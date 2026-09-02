Nu ska fångar skickas ut på vägarna – får 70 kronor om dagen

Planen är att fångar från anstalter med låg säkerhetsklass ska arbeta utomhus under övervakning. De ska inte själva fylla igen potthålen, utan ta hand om enklare uppgifter längs vägarna.

Det handlar bland annat om att klippa gräs, bekämpa ogräs, plocka skräp och ta bort klotter. På så sätt ska utbildade vägarbetare få mer tid till själva vägreparationerna.

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En halv miljon potthål

Förslaget presenterades sedan regeringen lovat ytterligare 352 miljoner australiska dollar till vägunderhållet. Pengarna ska användas för att laga 500 000 potthål före slutet av januari, skriver The Guardian.

Satsningen kommer utöver de drygt en miljard australiska dollar som avsattes till vägunderhåll i maj. En del av finansieringen hämtas genom att planerade arbeten vid tre järnvägskorsningar i sydöstra Melbourne skjuts upp.

Programmet med fångar ska inledas som ett pilotprojekt om Labor vinner delstatsvalet i november.

”Fångar som har begått mindre allvarliga brott vill göra något som kommer hela delstaten till nytta”, säger Victorias regeringschef Ben Carroll.

Enligt honom har fångar redan arbetat med bland annat klottersanering och ogräsbekämpning. Genom att förstärka arbetsstyrkan ska fler potthål kunna åtgärdas snabbare.

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