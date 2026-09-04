Världen har inte ändrat på sig på 500 år, i alla fall inte på pappret. Men Afrika vill göra om kartan, och nu ska FN rösta om saken.
FN:s generalförsamling ska rösta om ett förslag som kan förändra hur världen avbildas på kartor. Bakom initiativet står Togo och Afrikanska unionen, som vill få bort den klassiska Mercatorprojektionen som de menar får Afrika att se betydligt mindre ut än det faktiskt är.
Kartan har lurat oss i århundraden – nu ska FN rösta om ändring
Världen har inte ändrat på sig på 500 år, i alla fall inte på pappret. Men Afrika vill göra om kartan, och nu ska FN rösta om saken.
Röstar på fredag
Det är nu på fredag som FN:s generalförsamling ska ta ställning till ett afrikanskt initiativ som vill göra kartor med mer korrekta proportioner till den nya normen. Förslaget pekar bland annat ut Equal Earth, en kartprojektion från 2018, som ett alternativ till den nästan 500 år gamla Mercatorprojektionen, enligt The Guardian.
Kartan skapades av den flamländske kartografen Gerardus Mercator 1569. Den var framför allt framtagen för navigation och har en viktig egenskap då raka linjer på kartan motsvarar konstanta kompasskurser.
Problemet är att priset för den egenskapen är stora förvrängningar av landområdenas storlek.
Ju längre från ekvatorn ett område ligger, desto större blir förvrängningen. Det gör att exempelvis Grönland ser ut att vara ungefär lika stort som Afrika. I verkligheten är Afrika omkring 14 gånger större än Grönland, poängterar Reuters.
Afrika upprörda
Det är just detta som fått Afrikanska unionen att ge sitt stöd till kampanjen ”Correct The Map”, som drivs av organisationerna Africa No Filter och Speak Up Africa.
”Det kan verka som att det bara handlar om en karta, men i verkligheten är det inte det”, säger Afrikanska unionens vice ordförande Selma Malika Haddadi till Reuters.
Hon menar att Mercatorprojektionen bidrar till en felaktig bild av Afrika som ”marginellt”, trots att kontinenten är världens näst största till ytan och har mer än en miljard invånare.
Moky Makura, chef för Africa No Filter, uttrycker sig ännu hårdare:
”Afrikas nuvarande storlek på kartan är fel. Det är världens längsta kampanj av misinformation och desinformation, och den måste helt enkelt upphöra”, säger hon till Reuters.
Vill ersätta med ny karta
Alternativet som lyfts fram är Equal Earth.
Projektionen utvecklades 2018 av kartograferna Bojan Šavrič, Tom Patterson och Bernhard Jenny. Till skillnad från Mercator är Equal Earth en så kallad equal-area-projektion där landområden behåller sina korrekta relativa arealer.
Det betyder exempelvis att Afrika faktiskt ser ut som den enorma kontinent det är – samtidigt som områden nära polerna inte förstoras på samma sätt.
En invändning är att den inte heller är korrekt – eftersom jorden är rund och en karta är platt går det inte att bevara alla egenskaper samtidigt. En projektion kan vara bra på att visa yta men sämre på former, avstånd eller vinklar.
Ingen karta är korrekt
International Cartographic Association konstaterar därför att ingen enskild världskarta är ”korrekt” för alla ändamål. Det går inte, då jorden är rund och en karta platt. Däremot är equal-area-projektioner lämpliga när det är just geografisk yta som ska jämföras.
Mercator är fortfarande användbar inom vissa områden – framför allt navigation och kartor där vinklar och riktningar är centrala. Men som generell världskarta har den länge kritiserats.
”Den var ett användbart navigationsverktyg på 1500-talet, eftersom den har raka linjer som gav navigatörer en konstant riktning att segla i. Men utanför den mycket snäva navigationsanvändningen finns det ingen anledning att använda den”, säger geografiprofessorn Mark Monmonier vid Syracuse University enligt AP.
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