Avundsjuka – förvandla den till drivkraft

För sjätte månaden i rad ökar förväntningarna på stigande bostadspriser
Avundsjuka kan omvandlas till drivkraft.(Foto: Fotograferna Holmberg/TT)
Nina Jansdotter
Nina Jansdotter
Uppdaterad: 29 okt. 2025Publicerad: 29 okt. 2025

Nina Jansdotter, karriärcoach och beteendevetare beskriver hur avundsjuka kan omvandlas till drivkraft och för att nå egna mål. Avundsjuka är något naturligt och vanligt. Det kan även visa på något du har en brist på något i ditt eget liv och karriär, menar hon.

Frågeställningen:
”Jag vill knappt erkänna detta för mig själv för det är inte smickrande. Saken är att jag ofta jämför mig med andra och att jag då blir är avundsjuk. Jag jämför mig med vänner och mina före detta kursare. Jag läser om framgångsrika människor i tidningar och jag följer kändisar i sociala medier. Slutsatsen blir att jag anser att de är och har det bättre än mig. Att de tjänar mer än mig gör mig ofta också grön av avund. Detta börjar bli ett problem för mig. Vad kan jag göra för att sluta med detta beteende?” Hälsningar den anonyme avundsjuke

Svar:
Tack för din fråga. Jag vill börja med att säga att jag tycker att du är modig när vågar vara ärlig mot dig själv. Fast du säger att du knappt vågar erkänna det. Du tar ändå steget och sätter ord på känslan. Det är enligt min erfarenhet ofta det första steget mot att göra en förändring. Hatten av för det.


Avundsjuka är en naturlig och mänsklig reaktion. Särskilt i dagens samhälle där vi ständigt jämför oss genom sociala medier och nyhetsflöden. Men när känslan blir för stark och börjar hindra oss på något plan. Kan den lätt stå i vägen för både välmående och utveckling. Då är det dags att vi tar tag i det.

Avundsjukans grundläggande orsaker

Vi är sociala varelser och avundsjukan är en djupt mänskligt rotad känsla. Vi jämför oss med andra för att förstå vad vi själva saknar och önskar. När den negativa känslan tar över. Då är det första jag som beteendevetare tänker på att det är på grund av en upplevd brist. Att dina vänner eller andra lever ett liv eller har jobb som du själv skulle vilja ha till exempel. Eller att de har materiella saker alternativt en social status som du drömmer om.


Evolutionärt kan vi se avundsjukan som ett sätt att motivera oss att växa och utvecklas. Därmed ökar våra chanser att överleva – och att få framgång. Vad du är avundsjuk på kan ge dig viktiga nycklar till vad du värderar mest egentligen. Vilket du kan ha stor nytta av när du ska göra olika vägval i livet eller i din karriär.

Avundsjuka – en vanlig känsla

Det är alltså mänskligt och vanligt att känna avundsjuka då och då. Det betyder inte att du är en dålig person. Alla människor jämför sig och känner ibland att gräset är grönare på andra sidan. Även om alla inte pratar om denna känsla högt. Att erkänna för sig själv, en viktig del för att du ska kunna gå vidare. Det har jag redan nämnt men det tycker jag är värt att repetera.

Avundsjuka kan debutera under barndomen

Avundsjuka hänger ofta ihop med skam och självkritik. Eftersom det är en känsla som inte speciellt socialt accepterad att ha. Att säga säga till någon ”jag är avundsjuk på dig”. uppfattas ofta som en konstig och opassande fråga. Den typen av frågor tolkas oftast som den som ställde frågan har en låg självkänsla.

När du som barn kanske uttryckte din avundsjuka på dina syskon eller någon annan i din närhet. Vad hände då? Kanske någon direkt svarade: så får du inte säga.

Kanske du heller faktiskt inte fick den uppskattning och kärlek du förtjänade som barn. Som alla barn borde ha fått. Kanske var det mycket syskonrivalitet i ditt hem. Sådana strider kan sätta sina djupa spår i oss och påverka oss även som vuxna.

Från avund till drivkraft

De flesta av oss har inte haft en perfekt uppväxt och barndom. Nu är du vuxen och du kan välja att jobba med de negativa upplevelserna. Du kan dessutom passa på och och omvandla dessa till inspiration och som bränsle för att nå nya mål. Det är en mycket mer gynnsam process istället för att du för att du fastnar i en känsla av underlägsenhet.

Allt handlar om vad du gör med känslan. Det kan bli ditt bränsle till drivkraft och jäklar anamma. Eller så kan du tillåta att avund försvagar dig så du tynar bort eller blir bitter.

Vad signalerar avundsjuka?

Jag repeterar. Ofta pekar avundsjuka mot något du själv längtar efter eller värderar högt. Fundera över vilka områden du känner dig mest avundsjuk kring. Är det inom området karriär, relationer, livsstil, pengar eller något annat?

Genom att identifiera vad avundsjukan handlar om kan du alltså vända känslan till en ny kompass. Något som pekar mot vad som är viktigt för dig. Istället för att du direkt försöker avfärda avundsjuka. Grotta ner dig i essensen av den.

Längst ner i artikeln listar jag några frågeställningar du kan självcoacha dig med i den processen.

Lista tacksamhetsområden

Att lista saker och göra det mer konkret är ett bra sätt att arbeta med sig själv. Ett tips på hur du kan bryta den negativa spiralen. En där avundsjuka leder till att du mer stirrar dig blind på vad andra gör eller inte gör. Skriv ner vad du är tacksam över.

När du aktivt fokuserar på saker du är tacksam och glad för. Desto mindre kan känslan av att du är missnöjd med saker och ting bli. Självklart ofta inte direkt, men över tid.

När du ändå är i gång och skriver. Lägg även till vad du har för egna mål, både små och stora. I den processen uppmuntrar jag dig att du själv är din egen måttstock. Strunta i andras prestationer.

Logga ut ibland

Som du själv beskrev i din frågeställning är det lätt att fastna på sociala medier. Där kan vi hitta många som verkar ha ett mycket bättre liv. Om vi väljer att ta på oss den typen av glasögon. Nu är inte det de lägger upp där hela sanningen. det vet du nog om du tänker efter.

När du märker att du scrollar och börjar känna dig liten. Logga ur och gör något annat. Avfölj också de som triggar dig att känna missunnsamhet. Om du inte lyckas omvandla den känslan till egen drivkraft enligt hur jag beskrev ovan, just nu vill säga.

7 reflekterande frågor kring avundsjuka:

  • När och tillsammans med vem dyker din avundsjuka oftast upp?
  • Vad är det hos den andra personen och situationen som väcker din avundsjuka?
  • Vilka tankar och känslor kommer upp när du blir avundsjuk?
  • Kan du acceptera att du känner avundsjuka utan att döma dig själv för det?
  • På en skala från 1 till 10, hur mycket påverkar avundsjukan ditt mående och din prestation?
  • Vilket steg behöver du ta för att känna dig mer nöjd med din egen livssituation och din karriär?

Eller lägg till någon annan frågeställning som passar dig bättre än de jag föreslog och jobba igenom den. Vänd och vrid. Vad säger dina svar dig?


Lycka till!

Läs även Nina Jansdotter tips på hur du kan minska kraven: 

https://www.dagensps.se/karriar/minska-kraven-tips-fran-karriarcoachen

Karriär
Beteendevetare och en av landets mest kända karriärcoacher.

