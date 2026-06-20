Dagens PS
Dagensps.se
Börs & Finans

Här slår Sverige både USA och Kina

Sverige slår USA, Kina och Finland när det gäller länders konkurrenskraft
Solen går upp över Stockholm och Sverige – men sjunker i Finland. Det handlar om den senaste globala rankningen av länders konkurrenskraft. (Foto: Fredrik Sandberg/TT)

Det är inte var dag Sverige måste titta i backspegeln för att upptäcka USA och Kina. Men i konkurrenskraft slår vi båda stormakterna.

Det handlar om en internationell jämförelse av olika länders konkurrenskraft och där hamnar Sverige på en hedrande niondeplats när internationella handelshögskolan IMD jämför 70 ekonomier.

IMD:s rapport har ett högt anseende och ses som ytterst seriös. Den jämför länder utifrån 300 olika indikatorer.

Det ger en bredare bas än de som enbart jämfört BP, priser och löner, är den allmänna meningen.

Ny mångmiljardaffär – köper 190 butiker. Dagens PS

Bättre än de största

Årets rankning innebär att Sverige inte bara slår storheter som Kanada och Australien utan även lämnar stormakterna Kina och USA i kölvattnet efter oss.

Att vi slår grannländerna Norge och Finland av bara farten noteras också – medan vi väl inte behöver tjata så mycket om att Danmark ligger sexa på den lista där vi är nia.

Sverige köper pansarfordon för strid i arktisk miljö. Dagens PS

Bekymmer i öster

Mer bekymmer över rankningen har man i öster. Finland har på fem år fallit från plats 8 till plats 19 i denna årliga internationella jämförelse, fem platser ner det senaste året.

Det är framför allt det skrala tillståndet i de offentliga finanserna och den höga arbetslösheten som får Finland att falla fritt i WCR, World Competitiveness Ranking.

”Att falla fem platser på ett år är mycket och det finns oroväckande trender i rapporten. Vi måste vända utvecklingen på något sätt”, säger Lasse Corin, chefsekonom på Aktia, hos Hufvudstadsbladet.

Nu är vi 10,6 miljoner – men allt fler väljer bort Sverige. Dagens PS

Deppigare i Finland som får se sig slaget rejält av Sverige i konkurrenskraft och tappat fem placeringar i globala rankningen på ett år. (Foto: Anders Wiklund/TT)

”Svenska företag mer aktiva”

Corin jämför med Sverige och kalla finska företagare mer försiktiga än svenska.

Enligt chefsekonomen är svenska företag mer benägna att anpassa sig till förändrade förhållanden och mer aktiva i att söka tillväxt än de finska.

HBL slår för övrigt samma dag till med rubriken ”Norge är värt femton gånger mer än Finland” – men då gäller det förstås fotboll…

Undersökt: Gårdsförsäljning – då dricker vi mer. Dagens PS

Listan/Världsrankning i konkurrenskraft 2026

1. Singapore

2. Hongkong

3. Schweiz

4. Taiwan

5. Förenade arabemiraten

6. Danmark

7. Irland

8.Nederländerna

9. Sverige

10. USA

11. Qatar

12. Kina

13. Saudiarabien

14. Luxemburg

15. Malaysia

16. Kanada

17. Australien

18. Norge

19. Finland

20. Bahrain

(Källa: IMD)

Stoppar fastighetsköp: ”Kinesiskt nätverk”. Dagens PS

Mest lästa i kategorin