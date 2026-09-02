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Världen

Stort FBI-beslag: Kryptovaluta stoppad på väg till Hamas

Åklagare Jeanine Pirro har presenterat det stora beslaget av kryptovaluta till Hamas och säger att Hamas förmåga att föra krig ”ska krossas”.
Åklagare Jeanine Pirro har presenterat det stora beslaget av kryptovaluta till Hamas och säger att Hamas förmåga att föra krig ”ska krossas”. (Foto: Allison Robbert /AP-TT)

FBI har beslagtagit kryptovaluta värd motsvarande 5,4 miljoner kronor. Pengarna var på väg till Hamas via ett insamlingsnätverk.

Amerikanska åklagaren Jeanine Pirro i District of Columbia, avslöjar att FBI beslagtagit kryptovaluta till ett värde av drygt 560 000 dollar, motsvarande 5,4 miljoner kronor, avsedda för Hamas.

Enligt Pirro har myndigheterna därmed slagit sönder ett ”mångårigt insamlingsnätverk”.

Det amerikanska justitiedepartementet offentliggjorde aktionen och beslaget under tisdagen.

I meddelandet hävdar departementet att man i den delen slagit sönder finansieringen av Hamas.

Kryptovalutan var avsedd att stödja Hamas militära gen, enligt justitiedepartementet.

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Identifierat ”tusentals personer”

Myndigheterna säger sig dessutom ha tagit kontroll över webbdomäner och kommunikationsplattformar, som använts för insamling och rekrytering.

Man säger sig även ha kommit över uppgifter om ”tusentals personer” som kontaktat personer kring Hamas för att skänka pengar till gruppen, refererar Fortune.

”Mitt budskap till Hamas är tydligt; ​​era nätverk är inte säkra, era kryptotillgångar är sårbara och vi kommer inte att ge oss förrän er förmåga att föra krig har krossats”, säger åklagaren Jeanine Pirro  i ett videouttalande.

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Börja samla kryptovaluta 2019

Enligt FBI-dokument som lämnats in i samband med beslagen började Hamas testa insamlingar via virtuell valuta i eller omkring början av 2019 genom Qassam-brigaderna, gruppens militära gren.

De efterfrågade donationer via sin Telegram-kanal och använde sig även av direktinsamlingar på nätet.

Företrädare för Hamas skröt om att valutan skulle vara omöjlig att spåra, och på deras webbplatser fanns instruktioner för hur man kunde göra anonyma donationer, framgår det av dokumenten.

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Hamas samlade kryptovaluta i USA men avslöjades av FBI. Här palestinier i spåren av israeliska attacker mot Gaza City. (Foto: Jehad Alshrafi /AP-TT)

Upptäcktes under 2025

Ett viktigt genombrott i utredningen kom förra året när FBI identifierade ett finansieringsnätverk som samlade in donationer till Qassam-brigaderna i virtuell valuta.

Samtidigt uppmärksammade en hemlig källa i USA polisen på ett inlägg på Telegram där bidrag efterfrågades till en e-postadress kopplad till Hamas.

Brett Leatherman, biträdande chef för FBI:s avdelning för IT-brottslighet, säger att myndigheten kommer att ”fortsätta använda sina befogenheter för att stoppa olagliga medel och förhindra att terrororganisationer utnyttjar digitala nätverk för att finansiera sin verksamhet”.

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