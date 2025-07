Bakom priset på olivolja – därför växer oron i Grekland

Världen

“Feghet”: EU tvekar om klimatmål – mitt under dödlig värmebölja

Medan Europa kokar tvekar politikerna. Samtidigt kan tusentals liv stå på spel. Medan stora delar av Europa just nu lider under en extrem värmebölja, pågår en febril diskussion i Bryssel. Under onsdagen ska EU-kommissionen fatta beslut om ett nytt klimatmål: att minska unionens utsläpp med 90 procent till år 2040. Men flera tunga röster vill …