Stort FBI-beslag: Kryptovaluta stoppad på väg till Hamas

Enligt Pirro har myndigheterna därmed slagit sönder ett ”mångårigt insamlingsnätverk”.

Det amerikanska justitiedepartementet offentliggjorde aktionen och beslaget under tisdagen.

I meddelandet hävdar departementet att man i den delen slagit sönder finansieringen av Hamas.

Kryptovalutan var avsedd att stödja Hamas militära gen, enligt justitiedepartementet.

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Identifierat ”tusentals personer”

Myndigheterna säger sig dessutom ha tagit kontroll över webbdomäner och kommunikationsplattformar, som använts för insamling och rekrytering.

Man säger sig även ha kommit över uppgifter om ”tusentals personer” som kontaktat personer kring Hamas för att skänka pengar till gruppen, refererar Fortune.

”Mitt budskap till Hamas är tydligt; ​​era nätverk är inte säkra, era kryptotillgångar är sårbara och vi kommer inte att ge oss förrän er förmåga att föra krig har krossats”, säger åklagaren Jeanine Pirro i ett videouttalande.

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