63 procent: Ohövligt med mobilen vid matbordet – ändå plockar var sjätte fram den

Middagsbordet en fredad zon

Matbordet har under de senaste åren blivit en central symbol för social samvaro, men också en återkommande plats för digital konflikt. Undersökningen som gäller ”mobiltelefonetikett” bygger på svar från cirka 2 500 respondenter i en bred mätning. Av dessa uppgav 63 procent av de tillfrågade att de anser att det är djupt oartigt när andra personer använder sina smartphones medan de äter.

Paradoxalt nog visar samma studie att skärmberoendet sitter djupt även hos kritikerna själva. En av sex personer (17 procent) erkände öppet att de faktiskt använder sin smartphone åtminstone ibland när de äter tillsammans med andra människor i sociala sammanhang, berättar bland andra tyska Handelsblatt och Reuters.

Skärmen under samtal och bio

Irritationen stannar inte enbart vid middagsbordet. Det digitala beteendet granskas hårt i en rad andra vardagssituationer. Nästan tre fjärdedelar eller 71 procent av de tillfrågade tycker att det är direkt oartigt när någon spelar spel under ett personligt samtal.

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Trots denna utbredda syn är det en av elva, det vill säga 9 procent som erkänner att de själva använder sina mobiltelefoner ibland under ett dylikt personligt samtal.

Biografen och teatern är andra tydliga arenor där skärmen stör friden för publiken. En tredjedel eller 34 procent tycker att det är oartigt när sällskapet använder sin smartphone under ett gemensamt bio- eller teaterbesök. Sex procent av de svarande medgav att de faktiskt använde sin mobiltelefon där åtminstone ibland.

Arbetslivet och den första dejten

Hur ser det då ut på arbetsplatsen och i mer känsliga sociala relationer. På möten och på det vanliga jobbet verkar det i stort sett vara fullt accepterat att kolla e-post eller läsa chattmeddelanden. Bara ungefär en av fem eller 21 procent anser att det är oartigt i sådana professionella situationer.

Undersökningen gav samma resultat för situationer i sängen, exempelvis när ens partner sträcker sig efter sin smartphone.

Första dejten är dock en helt annan känslig historia i den digitala verkligheten. Att sträcka sig efter telefonen i en sådan situation kan kosta dig värdefulla poäng. Hela 40 procent av de tillfrågade svarar att de skulle tycka att det var otrevligt. Undersökningen visar som tur är att detta faktiskt händer ganska sällan eftersom bara två procent erkände att de använde sin smartphone åtminstone ibland på en första dejt.

Vissa könsskillnader i skärmvanorna

När det kommer till hur vi uppfattar våra partners mobilanvändning finns det inga enorma skillnader mellan könen men vissa intressanta nyanser träder fram i ljuset. Något fler kvinnor blir märkbart störda när deras partner tar fram sin smartphone under måltider och samtal ansikte mot ansikte.

Männen uppvisar i stället en annan typ av känslighet. Något fler män är nämligen känsliga när deras partner går online i sängen, på teatern eller på bio.

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