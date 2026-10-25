Dick Harrison är säker på sin sak. Ska Norden räddas behöver länderna slåss samman till en nation. ”Jag kan det här”, säger professorn.
"Slå ihop länderna i Norden": Ska rädda demokratin
Han är författare och historieprofessor. Nu lanserar Dick Harrison sin vision där han vill slå samman de nordiska länderna till en stat.
”Det vi har nu kommer inte att hålla i längden”, slår han fast.
Harrison menar att diktaturerna i världen är på väg att ta över och att demokratier, som de nordiska, behöver nya visioner för att överleva.
”Jag har studerat världshistoria och skrivit 125 böcker. Jag kan det här. Jag vet vad som händer om du låter politiska system stagnera och inte utvecklas. Inget har överlevt hittills”, säger Harrison.
Nordiska attackdrönare redo: ”Kostnadseffektiva”. Dagens PS
”Utvecklas eller gå under”
”Våra nationalstater har haft samma koncept i hundra år. De behöver antingen utvecklas eller så går de under”, hävdar han hos GP.
Harrison ser paralleller till 1930-talet och vad som hände i Tyskland och Italien.
”Både Mussolini och Hitler fick makten genom att utnämnas till premiärministrar inom ramen för ett demokratiskt system. Sedan såg de till att avskaffa systemet inifrån. De utnyttjade folkets bristande tro på demokrati som system. Detta kan hända hos oss också. Det är bara det att vi tror att det inte kan ske”, resonerar han.
Energidrycker: Därför dricker svenskar mest i Norden. Dagens PS
Blir starkare tillsammans
Därför vill han se Danmark, Finland, Norge, Sverige och Island bilda en gemensam förbundsstat med 25-30 miljoner invånare.
”Mitt främsta argument är att vi blir starkare utrikespolitiskt. Våra försvar har ju i princip redan gått ihop. Sedan allt som har med välfärdsstatens skelett att göra. Se till att arbetsmarknad, sjukvård, pension, åldringsvård och skolväsende synkas. Det är där vi vinner mest på samarbete”, hävdar Dick Harrison.
Rent praktiskt är Dick Harrisons tanke en förbundsstat som Tyskland eller USA, med delvis egen lagstiftning, men gemensam utrikes- och försvarspolitik, högsta domstol samt ett antal övergripande funktioner
”Även Storbritannien och Australien är byggda på det sättet. Här finns en mängd modeller att titta på”, säger han.
Här är maten dyrast och billigast i Europa. Dagens PS
Riksföreståndare eller president
När det gäller statsskick föreslår Dick Harrison ett riksföreståndarämbete.
”Detta har vi haft förr. En övre förbundsstatsledning, ungefär som USA har en president. Vi kan kalla det president också. Men riksföreståndare är mer neutralt och historiskt förankrat”, menar historieprofessorn.
Vad gäller huvudstad kan en väg vara en helt ny huvudstad, resonerar han.
”USA gjorde så. De hittade på Washington DC efter att USA hade grundats. Brasilien har också gjort så. I Nederländerna har man två huvudstäder. Kungen sitter på ett ställe och parlamentet på ett annat”, säger historieprofessorn.
Listan: 127 döda – här dog svenskarna av extremvärmen. Dagens PS
Valutan lättlöst fråga
När det gäller valuta menar Dick Harrison att det i sak är en lättlöst fråga som människor ändå kommer att bråka jättemycket om.
”Det viktiga är att man kan betala och det gör vi mer och mer med kort. Och då tänker vi inte på vilken valuta vi handlar med.”
Dick Harrison ser tre steg på vägen mot en union. Första steget är att över huvud taget få upp frågan på den politiska dagordningen.
Forskare: Därför är AI-chattbottarna centerpartister. Dagens PS
Enda problemet: Norge
Nästa steg är att se till att länderna alltmer påminner om varandra och närmar sig varandra, som man i dag redan gör inom försvaret. Tredje steget blir en folkomröstning med ett ja eller nej till en union.
Några problem med att skapa en union? Ett, enligt Dick Harrison: Norge.
”Dels har de en mycket starkare politisk nationalism och vilja att vara helt fristående än Sverige. Sedan är norrmännen kolossalt rika. Förmögna länder vill sällan dela med sig av sin rikedom till andra”, konstaterar Dick Harrison.
Fräck kupp: Stal djupfryst för tre miljoner med lastbil. Dagens PS