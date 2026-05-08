Världen

Knallrött i Asien efter eskalering i Iran-kriget

Det lyser kompakt rött på börserna i Asien-Stillahavsområdet på grund av det upptrappade läget mellan USA och Iran. (Foto: Shuji Kajiyama/AP/TT)

Det är rött över hela linjen i Asien-Stillahavsområdet sedan USA och Iran utväxlat eldgivning i Hormuzsundet.

Oron ökar för ytterligare en militär upptrappning med stridigheter i den bräckliga vapenvilan mellan USA och Iran.

USA attackerade Iran sedan landet beskjutit tre amerikanska jagare, detta besvarades med angrepp på iranska båtar i Hormuzsundet och närliggande militära anläggningar.

Trumps nya varning till Iran

Enligt USA:s centralkommando ska de amerikanska krigsfartygen som angreps av Iran inte ha blivit skadade, uppger Bloomberg.

Den amerikanska presidenten Donald Trump varnar Iran för ytterligare attacker om man inte skriver på ett kärnvapenavtal.

”Precis som vi slog ut dem igen idag, kommer vi att slå ut dem mycket hårdare, och mycket mer våldsamt, i framtiden, om de inte får sitt avtal undertecknat, SNABBT!”, skriver Trump på Truth Social.

Rött över hela linjen i Asien

På börserna i Asien-Stillahavet sätter den spända utvecklingen i Mellanöstern starkt avtryck i fredagshandeln.

Samtliga ledande index backar. Hang Seng i Hongkong står på minus med 1,09 procent just nu, strax före klockan 07 svensk tid, Nikkei 225 i Japan tappar 0,74 procent, Kospi i Sydkorea är ned med 0,76 procent, Shanghaibörsen i Fastlandskina faller 0,43 procent medan S&P/ASX 200 i Australien avslutat med en nedgång på hela 1,73 procent.

I Indien är Nifty50-indexet ned med 0,55 procent.

Oljepriset upp efter attackerna

”Oljeterminerna minskade tidiga vinster. Den amerikanska WTI-oljans terminskontrakt för juni står 0,81 procent högre till 95,85 dollar per fat, i samband med CNBC:s rapport medan Brentoljans terminskontrakt för juli stiger med 1,07 procent till 101,13 dollar per fat.

Det amerikanska aktieterminerna är svagt ned inför handelsöppningen senare i dag.

Under torsdagen sjönk det breda S&P 500 med 0,38 procent, Nasdaq Composite föll 0,13 procent, medan Dow Jones stängde på minus med 0,63 procent.

Ola Söderlund

Journalist med goda kunskaper inom privatekonomi, näringsliv och börs, bevakar även världspolitik. Gillar att förklara det enkelt – det som är svårt att förstå.

