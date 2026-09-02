286 dagar på USA:s hangarfartyg – nu väntar fest i Thailand

Fartyget anlände på onsdagen till Laem Chabang, där besättningen ska få fem dagars vila och återhämtning efter en ovanligt lång och intensiv insats i Persiska gulfen under det utdragna kriget mot Iran.

Försökte hoppa – åtalas

Det har tidigare rapporterats om psykisk ohälsa och brist på mat och andra förnödenheter ombord på fartyget. I ett uppmärksammat fall hoppade en besättningsman överbord i desperation, och ska nu åtalas för det, enligt The Telegraph.

En anhörig till en sjöman ombord på fartyget berättade i början av augusti för BBC att familjemedlemmen har gått ner 29 kg sedan tjänstgöringen inleddes.

Enligt demokratiska kongressledamöter har insatsen inneburit ett modernt rekord för hur många dagar ett amerikanskt hangarfartyg varit till sjöss utan längre uppehåll, skriver Reuters. Normala marina utplaceringar varar omkring sex till nio månader, men kan förlängas kraftigt under krig.

”Vår ankomst till Laem Chabang ger våra sjömän och marinsoldater en välförtjänt möjlighet att vila och ladda om”, säger konteramiral Robert E. Loughran, chef för Carrier Strike Group 3 till Reuters.