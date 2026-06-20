Anklagas för illegal export till Kina

I huvudrollerna finns USA:s regering med handelsminister Howard Lutnick i den ledande rollen. I andra ringhörnan nederländska ASML och vd Christophe Fouquet.

Howard Lutnick har talat med ASML-ledningen och förklarat att USA är oroligt över att en av företagets toppmoderna maskiner tagit sig in i Kina, trots amerikanska restriktioner.

ASML har avvisat Lutnicks påståenden helt och slagit fast att ingen av deras ultravioletta litografimaskiner finns i Kina och att de aldrig skickat någon så kallad EUV-maskin till Kina.

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”Stor som en skolbuss”

Dessutom har man, i en målande beskrivning, påpekat att det handlar om produkter stora som en skolbuss, tillverkade i begränsade mängder och som kräver konstant underhåll av ASML:s medarbetare.

ASML har dessutom kontrollerat sina leveranser och talat med alla berörda och säkerställt att ingen maskin gått vidare till Kina.

Ändå kämpar nu chiputrustningsjätten ASML Holding med sin största utmaning på länge i form av Trump-administrationens påståenden.

I en serie möten nyligen har handelsminister Lutnick förklarat för ASML-ledningen att en av deras toppmoderna maskiner faktiskt kan ha tagit sig till Kina.

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