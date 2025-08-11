Dagens PS
Världen

Manetsvärm stoppar kärnkraftverk – ”massivt och oförutsägbart”

Maneter i havet vid ett tidigare tillfälle. Bilden är inte kopplad till händelsen vid kärnkraftverket i Gravelines.
Maneter i havet vid ett tidigare tillfälle. Bilden är inte kopplad till händelsen vid kärnkraftverket i Gravelines. (Foto: Stian Lysberg Solum/TT)
Linn Kolar
Linn Kolar
Uppdaterad: 11 aug. 2025Publicerad: 11 aug. 2025

En plötslig invasion av maneter har stoppat driften vid Västeuropas största kärnkraftverk – ett problem som visat sig vara långt ifrån unikt.

En enorm och oväntad svärm av maneter har stoppat Västeuropas största kärnkraftverk i Gravelines, norra Frankrike. Fyra av sex reaktorer står nu still.

Fyra reaktorer stoppade

Enligt DN skriver det statliga franska elbolaget EDF i en kommuniké att tre reaktorer stoppades runt midnatt natten till måndagen, följt av en fjärde vid 06.20. Två reaktorer var redan avstängda för planerat underhåll.

Kraftverket, som kan försörja runt fem miljoner hushåll, är nu helt ur drift. Enligt La Voix du Nord finns ingen risk för säkerheten. Personalen arbetar med att rensa bort de stora mängderna maneter som fastnat i filtren vid vattenintaget.

”Massivt och oförutsägbart”

Logotyp för EDF, det statliga franska energibolaget som driver kärnkraftverket i Gravelines. (Foto: Jacques Brinon/TT)
Logotyp för EDF, det statliga franska energibolaget som driver kärnkraftverket i Gravelines. (Foto: Jacques Brinon/TT)

EDF uppger att svärmen trängde in i de filtertrummor som pumpar in kylvatten från Nordsjön. The Guardian rapporterar att dessa vatten tas från en kanal direkt kopplad till havet, där flera manetarter är vanliga under sommaren när vattnet är varmare.

Tidningen påpekar även att maneter har en lång historia av att störa kustnära kraftverk, och att problemet har blivit så återkommande att forskare vid University of Bristol utvecklat ett ”tidigt varningsverktyg” för att kunna förutse massiva svärmar.

Problem världen över med maneter

Liknande manetincidenter har inträffat globalt. I Skottland tvingades Torness-kärnkraftverket stänga i en vecka både 2011 och 2021 efter att maneter täppt igen filtren. I september i fjol drabbades Kinas största kolkraftverk av ett tio dagar långt driftstopp efter att över 150 ton maneter blockerat kylsystemet.

Också Sverige har drabbats. Natursidan rapporterade 2013 om när Oskarshamns tredje reaktor stängdes efter att stora mängder öronmaneter blockerat kylrören. Den svenska marinbiologen Lene Möller förklarade då att arten trivs i överfiskade eller syrefattiga områden och att den kan ”ta över ekosystemet” när förhållandena är rätt.

Historiskt har manetsvärmar även orsakat avbrott i USA, Japan och Filippinerna, där en händelse 1999 ledde till ett omfattande strömavbrott som vissa felaktigt trodde var kopplat till millenniebuggen eller en statskupp.

Linn Kolar
Linn Kolar

Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.

