Milei hotar Falklandsoljan – Rockhopper faller 10 procent

Teckningspriset var 70 pence per aktie och den blev kraftigt övertecknad, enligt börsmeddelandet.

Samtidigt lanserades ett öppet erbjudande till befintliga aktieägare, till samma 70 pence. Fredagens 69 pence ligger under den nivån. Den riktade delen var alltså avslutad innan talet hölls. Övriga ägare har teckningsbeslutet kvar.

Dagens PS rapporterade den 2 september att Brent för novemberleverans handlades kring 95,52 dollar fatet.

Vad parterna säger

Javier Milei sade i ett livesänt tal att han skickar ett lagförslag till kongressen som utvidgar sanktionerna till aktieägare, styrelseledamöter och leverantörer, enligt Reuters. Utrikesminister Ed Miliband och försvarsminister Wes Streeting avvisade båda anspråket, enligt City AM.

Suveränitetsfrågan lämnar vi till parterna. Sanktionsspecialisten John Binns på BCL solicitors säger till City AM att styrkan i ensidiga sanktioner beror på den utfärdande statens makt snarare än på sakens meriter. Rockhopper och operatören Navitas uppger i ett besked på fredagen att tidplanen inte väntas påverkas materiellt, enligt samma källa.