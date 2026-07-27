Över 300 000 människor har tvingats bli evakuerade från sina hem när omfattande skogsbränder härjar i Frankrike och Spanien. Frankrikes president Emmanuel Macron kallar nu till krismöte när det ser ut att bli ännu varmare.
300 000 evakuerade från monsterbränder: "Omöjlig att kontrollera"
De omfattande skogsbränderna i södra Frankrike och Spanien fortsätter att sprida sig och har utlöst en av de största evakueringarna i Frankrikes moderna historia. Totalt har mer än 300 000 människor tvingats bli evakuerade från sina hem eller satts i säkerhet när lågorna närmar sig tätbefolkade områden.
Långvarig torka och rekordhöga temperaturer har under sommaren 2026 skapat mycket gynnsamma förhållanden för omfattande skogsbränder i södra Europa.
Tiotusentals hektar
I Frankrike har branden, som startade i departementet Gironde sydväst om Bordeaux, hittills ödelagt omkring 42 000 hektar. Stora bränder även drabbat Spanien, där omkring 77 000 hektar har brunnit i områden kring Ávila och Toledo väster om Madrid.
Frankrikes president Emmanuel Macron håller under måndagen ett krismöte med regeringen för att samordna insatserna. Spaniens premiärminister Pedro Sánchez väntas besöka de hårdast drabbade områdena i Valencia.
Enligt Frankrikes inrikesminister Laurent Nuñez blev branden under natten mot lördagen åter extremt svårkontrollerad.
”Branden skapade sina egna vindar och spreds oförutsägbart mot Bordeauxs storstadsområde”, skrev han på X.
Varningen: Nya värmeböljor
Totalt har omkring 2 500 brandmän, 1 500 militärer och nära 1 200 poliser satts in i släckningsarbetet i Frankrike.
På måndagsmorgonen uppgav prefekturen i Gironde att läget varit relativt stabilt under natten, utan några större förändringar. Myndigheterna varnar dock för att nya värmeböljor under veckan kan förvärra situationen och göra släckningsarbetet betydligt svårare.
Bränderna skapar egna vindar
Branden har dessutom utvecklat ett ovanligt och mycket farligt fenomen som kallas pyrocumulonimbus – ett enormt brandmoln som skapar egna vindar, virvelströmmar och i vissa fall även blixtar. Fenomenet gör bränderna mycket svårförutsägbara och kan få elden att spridas snabbt i nya riktningar.
Brandkaptenen beskriver enligt AFP situationen som ”kaotisk och omöjlig att kontrollera”, eftersom branden i praktiken skapar sitt eget vädersystem.
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