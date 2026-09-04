Kartan har lurat oss i århundraden – nu ska FN rösta om ändring

Afrika upprörda

Det är just detta som fått Afrikanska unionen att ge sitt stöd till kampanjen ”Correct The Map”, som drivs av organisationerna Africa No Filter och Speak Up Africa.

”Det kan verka som att det bara handlar om en karta, men i verkligheten är det inte det”, säger Afrikanska unionens vice ordförande Selma Malika Haddadi till Reuters.

Hon menar att Mercatorprojektionen bidrar till en felaktig bild av Afrika som ”marginellt”, trots att kontinenten är världens näst största till ytan och har mer än en miljard invånare.

Moky Makura, chef för Africa No Filter, uttrycker sig ännu hårdare:

”Afrikas nuvarande storlek på kartan är fel. Det är världens längsta kampanj av misinformation och desinformation, och den måste helt enkelt upphöra”, säger hon till Reuters.

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Vill ersätta med ny karta

Alternativet som lyfts fram är Equal Earth.

Projektionen utvecklades 2018 av kartograferna Bojan Šavrič, Tom Patterson och Bernhard Jenny. Till skillnad från Mercator är Equal Earth en så kallad equal-area-projektion där landområden behåller sina korrekta relativa arealer.

Det betyder exempelvis att Afrika faktiskt ser ut som den enorma kontinent det är – samtidigt som områden nära polerna inte förstoras på samma sätt.

En invändning är att den inte heller är korrekt – eftersom jorden är rund och en karta är platt går det inte att bevara alla egenskaper samtidigt. En projektion kan vara bra på att visa yta men sämre på former, avstånd eller vinklar.

Ingen karta är korrekt

International Cartographic Association konstaterar därför att ingen enskild världskarta är ”korrekt” för alla ändamål. Det går inte, då jorden är rund och en karta platt. Däremot är equal-area-projektioner lämpliga när det är just geografisk yta som ska jämföras.

Mercator är fortfarande användbar inom vissa områden – framför allt navigation och kartor där vinklar och riktningar är centrala. Men som generell världskarta har den länge kritiserats.

”Den var ett användbart navigationsverktyg på 1500-talet, eftersom den har raka linjer som gav navigatörer en konstant riktning att segla i. Men utanför den mycket snäva navigationsanvändningen finns det ingen anledning att använda den”, säger geografiprofessorn Mark Monmonier vid Syracuse University enligt AP.

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