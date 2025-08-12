Dagens PS
Världen

AI kan ha löst en del av ett av arkeologins största mysterier

ai kan ha löst ett av världens största mysterier.
Flygfoto över en av Nazcalinjerna i Peru, enorma markfigurer som skapades för över 1 500 år sedan och i dag är ett UNESCO-världsarv. (Foto: Nazcalinestours)
Linn Kolar
Linn Kolar
Uppdaterad: 12 aug. 2025Publicerad: 12 aug. 2025

Med hjälp av AI har forskare gjort en upptäckt i Peru som kan kasta nytt ljus över ett av arkeologins mest omdiskuterade fenomen.

Fyndet fördubblar antalet kända Nazcalinjer och avslöjar detaljer som legat dolda i mer än 1 500 år.

Upptäckten ger dessutom ny tyngd åt en teori som kan förändra synen på dessa mystiska markfigurer.

Fyndet som överraskade forskarna

I den torra kustöknen i södra Peru har forskare från Yamagata Universitys Nazcainstitut och IBM identifierat 303 tidigare okända geoglyfer, det vill säga enorma markfigurer skapade mellan 200 f.Kr. och 650 e.Kr. Resultaten har publicerats i vetenskapstidskriften “Proceedings of the National Academy of Sciences” och beskrivs som en av de snabbaste expansionerna av kunskap om det UNESCO-skyddade världsarvet.

Flygfoto över två av de tidigare kända Nazcalinjerna. Med hjälp av AI har forskare nu hittat ytterligare 303 figurer i öknen.(Foto: Nazcalinestours)
Flygfoto över två av de tidigare kända Nazcalinjerna. Med hjälp av AI har forskare nu hittat ytterligare 303 figurer i öknen.(Foto: Nazcalinestours)

Motiven omfattar bland annat kattdjur, fåglar, fiskar och geometriska former, många med perfekt symmetri trots sin enorma storlek. Tidigare hade de gått forskarna förbi eftersom öknens vidsträckta yta och figurerna svaga konturer gjorde dem svåra att upptäcka.

”Möjligheten att genomföra kartläggningen på så kort tid berodde på användningen av AI”, säger huvudarkeologen Masato Sakai.

Rituella stigar och heliga resor

Forskarna använde AI-algoritmer som hade tränats på tusentals flygbilder. Systemet kunde identifiera svaga linjer och mönster som inte var synliga för blotta ögat. Varje potentiell geoglyf verifierades sedan på plats av arkeologer för att säkerställa både exakthet och kontext.

Tidigare har teorier om Nazcalinjerna varierat från astronomiska kalendrar till mer spekulativa idéer om kontakter med utomjordingar. Den nya forskningen pekar dock mot en mer jordnära förklaring. Masato Sakai och hans team menar att de kan ha fungerat som rutter för att ansluta till gudarna och landskapet vid ceremonier.

Maria Reiche, den tyskfödda matematikern och arkeologen som ägnade sitt liv åt att dokumentera och skydda Nazcalinjerna i Peru. (Foto: Nazcalinestour)
Maria Reiche, den tyskfödda matematikern och arkeologen som ägnade sitt liv åt att dokumentera och skydda Nazcalinjerna i Peru. (Foto: Nazcalinestours)

Teorin ligger nära slutsatserna hos Maria Reiche, den tyskfödda matematikern och arkeologen som ägnade större delen av sitt liv åt att mäta, dokumentera och skydda Nazcalinjerna. Hon flyttade till Peru på 1930-talet och blev känd för sitt arbete med att kartlägga figurerna och driva på för att området skulle bli ett världsarv. I dag bär Nazcas flygplats hennes namn till hennes ära.

AI förändrar arkeologin

Enligt Daily Galaxy är Nazca-projektet en del av en global trend där AI används för att avslöja dolda delar av mänsklighetens historia. Tekniken har redan hjälpt till att kartlägga gravhögar i Europa, hitta bosättningar under skogar och lokalisera vrak på havsbotten.

Arkeologen João Fonte vid ERA Arqueologia beskriver utvecklingen som ett språng i effektivitet där projekt som tidigare tog år nu kan genomföras på dagar.

Men tekniken har sina begränsningar. Arkeologen Alexandra Karamitrou vid University of Southampton säger:

”AI är inte perfekt, särskilt inte inom arkeologi.”

Hon tillägger: ”Varje AI-upptäckt måste bekräftas i fält och falska träffar är fortfarande en utmaning”.

För Nazcaöknen kan AI:s framsteg innebära att fler av civilisationens hemligheter avslöjas innan de försvinner för alltid.

arkeologiMysteriumperu
Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.

