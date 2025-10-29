Avundsjuka – förvandla den till drivkraft

Visste du att du kan stödja svensk forskning genom att ge bort dina aktier, helt utan att vare sig du eller mottagaren behöver betala kapitalvinstskatt? Det kallas aktiegåva, och det är ett sätt att göra skillnad som få känner till, men som kan få stor betydelse för framtidens hjärt- och lungforskning. – Hjärt- och kärlsjukdomar …

Avundsjuka – en vanlig känsla

Det är alltså mänskligt och vanligt att känna avundsjuka då och då. Det betyder inte att du är en dålig person. Alla människor jämför sig och känner ibland att gräset är grönare på andra sidan. Även om alla inte pratar om denna känsla högt. Att erkänna för sig själv, en viktig del för att du ska kunna gå vidare. Det har jag redan nämnt men det tycker jag är värt att repetera.

Avundsjuka kan debutera under barndomen

Avundsjuka hänger ofta ihop med skam och självkritik. Eftersom det är en känsla som inte speciellt socialt accepterad att ha. Att säga säga till någon ”jag är avundsjuk på dig”. uppfattas ofta som en konstig och opassande fråga. Den typen av frågor tolkas oftast som den som ställde frågan har en låg självkänsla.



När du som barn kanske uttryckte din avundsjuka på dina syskon eller någon annan i din närhet. Vad hände då? Kanske någon direkt svarade: så får du inte säga.

Kanske du heller faktiskt inte fick den uppskattning och kärlek du förtjänade som barn. Som alla barn borde ha fått. Kanske var det mycket syskonrivalitet i ditt hem. Sådana strider kan sätta sina djupa spår i oss och påverka oss även som vuxna.

Från avund till drivkraft

De flesta av oss har inte haft en perfekt uppväxt och barndom. Nu är du vuxen och du kan välja att jobba med de negativa upplevelserna. Du kan dessutom passa på och och omvandla dessa till inspiration och som bränsle för att nå nya mål. Det är en mycket mer gynnsam process istället för att du för att du fastnar i en känsla av underlägsenhet.

Allt handlar om vad du gör med känslan. Det kan bli ditt bränsle till drivkraft och jäklar anamma. Eller så kan du tillåta att avund försvagar dig så du tynar bort eller blir bitter.

Vad signalerar avundsjuka?

Jag repeterar. Ofta pekar avundsjuka mot något du själv längtar efter eller värderar högt. Fundera över vilka områden du känner dig mest avundsjuk kring. Är det inom området karriär, relationer, livsstil, pengar eller något annat?

Genom att identifiera vad avundsjukan handlar om kan du alltså vända känslan till en ny kompass. Något som pekar mot vad som är viktigt för dig. Istället för att du direkt försöker avfärda avundsjuka. Grotta ner dig i essensen av den.

Längst ner i artikeln listar jag några frågeställningar du kan självcoacha dig med i den processen.

Lista tacksamhetsområden

Att lista saker och göra det mer konkret är ett bra sätt att arbeta med sig själv. Ett tips på hur du kan bryta den negativa spiralen. En där avundsjuka leder till att du mer stirrar dig blind på vad andra gör eller inte gör. Skriv ner vad du är tacksam över.

När du aktivt fokuserar på saker du är tacksam och glad för. Desto mindre kan känslan av att du är missnöjd med saker och ting bli. Självklart ofta inte direkt, men över tid.



När du ändå är i gång och skriver. Lägg även till vad du har för egna mål, både små och stora. I den processen uppmuntrar jag dig att du själv är din egen måttstock. Strunta i andras prestationer.

Logga ut ibland

Som du själv beskrev i din frågeställning är det lätt att fastna på sociala medier. Där kan vi hitta många som verkar ha ett mycket bättre liv. Om vi väljer att ta på oss den typen av glasögon. Nu är inte det de lägger upp där hela sanningen. det vet du nog om du tänker efter.

När du märker att du scrollar och börjar känna dig liten. Logga ur och gör något annat. Avfölj också de som triggar dig att känna missunnsamhet. Om du inte lyckas omvandla den känslan till egen drivkraft enligt hur jag beskrev ovan, just nu vill säga.

7 reflekterande frågor kring avundsjuka:

När och tillsammans med vem dyker din avundsjuka oftast upp?

Vad är det hos den andra personen och situationen som väcker din avundsjuka?

Vilka tankar och känslor kommer upp när du blir avundsjuk?

Kan du acceptera att du känner avundsjuka utan att döma dig själv för det?

På en skala från 1 till 10, hur mycket påverkar avundsjukan ditt mående och din prestation?

Vilket steg behöver du ta för att känna dig mer nöjd med din egen livssituation och din karriär?

Eller lägg till någon annan frågeställning som passar dig bättre än de jag föreslog och jobba igenom den. Vänd och vrid. Vad säger dina svar dig?



Lycka till!

