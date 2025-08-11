Manetsvärm stoppar kärnkraftverk – ”massivt och oförutsägbart”

Håller ditt bundna bolån på att löpa ut eller tycker du att din bank inte ger dig den räntan du borde ha? Då finns det ett knep som är bättre än alla andra knep när du ska pruta på bolåneräntan.? Det finns flera sätt att förhandla sin boränta på och det finns tusenlappar att spara. …

”Massivt och oförutsägbart”

Logotyp för EDF, det statliga franska energibolaget som driver kärnkraftverket i Gravelines. (Foto: Jacques Brinon/TT)

EDF uppger att svärmen trängde in i de filtertrummor som pumpar in kylvatten från Nordsjön. The Guardian rapporterar att dessa vatten tas från en kanal direkt kopplad till havet, där flera manetarter är vanliga under sommaren när vattnet är varmare.

Tidningen påpekar även att maneter har en lång historia av att störa kustnära kraftverk, och att problemet har blivit så återkommande att forskare vid University of Bristol utvecklat ett ”tidigt varningsverktyg” för att kunna förutse massiva svärmar.

Problem världen över med maneter

Liknande manetincidenter har inträffat globalt. I Skottland tvingades Torness-kärnkraftverket stänga i en vecka både 2011 och 2021 efter att maneter täppt igen filtren. I september i fjol drabbades Kinas största kolkraftverk av ett tio dagar långt driftstopp efter att över 150 ton maneter blockerat kylsystemet.

Också Sverige har drabbats. Natursidan rapporterade 2013 om när Oskarshamns tredje reaktor stängdes efter att stora mängder öronmaneter blockerat kylrören. Den svenska marinbiologen Lene Möller förklarade då att arten trivs i överfiskade eller syrefattiga områden och att den kan ”ta över ekosystemet” när förhållandena är rätt.

Historiskt har manetsvärmar även orsakat avbrott i USA, Japan och Filippinerna, där en händelse 1999 ledde till ett omfattande strömavbrott som vissa felaktigt trodde var kopplat till millenniebuggen eller en statskupp.

