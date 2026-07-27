300 000 evakuerade från monsterbränder: "Omöjlig att kontrollera"

Långvarig torka och rekordhöga temperaturer har under sommaren 2026 skapat mycket gynnsamma förhållanden för omfattande skogsbränder i södra Europa.

Tiotusentals hektar

I Frankrike har branden, som startade i departementet Gironde sydväst om Bordeaux, hittills ödelagt omkring 42 000 hektar. Stora bränder även drabbat Spanien, där omkring 77 000 hektar har brunnit i områden kring Ávila och Toledo väster om Madrid.

Frankrikes president Emmanuel Macron håller under måndagen ett krismöte med regeringen för att samordna insatserna. Spaniens premiärminister Pedro Sánchez väntas besöka de hårdast drabbade områdena i Valencia.

Enligt Frankrikes inrikesminister Laurent Nuñez blev branden under natten mot lördagen åter extremt svårkontrollerad.

”Branden skapade sina egna vindar och spreds oförutsägbart mot Bordeauxs storstadsområde”, skrev han på X.