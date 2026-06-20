USA säger att Kina kan ha fått toppmoderna chipverktyg – men att bevisen är för det är hemliga. Det slår hårt mot nederländska ASML.
Anklagas för illegal export till Kina
Det är en märklig, spionliknande historia med obevisade anklagelser och påstått hemliga bevis, så hemliga att de inte ens kan presenteras offentligt, som nu rullas upp.
I huvudrollerna finns USA:s regering med handelsminister Howard Lutnick i den ledande rollen. I andra ringhörnan nederländska ASML och vd Christophe Fouquet.
Howard Lutnick har talat med ASML-ledningen och förklarat att USA är oroligt över att en av företagets toppmoderna maskiner tagit sig in i Kina, trots amerikanska restriktioner.
ASML har avvisat Lutnicks påståenden helt och slagit fast att ingen av deras ultravioletta litografimaskiner finns i Kina och att de aldrig skickat någon så kallad EUV-maskin till Kina.
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”Stor som en skolbuss”
Dessutom har man, i en målande beskrivning, påpekat att det handlar om produkter stora som en skolbuss, tillverkade i begränsade mängder och som kräver konstant underhåll av ASML:s medarbetare.
ASML har dessutom kontrollerat sina leveranser och talat med alla berörda och säkerställt att ingen maskin gått vidare till Kina.
Ändå kämpar nu chiputrustningsjätten ASML Holding med sin största utmaning på länge i form av Trump-administrationens påståenden.
I en serie möten nyligen har handelsminister Lutnick förklarat för ASML-ledningen att en av deras toppmoderna maskiner faktiskt kan ha tagit sig till Kina.
Vill inte presentera bevis
Av naturliga skäl är det, som alltid, svårt med negativ bevisföring, det vill säga att leda i bevis för att något inte har hänt.
Handelsdepartementet i USA utvecklar dessutom inte sin talan och svarar inte på om man har några faktiska bevis.
Hos Bloomberg avböjer flera amerikanska tjänstepersoner att svara på bevisfrågan, med hänvisning till hur känsliga information och källor är.
Andra tjänstepersoner säger hos Bloomberg att det finns bevis för denna export men att bevisen är för känsliga för att avslöjas.
På börsen kom den väntade reaktionen efter USA:s påståenden. ASML:s aktie föll 2,7 procent på Amsterdam-börsen fredag, efter att hittills i år ha stigit 78 procent.
”Felaktigt och skadar vårt rykte”
ASML tvår sina händer men har en hopplös sits. Företaget hänvisar till att man redan tidigare ”motbevisat flera ogrundade rykten om bristande efterlevnad av exportkontroller gällande Kina, vilka var felaktiga och skadade vårt rykte”.
”ASML för regelbundet en transparent och öppen dialog med regeringsledare globalt”, säger en talesperson för företaget.
”Vi erkänner de nationella säkerhetsövervägandena bakom exportkontrollreglerna i USA och Nederländerna, och vi är helt fast beslutna att följa alla tillämpliga regler.”
Talespersonen tillade att ASML tidigare har ”motbevisat flera ogrundade rykten om bristande efterlevnad av exportkontroller gällande Kina, vilka var felaktiga och skadade vårt rykte.”
Oklart varför USA agerar nu
Det är oklart vad som specifikt föranlett Howard Lutnicks agerande. Det har dock fått ASML att gå in i krisläge och bland annat låta ett dokument cirkulera i Washington, ett dokument med titeln ”Ingen indikation på något ASML EUV-system i Kina”.
Det finns 314 EUV-maskiner i drift runt om i världen, varav 26 har tagits ur drift och inga i Kina, enligt dokumentet, vilket granskats av Bloomberg.
”ASML har konsekvent anpassat sin affärsverksamhet till varje utveckling inom exportkontroller för att följa alla nya regler”, slår företaget fast.
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