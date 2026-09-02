Efter 286 dagar ombord med psykisk ohälsa och matbrist får nu 5 000 amerikanska sjömän och marinsoldater festa loss i Pattaya, Thailand.
286 dagar på USA:s hangarfartyg – nu väntar fest i Thailand
Efter nästan tio månader till sjöss har det amerikanska hangarfartyget USS Abraham Lincoln gått i hamn i Thailand. Ombord finns omkring 5 000 sjömän och marinsoldater.
Fartyget anlände på onsdagen till Laem Chabang, där besättningen ska få fem dagars vila och återhämtning efter en ovanligt lång och intensiv insats i Persiska gulfen under det utdragna kriget mot Iran.
Försökte hoppa – åtalas
Det har tidigare rapporterats om psykisk ohälsa och brist på mat och andra förnödenheter ombord på fartyget. I ett uppmärksammat fall hoppade en besättningsman överbord i desperation, och ska nu åtalas för det, enligt The Telegraph.
En anhörig till en sjöman ombord på fartyget berättade i början av augusti för BBC att familjemedlemmen har gått ner 29 kg sedan tjänstgöringen inleddes.
Enligt demokratiska kongressledamöter har insatsen inneburit ett modernt rekord för hur många dagar ett amerikanskt hangarfartyg varit till sjöss utan längre uppehåll, skriver Reuters. Normala marina utplaceringar varar omkring sex till nio månader, men kan förlängas kraftigt under krig.
”Vår ankomst till Laem Chabang ger våra sjömän och marinsoldater en välförtjänt möjlighet att vila och ladda om”, säger konteramiral Robert E. Loughran, chef för Carrier Strike Group 3 till Reuters.
Extra poliser till Pattaya
Väl i hamn ska 40 bussar gå skytteltrafik mellan hamnen och turistparadiset Pattaya cirka 150 kilometer söder om huvudstaden Bangkok. Pattaya är en stad känd för sitt vilda nattliv. Nu väntas det bli fest, och myndigheterna i Thailand har nyligen gjort en räd mot prostitution inför amerikanernas besök.
Thailand ska ha extra polisnärvaro för att hålla ordningen på sina allierade. Nattklubbarna har också bemannat upp.
Vissa saker är dock förbjudet, eftersom besättningen ska snart ut till havs igen.
”Det finns vissa platser och aktiviteter som personalen förbjuds att delta i, såsom alla former av vattensport, vattenskoteråkning, bungyjump, brottning och boxning”, säger Pattayas borgmästare Poramase Ngampiches till Reuters.
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