Här slår Sverige både USA och Kina

IMD:s rapport har ett högt anseende och ses som ytterst seriös. Den jämför länder utifrån 300 olika indikatorer.

Det ger en bredare bas än de som enbart jämfört BP, priser och löner, är den allmänna meningen.

Ny mångmiljardaffär – köper 190 butiker. Dagens PS

Bättre än de största

Årets rankning innebär att Sverige inte bara slår storheter som Kanada och Australien utan även lämnar stormakterna Kina och USA i kölvattnet efter oss.

Att vi slår grannländerna Norge och Finland av bara farten noteras också – medan vi väl inte behöver tjata så mycket om att Danmark ligger sexa på den lista där vi är nia.

Sverige köper pansarfordon för strid i arktisk miljö. Dagens PS