USA:s militär för nu upp elbilsföretaget Byd på listan över fientliga företag och förbjuder Byd-fordon på en stor flygbas i Japan.
USA förbjuder kinesiska bilar: "Risk att de spionerar"
Nyligen skrev Dagens PS om hur kinesiska bilar nu betraktas som en säkerhetsrisk i Norge.
Avslöjandena handlade om hur kinesiskt ägda hyrbilar lagrat videor av soldater och koder som de angett vid militära grindar under en militär säkerhetsövning.
Försvarsminister Tore O Sandvik medgav att fallet avslöjade en verklig sårbarhet och att det finns ”all anledning att vidta försiktighetsåtgärder”.
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”Finns en tydlig koppling”
Hos Dagens näringsliv konstaterade Tone Lindberg Grøstad, direktör för MGF, att Norge förbiser den betydligt större kapacitet för övervakning som rullar runt i form av moderna bilar.
”De här bilarna och anläggningsmaskinerna borde ha varit med i samma diskussion som Meta-glasögonen. Det finns en tydlig koppling mellan kameror med ansiktsigenkänning och datainsamling”, säger hon.
I förra veckan rapporterade Dagens näringsliv att hyrbilar som användes under hemvärnets övning Hovedstad i september hade lagrat videor, bland annat av soldater, patrullmönster och koder som angavs vid militära grindar.
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Volvo inblandat som ägare
Minst två av bilarna var av kinesiska märket Deepal. Bilarna hyrdes via Försvarsmakten från Hertz Norge, som ägs av bolaget First Rent A Car Norway. Det bolaget ägs av det svenska bolaget First Rent Holding AB.
Ägare till First Rent Holding AB är Volvo Cars (börskurs Volvo Car), som är en del av kinesiska Geely.
”Den visar video på vem som kliver in i bilen, vem som kliver ur bilen, vart vi kör, vem vi plockar upp”, berättade löjtnant Fredrik Blanck hos Dagens näringsliv.
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Förbjuder Byd-bilar på flygbas
Nu förbjuder USA kinesiska Byd-bilar på flygbasen Kadena på Okinawa i Japan. Från 26 oktober ska säkerhetspersonalen stoppa alla Byd-modeller från tillträde.
Beslutet grundar sig i farhågor om att de sensorer och kameror som finns inbyggda i fordonen kan användas för att samla in känslig militär information och föra den vidare, skriver Business AM.
Åtgärden ligger i linje med ett beslut från det amerikanska försvarsdepartementet i juni, där Byd pekades ut som ett av de kinesiska företag som ger stöd till den kinesiska militären.
Flygbasen Kadena är för USA ett avgörande strategiskt nav i Asien och Stillahavs-regionen och hyser kritiska resurser vilket gör den central för den regionala stabiliteten och säkerheten.
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Fler förbud mot Byd väntas
Eftersom Japan och Sydkorea är viktiga strategiska partners till USA, dessutom med 50 000 respektive 39 000 amerikanska militärer i respektive land, väntas nu liknande restriktioner införas även vid fler amerikanska militäranläggningar i dessa länder.
Den lista den amerikanska regeringen upprättat inkluderar de stora kinesiska bolag man anser stöder den kinesiska militären, skriver Handelsblatt. Byd fördes upp på listan i juni och där finns även exempelvis Alibaba, Baidu och Nio.
Alibaba har gått till domstol och väckt talan mot USA:s regering, medan Kina via sitt utrikesdepartement protesterat mot listan och beskrivit den som ”diskriminerande och olämplig”.
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