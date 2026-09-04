Andersson: Ingen överraskning att gapet minskar

Sammantaget visade Novus-mätningen att försprånget för oppositionen krympt till 2,6 procentenheter.

Hur ser du på den här längre nedåtgående trenden för Socialdemokraterna?

Det här visar att valet inte på något sätt är avgjort. Vill man ha mig som statsminister behöver man rösta på Socialdemokraterna och alternativet är en regering där Sverigedemokraterna tar kontroll över regeringsmakten och statsapparaten, säger Magdalena Andersson till TT.

Känner du att ni behöver lägga in en extra växel nu?

Vi var nog förberedda på att lägga in en extra växel nu sista veckan, för det är klart, många människor har bestämt sig sedan tidigare och de har redan röstat men det är många som bestämmer sig nu sista tiden.

Börjar du bli orolig av den här trenden?