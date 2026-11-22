44 ärenden har lett till att sammanlagt 46 studenter blivit avstängda från studierna och bland regelbrotten är AI det allra vanligaste.

Räknar man ihop hur länge studenterna sammantaget stängts av från undervisningen blir den totala tiden nästan sex år, konstaterar VK.

Enligt universitetet är otillåten användning av AI den vanligaste orsaken till avstängning på högskolor och universitetet i Sverige generellt.

”Umeå är inget undantag”, konstaterar Emma Hedvall, jurist på Umeå universitet.

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Gömde mobilen på toaletten

Efter AI kommer användande av otillåtet hjälpmedel, näst vanligaste regelbrott. Exempel där är en student som gömt mobilen på toaletten genom att linda in den med papper.

En annan student blev avslöjad genom att tappa sina fusklappar på golvet efter att ha varit på toaletten.

Ärenden som hanteras av universitetets disciplinnämnd kommer som anmälningar från någon institution eller från enheten tentamensservice.

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Rektor och universitetsjurist hanterar ärendet och studenten hörs om incidenten. Sedan kan rektor avgöra ärendet själv och avskriva det.

”Annars överlämnas ärendet till disciplinnämnden för prövning. Nämnden kan besluta om att lämna det utan åtgärd, ge en varning eller stänga av en student”, säger Emma Hedvall hos VK.

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