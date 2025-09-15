Ungerns premiärminister Viktor Orbán riktar skarp kritik mot Sverige. Med ord som “barbarism” beskriver han landet som på väg att kollapsa.
"Barbarism" – Orbáns hårda ord om Sverige
Ungerns premiärminister Viktor Orbán beskriver Sverige som ett land i kollaps och påstår att hundratals minderåriga flickor gripits för mord.
Statsminister Ulf Kristersson svarar att det handlar om lögner.
Missa inte: Rysk recession enligt siffrorna – centralbanken: “Avkylning”. Dagens PS
Talade om kollaps
Viktor Orbán, som lett Ungern sedan 2010, talade i helgen enligt TV4 vid ett politiskt evenemang i staden Sátoraljaújhely. Där hävdade han att 284 svenska flickor gripits för mord, var och en på egen hand.
”Det är så här ett land kollapsar, varje lag, all ordning bryts ner. Det som blir kvar är barbarism”, sa Orbán i talet.
I samma framträdande kritiserade han Sverige för att ofta peka på brister i Ungerns rättsstat, samtidigt som han säger att svenska gäng utnyttjar luckor i rättssystemet. Han avslutade med orden:
”Förresten, det här är svenskarna som försöker lära oss om rättsstaten”.
Orbán fortsatte på X
Utöver talet publicerade Orbán även ett inlägg på X där han delade en film från sitt anförande, blandat med bilder på svensk polis och brottsplatser. I texten skrev han:
“Den svenska regeringen läxar upp oss om rättsstatsprincipen. Samtidigt, enligt en artikel i Die Welt, utnyttjar kriminella nätverk svenska barn som mördare, i vetskap om att systemet inte kommer att döma. Ett land som en gång var känt för ordning och säkerhet kollapsar nu: över 280 minderåriga flickor arresterade för mord, familjer lever i rädsla. Det är hjärtskärande. Det svenska folket förtjänar bättre!”.
Läs också: Svenskarna får betala mer för kaffet. Dagens PS
Så började siffrorna spridas
Uppgifterna som Orbán hänvisar till kommer från den tyska tidningen Die Welt.
Den rapporterade att åtal för mord, vållande till annans död eller andra våldsbrott inleddes mot omkring 280 flickor mellan 15 och 17 år i Sverige under 2024.
Tidningen beskriver hur kriminella gäng rekryterar unga flickor för brutala uppdrag. Enligt åklagare Ida Arnell pressas de att gå längre än pojkar.
”Hon valde huvudet”, säger Arnell om en 15-årig flicka som fick välja mellan att skjuta mot en dörr eller ett offers huvud.
Kristersson:”Upprörande lögner”
Statsminister Ulf Kristersson reagerade kort efter Orbáns inlägg på X.
“Det här är upprörande lögner. Inte förvånande när de kommer från mannen som avvecklar rättsstatsprincipen i sitt eget land. Orbán är desperat inför det kommande ungerska valet”, skriver han på X.
Enligt siffror från Brottsförebyggande rådet som SVT tagit del av, konstaterades 92 fall av dödligt våld i Sverige under 2024. Totalt 68 kvinnor misstänktes för mord, dråp eller misshandel med dödlig utgång.
En frostig relation
Orbáns utspel sker i en tid då relationerna mellan Sverige och Ungern redan är ansträngda. Ungern var sist att godkänna Sveriges Natoansökan och tidigare kritik från Kristersson har lett till diplomatiska protester.
Relationen mellan Sverige och Ungern har också kantats av andra konflikter. I augusti kritiserade Kristersson Ungern för att ”stå på fel sida av historien” efter att landet ifrågasatt Ukrainas attacker mot ryska oljeledningar.
Tidigare i år undertecknade Sverige tillsammans med flera EU-länder en deklaration där man uttryckte oro för hbtqi-rättigheterna i Ungern. EU-minister Jessica Rosencrantz har beskrivit utvecklingen som en accelererande försämring av demokrati och rättsstat i landet.
Läs även: Dold plastkyrkogård hittad på Medelhavets botten. Dagens PS
Läs även: Han kan skjuta ner Putins drönare för 5000 dollar. Dagens PS
Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.
