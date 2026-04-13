Missnöjet växer snabbt i Europas största ekonomi och riktas nu tydligt mot förbundskanslern själv. Förtroendekrisen riskerar att få konsekvenser långt utanför Tysklands gränser.
Europas mest impopulära ledare – Merz rasar i ny mätning
Friedrich Merz står inför en allt djupare förtroendekris.
En ny internationell mätning visar att den tyske förbundskanslern har det lägsta stödet bland 24 demokratiskt valda ledare.
Endast 19 procent av tyskarna uppger att de är nöjda med hans arbete, samtidigt som missnöjet når hela 76 procent.
Det placerar Merz i en tydlig bottenposition i Europa, i en tid då politisk stabilitet är avgörande för både marknader och investerare.
Missnöje som breddar sig
Utvecklingen framstår inte som en tillfällig svacka. Tvärtom visar flera mätningar på ett konsekvent mönster där stödet för Merz förblir lågt.
Opinionsanalytikern Manfred Güllner konstaterar att problemen är strukturella och personbundna: “det finns stora reservationer, särskilt bland kvinnor, unga väljare och i östra Tyskland”.
Det handlar inte bara om politiska beslut utan om förtroende.
Merz har haft svårt att samla breda väljargrupper, vilket skapar en ovanligt fragmenterad opinion i ett land som historiskt värderat stabilt ledarskap.
Ekonomin förstärker trycket
Samtidigt pressar den ekonomiska utvecklingen ytterligare.
Tysk ekonomi visar fortsatt svag tillväxt, och många hushåll upplever att levnadsstandarden försämras.
Kritiken riktas mot brutna vallöften och brist på tydlig riktning.
Enligt opinionsinstitutet Insa upplever många att landet rör sig i fel riktning, vilket förstärker bilden av en regering utan kontroll.
Detta slår direkt mot investeringsklimatet.
Osäker politisk ledning i Europas största ekonomi skapar ringar på vattnet i hela regionen.
Europa i ett nytt läge
Jämförelsen med andra ledare understryker situationens allvar.
Medan exempelvis Indiens premiärminister Narendra Modi har ett stöd på omkring 70 procent, ligger flera europeiska ledare betydligt lägre.
Men Merz utmärker sig.
Han placerar sig under både Emmanuel Macron och tidigare förbundskanslern Olaf Scholz i motsvarande mätningar.
Det signalerar en förändring i Europas politiska landskap. Missnöjet riktas inte längre enbart mot system eller ekonomiska faktorer, utan mot enskilda ledare.
För marknaden innebär det ett ökat fokus på politisk risk.
För Tyskland innebär det en ledarskapsfråga som snabbt kan bli avgörande för landets ekonomiska riktning.
