulf Kristersson efter Orbáns utspel om Sverige. (Foto: TT)

Statsminister Ulf Kristersson reagerade kort efter Orbáns inlägg på X.

“Det här är upprörande lögner. Inte förvånande när de kommer från mannen som avvecklar rättsstatsprincipen i sitt eget land. Orbán är desperat inför det kommande ungerska valet”, skriver han på X.

Enligt siffror från Brottsförebyggande rådet som SVT tagit del av, konstaterades 92 fall av dödligt våld i Sverige under 2024. Totalt 68 kvinnor misstänktes för mord, dråp eller misshandel med dödlig utgång.

En frostig relation

Orbáns utspel sker i en tid då relationerna mellan Sverige och Ungern redan är ansträngda. Ungern var sist att godkänna Sveriges Natoansökan och tidigare kritik från Kristersson har lett till diplomatiska protester.

Relationen mellan Sverige och Ungern har också kantats av andra konflikter. I augusti kritiserade Kristersson Ungern för att ”stå på fel sida av historien” efter att landet ifrågasatt Ukrainas attacker mot ryska oljeledningar.

Tidigare i år undertecknade Sverige tillsammans med flera EU-länder en deklaration där man uttryckte oro för hbtqi-rättigheterna i Ungern. EU-minister Jessica Rosencrantz har beskrivit utvecklingen som en accelererande försämring av demokrati och rättsstat i landet.

