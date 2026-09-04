Argentinas president Javier Milei lovade sanktioner mot oljebolag som borrar vid Falklandsöarna. Aktien i London-noterade Rockhopper föll mer än 10 procent till 69,72 pence i tidig handel på fredagen.
Milei hotar Falklandsoljan – Rockhopper faller 10 procent
Rockhopper meddelade den 24 augusti att bolaget behövde kapital för sin andel av ett andra produktionsfartyg, OSX-1, enligt bolagets eget pressmeddelande. Den riktade emissionen avslutades den 27 augusti och drog in omkring 180 miljoner dollar, cirka 1 720 miljoner kronor.
Teckningspriset var 70 pence per aktie och den blev kraftigt övertecknad, enligt börsmeddelandet.
Samtidigt lanserades ett öppet erbjudande till befintliga aktieägare, till samma 70 pence. Fredagens 69 pence ligger under den nivån. Den riktade delen var alltså avslutad innan talet hölls. Övriga ägare har teckningsbeslutet kvar.
Dagens PS rapporterade den 2 september att Brent för novemberleverans handlades kring 95,52 dollar fatet.
Vad parterna säger
Javier Milei sade i ett livesänt tal att han skickar ett lagförslag till kongressen som utvidgar sanktionerna till aktieägare, styrelseledamöter och leverantörer, enligt Reuters. Utrikesminister Ed Miliband och försvarsminister Wes Streeting avvisade båda anspråket, enligt City AM.
Suveränitetsfrågan lämnar vi till parterna. Sanktionsspecialisten John Binns på BCL solicitors säger till City AM att styrkan i ensidiga sanktioner beror på den utfärdande statens makt snarare än på sakens meriter. Rockhopper och operatören Navitas uppger i ett besked på fredagen att tidplanen inte väntas påverkas materiellt, enligt samma källa.
Kalkylen bakom projektet
Fas 1 siktar på 170 miljoner fat med topproduktion runt 50 000 fat per dag. Den första oljan beräknas komma år 2028. Finansieringspaketet omfattar en miljard dollar, eller 9,5 miljarder kronor i skuld. Av dessa ska 350 miljoner dollar, eller 3 345 miljoner kronor, vara till Rockhoppers, enligt MercoPress.
Operatörens uppdaterade värdering utgår från ett långsiktigt Brentpris på 76 dollar, enligt Rockhoppers augustimeddelande. Projektet har alltså marginal mot dagens spotpris, och det som prissattes i fredagens handel var kapitalkostnaden för nästa fas.
Så når det svenska plånböcker
Dagens PS har räknat på att en bil som kör 1 200 mil om året förbrukar cirka 780 liter, och att en oljeprisrörelse på 20 dollar per fat motsvarar ungefär 1 200 kronor per år för hushållet, enligt redaktionens genomgång.
Skulle Brent falla tillbaka till de 76 dollar som Sea Lion-kalkylen bygger på, alltså knappt 20 dollar under dagens nivå, ligger besparingen i den storleksordningen.
Varje fat utanför Opec som blir dyrare att finansiera skjuter den återgången framåt i tiden. Realtid har beskrivit hur handelsflödena redan ritas om, med kinesiska raffinaderier som betalar premie för rysk ESPO-olja.
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