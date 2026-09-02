En halv miljon potthål ska bort på fem månader. För att klara uppgiften vill regeringen i australiska Victoria skicka ut fångar längs vägarna. Kritikerna talar om billig arbetskraft i valrörelsens tjänst.
Nu ska fångar skickas ut på vägarna – får 70 kronor om dagen
Vägarna i den australiska delstaten Victoria har blivit en valfråga. Nu lanserar Laborpartiet en lösning som sticker ut: fångar ska hjälpa till med vägunderhållet.
Planen är att fångar från anstalter med låg säkerhetsklass ska arbeta utomhus under övervakning. De ska inte själva fylla igen potthålen, utan ta hand om enklare uppgifter längs vägarna.
Det handlar bland annat om att klippa gräs, bekämpa ogräs, plocka skräp och ta bort klotter. På så sätt ska utbildade vägarbetare få mer tid till själva vägreparationerna.
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En halv miljon potthål
Förslaget presenterades sedan regeringen lovat ytterligare 352 miljoner australiska dollar till vägunderhållet. Pengarna ska användas för att laga 500 000 potthål före slutet av januari, skriver The Guardian.
Satsningen kommer utöver de drygt en miljard australiska dollar som avsattes till vägunderhåll i maj. En del av finansieringen hämtas genom att planerade arbeten vid tre järnvägskorsningar i sydöstra Melbourne skjuts upp.
Programmet med fångar ska inledas som ett pilotprojekt om Labor vinner delstatsvalet i november.
”Fångar som har begått mindre allvarliga brott vill göra något som kommer hela delstaten till nytta”, säger Victorias regeringschef Ben Carroll.
Enligt honom har fångar redan arbetat med bland annat klottersanering och ogräsbekämpning. Genom att förstärka arbetsstyrkan ska fler potthål kunna åtgärdas snabbare.
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Får några tior om dagen
Regeringen hävdar att fångarna inte ska ersätta avlönade vägarbetare. De ska i stället komplettera personalen där det råder brist på arbetskraft och kompetens.
Men ersättningen har väckt kritik.
Fångar i Victoria får mellan 7,15 och 9,80 australiska dollar om dagen, beroende på hur komplicerat arbetet är. Det motsvarar omkring 50-70 svenska kronor och ligger långt under landets minimilön.
Dessutom hålls 20 procent av inkomsten inne som ett obligatoriskt sparande. Pengarna blir tillgängliga först när fången friges. Under tiden har en arbetande fånge mindre än 40 australiska dollar i veckan att röra sig med.
”Billig arbetskraft”
Juristen Greg Barns från Australian Lawyers Alliance beskriver förslaget som en cynisk och kortsiktig lösning på regeringens politiska problem.
”Det är alltid positivt att fångar ges möjlighet att arbeta, men om de inte får rätt lön för arbetet handlar det helt enkelt om billig arbetskraft – i det här fallet för ett politiskt syfte”, säger han.
Barns anser att fångarna borde få avtalsenlig lön och att en del av pengarna kan sparas till frigivningen. Ett ekonomiskt startkapital kan enligt honom bidra till ökad stabilitet och minska risken för återfall i brott.
Arbetet borde också kopplas till möjligheten att få en vanlig anställning efter fängelsetiden, menar han.
Vägarna har blivit en valfråga
Labor vill samtidigt minska beroendet av privata entreprenörer och återföra mer av vägunderhållet till offentlig regi. En ny webbplats ska också göra det möjligt för invånarna att fotografera potthål, begära reparation och följa arbetet.
Oppositionen är inte imponerad. Den har själv lovat att satsa fem miljarder australiska dollar på vägarna och laga en miljon potthål om den vinner valet.
De gröna går ännu längre i sin kritik. Partiet anklagar Labor för att först urholka den offentliga verksamheten och sedan utnyttja delstatens växande fängelsebefolkning som billig arbetskraft.
Fångarna ska alltså inte ersätta asfaltläggarna. Men i kampen om väljarna – och mot en halv miljon hål i vägen – har även gräsklippning och skräpplockning blivit politiska vapen.
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