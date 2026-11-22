46 studenter avstängda från sina studier för fusk och regelbrott. Det som sticker ut är att 70 procent av dem är kvinnor.
70 procent av de avstängda studenterna är kvinnor
Störande beteende under salstentor, otillåten användning av AI, plagiat, fusklappar och hotfullt beteende.
Det är de vanligaste regelbrotten när Umeå universitet nu redovisar samtliga ärenden i universitetets disciplinnämnd i år.
44 ärenden har lett till att sammanlagt 46 studenter blivit avstängda från studierna och bland regelbrotten är AI det allra vanligaste.
Räknar man ihop hur länge studenterna sammantaget stängts av från undervisningen blir den totala tiden nästan sex år, konstaterar VK.
Enligt universitetet är otillåten användning av AI den vanligaste orsaken till avstängning på högskolor och universitetet i Sverige generellt.
”Umeå är inget undantag”, konstaterar Emma Hedvall, jurist på Umeå universitet.
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Gömde mobilen på toaletten
Efter AI kommer användande av otillåtet hjälpmedel, näst vanligaste regelbrott. Exempel där är en student som gömt mobilen på toaletten genom att linda in den med papper.
En annan student blev avslöjad genom att tappa sina fusklappar på golvet efter att ha varit på toaletten.
Ärenden som hanteras av universitetets disciplinnämnd kommer som anmälningar från någon institution eller från enheten tentamensservice.
Rektor och universitetsjurist hanterar ärendet och studenten hörs om incidenten. Sedan kan rektor avgöra ärendet själv och avskriva det.
”Annars överlämnas ärendet till disciplinnämnden för prövning. Nämnden kan besluta om att lämna det utan åtgärd, ge en varning eller stänga av en student”, säger Emma Hedvall hos VK.
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Två långa avstängningar
De studenter som avstängts i Umeå har fått avstängningar från 6-8 veckor till 3-4 månader.
Formellt finns ingen fastställd skala, förutom en bortre gräns på maximalt sex månader.
I VK:s kartläggning finns två ärenden med tre respektive fyra månaders avstängning från studierna. I båda fallen handlar det om hotfullt agerande mot personal eller mot andra studenter.
Den absolut vänligaste avstängningstiden är sex veckor, vilket blivit fallet för 36 av de 46 avstängda studenterna.
Det som sticker ut i statistiken är en helt annan sak. Av 46 avstängda studenter hittills på Umeå universitet i år, står kvinnor för 70,2 procent och manliga studenter för endast 29,8 procent.
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”Bara en bråkdel som fuskar”
”Vi har betydligt fler kvinnliga studenter än manliga om man tittat på grundnivån. Det kanske delvis kan förklara siffrorna”, säger Emma Hedvall.
Men andelen avstängda kvinnor är ändå högre än andelen kvinnliga studenter. Totalt har Umeå 65 procent kvinnliga studenter.
Avslutningsvis vill Emma Hedvall påpeka att det är en bråkdel av studenterna som fuskar eller stör ordningen på universitetet.
”Vi har över 40 000 studenter vid Umeå universitet och man måste komma ihåg att de allra flesta studenterna träffar vi aldrig på i disciplinnämnden”, avslutar Emma Hedvall hos VK.
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