AI kan ha löst en del av ett av arkeologins största mysterier

Rituella stigar och heliga resor

Forskarna använde AI-algoritmer som hade tränats på tusentals flygbilder. Systemet kunde identifiera svaga linjer och mönster som inte var synliga för blotta ögat. Varje potentiell geoglyf verifierades sedan på plats av arkeologer för att säkerställa både exakthet och kontext.

Tidigare har teorier om Nazcalinjerna varierat från astronomiska kalendrar till mer spekulativa idéer om kontakter med utomjordingar. Den nya forskningen pekar dock mot en mer jordnära förklaring. Masato Sakai och hans team menar att de kan ha fungerat som rutter för att ansluta till gudarna och landskapet vid ceremonier.

Maria Reiche, den tyskfödda matematikern och arkeologen som ägnade sitt liv åt att dokumentera och skydda Nazcalinjerna i Peru. (Foto: Nazcalinestours)

Teorin ligger nära slutsatserna hos Maria Reiche, den tyskfödda matematikern och arkeologen som ägnade större delen av sitt liv åt att mäta, dokumentera och skydda Nazcalinjerna. Hon flyttade till Peru på 1930-talet och blev känd för sitt arbete med att kartlägga figurerna och driva på för att området skulle bli ett världsarv. I dag bär Nazcas flygplats hennes namn till hennes ära.

AI förändrar arkeologin

Enligt Daily Galaxy är Nazca-projektet en del av en global trend där AI används för att avslöja dolda delar av mänsklighetens historia. Tekniken har redan hjälpt till att kartlägga gravhögar i Europa, hitta bosättningar under skogar och lokalisera vrak på havsbotten.

Arkeologen João Fonte vid ERA Arqueologia beskriver utvecklingen som ett språng i effektivitet där projekt som tidigare tog år nu kan genomföras på dagar.

Men tekniken har sina begränsningar. Arkeologen Alexandra Karamitrou vid University of Southampton säger:

”AI är inte perfekt, särskilt inte inom arkeologi.”

Hon tillägger: ”Varje AI-upptäckt måste bekräftas i fält och falska träffar är fortfarande en utmaning”.

För Nazcaöknen kan AI:s framsteg innebära att fler av civilisationens hemligheter avslöjas innan de försvinner för alltid.

