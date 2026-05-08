Knallrött i Asien efter eskalering i Iran-kriget

Rött över hela linjen i Asien

På börserna i Asien-Stillahavet sätter den spända utvecklingen i Mellanöstern starkt avtryck i fredagshandeln.

Samtliga ledande index backar. Hang Seng i Hongkong står på minus med 1,09 procent just nu, strax före klockan 07 svensk tid, Nikkei 225 i Japan tappar 0,74 procent, Kospi i Sydkorea är ned med 0,76 procent, Shanghaibörsen i Fastlandskina faller 0,43 procent medan S&P/ASX 200 i Australien avslutat med en nedgång på hela 1,73 procent.

I Indien är Nifty50-indexet ned med 0,55 procent.

Oljepriset upp efter attackerna

”Oljeterminerna minskade tidiga vinster. Den amerikanska WTI-oljans terminskontrakt för juni står 0,81 procent högre till 95,85 dollar per fat, i samband med medan Brentoljans terminskontrakt för juli stiger med 1,07 procent till 101,13 dollar per fat.

Det amerikanska aktieterminerna är svagt ned inför handelsöppningen senare i dag.

Under torsdagen sjönk det breda S&P 500 med 0,38 procent, Nasdaq Composite föll 0,13 procent, medan Dow Jones stängde på minus med 0,63 procent.

