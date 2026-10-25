USA förbjuder kinesiska bilar: "Risk att de spionerar"

Volvo inblandat som ägare

Minst två av bilarna var av kinesiska märket Deepal. Bilarna hyrdes via Försvarsmakten från Hertz Norge, som ägs av bolaget First Rent A Car Norway. Det bolaget ägs av det svenska bolaget First Rent Holding AB.

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Ägare till First Rent Holding AB är Volvo Cars (börskurs Volvo Car), som är en del av kinesiska Geely.

”Den visar video på vem som kliver in i bilen, vem som kliver ur bilen, vart vi kör, vem vi plockar upp”, berättade löjtnant Fredrik Blanck hos Dagens näringsliv.

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Förbjuder Byd-bilar på flygbas

Nu förbjuder USA kinesiska Byd-bilar på flygbasen Kadena på Okinawa i Japan. Från 26 oktober ska säkerhetspersonalen stoppa alla Byd-modeller från tillträde.

Beslutet grundar sig i farhågor om att de sensorer och kameror som finns inbyggda i fordonen kan användas för att samla in känslig militär information och föra den vidare, skriver Business AM.

Åtgärden ligger i linje med ett beslut från det amerikanska försvarsdepartementet i juni, där Byd pekades ut som ett av de kinesiska företag som ger stöd till den kinesiska militären.

Flygbasen Kadena är för USA ett avgörande strategiskt nav i Asien och Stillahavs-regionen och hyser kritiska resurser vilket gör den central för den regionala stabiliteten och säkerheten.

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Byd – populär i Kina och stora delar av världen men inte hos den amerikanska militären. Nu stoppar USA bilar från Byd på en stor flygbas i Japan. (Foto: Andy Wong /AP-TT)

Fler förbud mot Byd väntas

Eftersom Japan och Sydkorea är viktiga strategiska partners till USA, dessutom med 50 000 respektive 39 000 amerikanska militärer i respektive land, väntas nu liknande restriktioner införas även vid fler amerikanska militäranläggningar i dessa länder.

Den lista den amerikanska regeringen upprättat inkluderar de stora kinesiska bolag man anser stöder den kinesiska militären, skriver Handelsblatt. Byd fördes upp på listan i juni och där finns även exempelvis Alibaba, Baidu och Nio.

Alibaba har gått till domstol och väckt talan mot USA:s regering, medan Kina via sitt utrikesdepartement protesterat mot listan och beskrivit den som ”diskriminerande och olämplig”.

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