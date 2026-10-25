"Slå ihop länderna i Norden": Ska rädda demokratin

Blir starkare tillsammans

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Därför vill han se Danmark, Finland, Norge, Sverige och Island bilda en gemensam förbundsstat med 25-30 miljoner invånare.

”Mitt främsta argument är att vi blir starkare utrikespolitiskt. Våra försvar har ju i princip redan gått ihop. Sedan allt som har med välfärdsstatens skelett att göra. Se till att arbetsmarknad, sjukvård, pension, åldringsvård och skolväsende synkas. Det är där vi vinner mest på samarbete”, hävdar Dick Harrison.

Rent praktiskt är Dick Harrisons tanke en förbundsstat som Tyskland eller USA, med delvis egen lagstiftning, men gemensam utrikes- och försvarspolitik, högsta domstol samt ett antal övergripande funktioner

”Även Storbritannien och Australien är byggda på det sättet. Här finns en mängd modeller att titta på”, säger han.

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Riksföreståndare eller president

När det gäller statsskick föreslår Dick Harrison ett riksföreståndarämbete.

”Detta har vi haft förr. En övre förbundsstatsledning, ungefär som USA har en president. Vi kan kalla det president också. Men riksföreståndare är mer neutralt och historiskt förankrat”, menar historieprofessorn.

Vad gäller huvudstad kan en väg vara en helt ny huvudstad, resonerar han.

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”USA gjorde så. De hittade på Washington DC efter att USA hade grundats. Brasilien har också gjort så. I Nederländerna har man två huvudstäder. Kungen sitter på ett ställe och parlamentet på ett annat”, säger historieprofessorn.

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Valutan lättlöst fråga

När det gäller valuta menar Dick Harrison att det i sak är en lättlöst fråga som människor ändå kommer att bråka jättemycket om.

”Det viktiga är att man kan betala och det gör vi mer och mer med kort. Och då tänker vi inte på vilken valuta vi handlar med.”

Dick Harrison ser tre steg på vägen mot en union. Första steget är att över huvud taget få upp frågan på den politiska dagordningen.

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Demokratin är bräcklig och ska den räddas behöver Norden slås samman till en nation, menar historieprofessorn Dick Harrison. (Foto: Johan Nilsson /TT)

Enda problemet: Norge

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Nästa steg är att se till att länderna alltmer påminner om varandra och närmar sig varandra, som man i dag redan gör inom försvaret. Tredje steget blir en folkomröstning med ett ja eller nej till en union.

Några problem med att skapa en union? Ett, enligt Dick Harrison: Norge.

”Dels har de en mycket starkare politisk nationalism och vilja att vara helt fristående än Sverige. Sedan är norrmännen kolossalt rika. Förmögna länder vill sällan dela med sig av sin rikedom till andra”, konstaterar Dick Harrison.

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